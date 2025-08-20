Mediakutsu: Teollisuuden menestyksen ajurit esillä Vaasassa 9.9. Botnia Industrial Dayssa
Uusi teollisuustapahtuma Botnia Industrial Day nostaa esiin teollisuuden menestystekijät Pohjanmaalla. Tapahtuma kokoaa alan asiantuntijat ja päättäjät verkostoitumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista tiistaina 9.9.2025 Vaasan kaupungintalolla.
Poimintoja ohjelmasta:
Alueen suurteollisuusprojektit esillä
Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä moderoi keskustelun, jossa kuullaan teollisuuden suurprojekteista:
- Jöran Sopo, Site Manager, kertoo Arctialin vähähiilisen alumiinituotannon hankkeesta
- Vesa Riihimäki, Director, Delivery Management, esittelee Wärtsilän Smart Technology Hubin etenemistä
- Matti Vaattovaara, Managing Director, avaa Hitachi Energy Park -hanketta
Valtion panostukset T&K-toimintaan
Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist Työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo valtion tavoitteista nostaa T&K-menot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Hän avaa, miksi ja miten valtio rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Paneelikeskustelu: Osaajat menestyksen mahdollistajina
Iltapäivän paneelissa kuullaan yritysten kokemuksia osaajien löytämisestä ja sitouttamisesta. Keskustelua luotsaa Jasmin Granholm, jolla on vahva asiantuntemus työelämän kehityksestä ja elinkeinoelämästä.
Päivän päätös: JälkiBID
Tapahtuman antia summataan JälkiBIDissä, jossa kuullaan Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantilan puheenvuoro otsikolla "Uhka idässä, onni lännessä – Kun Suomi painottui länsirannikolle". Mantila korostaa Vaasan kaltaisten rannikkokaupunkien strategista merkitystä koko Suomelle.
Tervetuloa mukaan!
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan teollisuuden ajankohtaisia keskusteluja ja kohtaamaan alan vaikuttajia.
Botnia Industrial Day
Tiistaina 9.9.2025 klo 9–17
Vaasan kaupungintalo
JälkiBID klo 16.30–18.30
Yhteyshenkilöt
Marko ValliBusiness managerExpomark OyPuh:040 753 8408marko.valli@expomark.fi
Taina HiekkataipaleMarketing and communication specialistExpomark OyPuh:+358 40 550 5950taina.hiekkataipale@expomark.fi
Botnia Industrial Day -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut -konsernia. Expomarkilla on yli 30 vuoden kokemus huipputapahtumien järjestämisestä eri puolilla Suomea.
