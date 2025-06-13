IQM kerännyt 275 miljoonaa euroa kasvun vauhdittamiseksi – Ten Eleven Ventures ja Tesi johtavina sijoittajina

Kvanttialan suurimpiin koskaan lukeutuva rahoituskierros mahdollistaa yhtiön tuotannon ja datakeskusinfran skaalaamisen globaalisti ja kiihdyttää kasvua USA:ssa. Ten Eleven Venturesin mukaantulo on IQM:lle merkittävä etappi, sillä kyseessä on yrityksen ensimmäinen yhdysvaltalainen sijoittaja. Huomionarvoista on myös se, että kyseessä ei ole vain yksi kvanttialan suurimmista rahoituskierroksista, vaan myös kaikkien aikojen suurin B-rahoituskierros Suomessa ja toiseksi suurin Pohjoismaissa.

Kierroksella on lisäksi mukana joukko muita nykyisiä ja uusia sijoittajia: eläkeyhtiöt Elo ja Varma, strategiset sijoittajat kuten Schwarz Gruppen yritykset ja Winbond Electronics Corporation sekä julkiset sijoittajat Euroopan innovaationeuvosto sekä Bayern Kapital.

Valtion pääomasijoitusyhtiönä Tesillä on merkittävä rooli Suomen talouskasvussa, uudistumisessa ja investoinneissa. Tesin jatkosijoitus vahvistaa entisestään IQM:n kykyä rakentaa kriittistä infrastruktuuria ja osaamista Suomeen. Nyt julkistettu rahoitus mahdollistaa esimerkiksi lisäinvestoinnit sirutuotantoon Suomessa sekä tukee tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tavoitteena on saavuttaa virheenkestävä kvanttilaskenta lähitulevaisuudessa.

”Tesin uusi sijoitusstrategia mahdollistaa nyt IQM:n kaltaisten kotimaisten huipputeknologiayritysten skaalautuvan kasvun vauhdittamisen tavalla, joka houkuttelee mukaan kansainvälisiä toimijoita ja yksityistä pääomaa. Samalla se myös ankkuroi kotimaista omistusta, osaamista ja vaurauden kertymistä Suomeen”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Aalto-yliopistosta vuonna 2019 syväteknologiayritykseksi irtautunut IQM kehittää suprajohtaviin piireihin perustuvia kvanttitietokoneita. Yritys suunnittelee ja valmistaa kvanttiprosessoreita Espoossa sekä tarjoaa niihin pohjautuvia laskentaratkaisuja ja optimointeja tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin. IQM on laajentanut toimintaansa myös Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Japaniin, Puolaan, Espanjaan, Singaporeen, Etelä-Koreaan sekä Yhdysvaltoihin.

"Syväteknologia on kasvuala, jossa Suomella on maailmaluokan osaamista. IQM on tässä hyvä esimerkki: Se on kasvanut nopeasti, kansainvälistynyt alansa yhdeksi markkinajohtajista ja synnyttänyt ympärilleen uutta innovaatiotoimintaa Suomeen", sanoo Tesin venture- ja kasvusijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola.

”Viimeisen 12 kuukauden aikana olemme toimittaneet enemmän kvanttitietokoneita kuin mikään muu valmistaja maailmassa, ja Tesin jatkuvan tuen ansiosta voimme nyt kiihdyttää teknologian kehityspolkua kohti virhekorjattuja järjestelmiä tuhannesta miljoonaan kubittiin ja keskittyä laajentumaan uusille globaaleille markkinoille”, sanoo IQM Quantum Computersin toinen toimitusjohtaja Mikko Välimäki. ”Suomi on kvanttialan voimanpesä Euroopassa, ja jatkamme yhteistyötä kotimaisen kvanttiekosysteemin toimijoiden kanssa. Järjestelmämme mahdollistavat sovellusten kehittämisen yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, mikä on Suomelle merkittävä kilpailuetu. Panostamme nyt merkittävästi ohjelmistopinoomme ja etsimme strategisia kasvumahdollisuuksia globaalisti.”

”Suomi on maailman johtavia maita kvanttiteknologiassa. Kvanttitietokoneet ja muut kvanttiteknologiat ovat jo merkittävää liiketoimintaa, ja osaamisemme on avannut myös ovia kansainväliseen alan yhteistyöhön Yhdysvalloissa, EU:ssa ja NATO:ssa. Pitkäjänteiset tutkimuspanostukset alaan tuottavat nyt yrityksiä, jotka saavat merkittävää rahoitusta markkinoilta. Tesin kautta myös valtio lisää omistustaan”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Tesi teki ensisijoituksensa IQM:ään vuonna 2019 ja on osallistunut yrityksen jokaiseen rahoituskierrokseen. Kaikkiaan IQM on kerännyt kasvurahoitusta lähes 600 miljoonaa euroa.

