RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa HUSin sairaaloissa
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on yleisin sairaalahoitoon johtavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja pienillä lapsilla. HUS tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta eli nirsevimabia vastasyntyneille ja riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille.
HUS tarjoaa nirsevimabia vastasyntyneille kaikissa synnytyssairaaloissaan 4.9.2025 alkaen. RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille tarjotaan nirsevimabia Uudessa lastensairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa erikoissairaanhoidon käynnin yhteydessä.
Nirsevimabin tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista imeväisikäisten vakavista sairastumisista ja sairaalahoidoista. Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen.
Nirsevimabi ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita
Nirsevimabi voidaan antaa jo vastasyntyneelle. Vasta-aine antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakauden ajaksi. Valmiste on hyvin turvallinen.
Nirsevimabi oli käytössä kaksi vuotta sitten useissa eri maissa, joissa se on estänyt 80–90 % RSV:n aiheuttamista sairaalahoidoista. HUS tarjosi ensimmäistä kertaa nirsevimabia talvikaudella 2024–2025 kaikille vastasyntyneillä ja riskiryhmiin kuuluville. Noin 90 % vastasyntyneistä ja alle kolmen kuukauden ikäisistä vauvoista sai silloin valmistetta. Nirsevimabin ansioista RSV:stä aiheutuvien osastohoitojen määrä väheni arviolta noin 70 % HUSin sairaaloissa.
“Vauvan sairaalahoito on perheelle aina raskas kokemus. RSV aiheuttaa pienille vauvoille vakavia hengitystieinfektio-oireita, jolloin sairaalahoito on usein tarpeen. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun voimme tarjota nirsevimabia potilaillemme”, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen HUSin Uudesta lastensairaalasta.
hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen, p. 050 427 2431, paivi.miettinen@hus.fi
lasten infektiolääkäri Tea Nieminen, p. 050 428 7406, tea.nieminen@hus.fi
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
