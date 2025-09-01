Kauhajoen kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg pitää Ruokamessujen avajaispuheen

3.9.2025 13:49:32 EEST | Kauhajoen kaupunki | Tiedote

Jaa

Ruokamessujen perjantain 5.9.2025 avajaispuheen pitää ministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on aikataulusyistä estynyt saapumasta Kauhajoen Ruokamessuille.  Ministeri välittää kuitenkin tervehdyksensä messuvieraille videon muodossa. Videotervehdys julkaistaan Ruokamessujen verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

____

Median edustajille

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ruokamessuille! Tarjoamme perinteiset lättykaffeet Lottien kahvilassa (paikka nro 34-35). Kahvilipukkeet voi noutaa pääportin ennakkolippupisteeltä. Toivomme mahdollisuuksien mukaan ennakkoilmoittautumista messupäällikölle. Median edustajilla on vapaa pääsy Ruokamessuille.

Maanantaina 1.9. tiedotetusta poiketen mediatilaisuutta ei järjestetä.

Avainsanat

kauhajokiruokamessut

Yhteyshenkilöt

Linkit

Kauhajoella on sopivasti kaikkea!

Kauhajoen kaupunki on noin 13 000 asukkaan vireä kaupunki Etelä-Pohjanmaan eteläosassa. Kauhajoella kohtaavat pohjalainen lakeusmaisema, maaseutukaupungin välitön tunnelma.

 Kauhajoella on väkilukuun suhteutettuna runsaasti yrityksiä, erityisesti puu- ja huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa. Lisäksi kaupungissamme on vahva maataloussektori.

Kauhajoen kaupunki on myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat rauhallisen, turvallisen ja tuetun lapsuuden ja nuoruuden aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti.

Kauhajoki tarjoaa myös runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja! Urheilun ystäville elämyksiä tarjoaa liigatason koripallojoukkueemme KarhuBasket, ja luonnossa liikkuville kaupungistamme löytyy kaksi kansallispuistoa. Lisäksi olemme osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkia. Eikä kulttuuriakaan Kauhajoelta ei puutu! Nostoina ITE-taide, eduskuntamuseo, useat kuvataiteen näyttelyt sekä tapahtumia ympäri vuoden! 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kauhajoen kaupunki

Vetoapua ruokamatkailuun yhteistyöstä ja työpajoista eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla15.5.2025 15:10:16 EEST | Tiedote

Suomalaisesta ruoasta rakennetaan paraikaa matkailuvaltti, kertoo Visit Finland tiedotteessaan. Suomen ruokamaakuvaa kehitetään lähivuosina määrätietoisesti osana matkailumarkkinointia. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista tunnetumpi osa Suomi-kuvaa maailmalla ja nostaa Suomi houkuttelevaksi ruokamatkailumaaksi. Ruokamatkailu onkin päivän sana ja myös Etelä-Pohjanmaalla ollaan ajan hermolla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye