RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa HUSin sairaaloissa

HUS tarjoaa nirsevimabia vastasyntyneille kaikissa synnytyssairaaloissaan 4.9.2025 alkaen. RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille tarjotaan nirsevimabia Uudessa lastensairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa erikoissairaanhoidon käynnin yhteydessä.



Nirsevimabin tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista imeväisikäisten vakavista sairastumisista ja sairaalahoidoista. Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen.

Nirsevimabi ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita

Nirsevimabi voidaan antaa jo vastasyntyneelle. Vasta-aine antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakauden ajaksi. Valmiste on hyvin turvallinen.

Nirsevimabi oli käytössä kaksi vuotta sitten useissa eri maissa, joissa se on estänyt 80–90 % RSV:n aiheuttamista sairaalahoidoista. HUS tarjosi ensimmäistä kertaa nirsevimabia talvikaudella 2024–2025 kaikille vastasyntyneillä ja riskiryhmiin kuuluville. Noin 90 % vastasyntyneistä ja alle kolmen kuukauden ikäisistä vauvoista sai silloin valmistetta. Nirsevimabin ansioista RSV:stä aiheutuvien osastohoitojen määrä väheni arviolta noin 70 % HUSin sairaaloissa.

“Vauvan sairaalahoito on perheelle aina raskas kokemus. RSV aiheuttaa pienille vauvoille vakavia hengitystieinfektio-oireita, jolloin sairaalahoito on usein tarpeen. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun voimme tarjota nirsevimabia potilaillemme”, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen HUSin Uudesta lastensairaalasta.

