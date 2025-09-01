Maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg pitää Ruokamessujen avajaispuheen
Ruokamessujen perjantain 5.9.2025 avajaispuheen pitää ministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on aikataulusyistä estynyt saapumasta Kauhajoen Ruokamessuille. Ministeri välittää kuitenkin tervehdyksensä messuvieraille videon muodossa. Videotervehdys julkaistaan Ruokamessujen verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.
Median edustajille
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ruokamessuille! Tarjoamme perinteiset lättykaffeet Lottien kahvilassa (paikka nro 34-35). Kahvilipukkeet voi noutaa pääportin ennakkolippupisteeltä. Toivomme mahdollisuuksien mukaan ennakkoilmoittautumista messupäällikölle. Median edustajilla on vapaa pääsy Ruokamessuille.
Maanantaina 1.9. tiedotetusta poiketen mediatilaisuutta ei järjestetä.
Riitta Alapihamarkkinointi- ja tapahtumakoordinaattoriKauhajoen kaupunki
Niku Latva-PukkilakaupunginjohtajaKauhajoen kaupunkiPuh:050 369 9273niku.latva-pukkila@kauhajoki.fi
