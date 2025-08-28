HUS

RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa HUSin sairaaloissa

3.9.2025 14:17:24 EEST | HUS | Tiedote

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on yleisin sairaalahoitoon johtavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja pienillä lapsilla. HUS tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta eli nirsevimabia vastasyntyneille ja riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille.

HUS tarjoaa nirsevimabia vastasyntyneille kaikissa synnytyssairaaloissaan 4.9.2025 alkaen.  RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille tarjotaan nirsevimabia Uudessa lastensairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa erikoissairaanhoidon käynnin yhteydessä.    
 
Nirsevimabin tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista imeväisikäisten vakavista sairastumisista ja sairaalahoidoista.  Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen.   

Nirsevimabi ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita 

Nirsevimabi voidaan antaa jo vastasyntyneelle. Vasta-aine antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakauden ajaksi. Valmiste on hyvin turvallinen.

Nirsevimabi oli käytössä kaksi vuotta sitten useissa eri maissa, joissa se on estänyt 80–90 % RSV:n aiheuttamista sairaalahoidoista.  HUS tarjosi ensimmäistä kertaa nirsevimabia talvikaudella 2024–2025 kaikille vastasyntyneillä ja riskiryhmiin kuuluville. Noin 90 % vastasyntyneistä ja alle kolmen kuukauden ikäisistä vauvoista sai silloin valmistetta. Nirsevimabin ansioista RSV:stä aiheutuvien osastohoitojen määrä väheni arviolta noin 70 % HUSin sairaaloissa.

“Vauvan sairaalahoito on perheelle aina raskas kokemus. RSV aiheuttaa pienille vauvoille vakavia hengitystieinfektio-oireita, jolloin sairaalahoito on usein tarpeen. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun voimme tarjota nirsevimabia potilaillemme”, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen HUSin Uudesta lastensairaalasta.

hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen, p. 050 427 2431, paivi.miettinen@hus.fi
lasten infektiolääkäri Tea Nieminen, p. 050 428 7406, tea.nieminen@hus.fi
