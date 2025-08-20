Mediakutsu: Teollisuuden menestyksen ajurit esillä Vaasassa 9.9. Botnia Industrial Dayssa

Poimintoja ohjelmasta:

Alueen suurteollisuusprojektit esillä

Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä moderoi keskustelun, jossa kuullaan teollisuuden suurprojekteista:

Jöran Sopo , Site Manager, kertoo Arctialin vähähiilisen alumiinituotannon hankkeesta

, Site Manager, kertoo Arctialin vähähiilisen alumiinituotannon hankkeesta Vesa Riihimäki , Director, Delivery Management, esittelee Wärtsilän Smart Technology Hubin etenemistä

, Director, Delivery Management, esittelee Wärtsilän Smart Technology Hubin etenemistä Matti Vaattovaara, Managing Director, avaa Hitachi Energy Park -hanketta

Valtion panostukset T&K-toimintaan

Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist Työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo valtion tavoitteista nostaa T&K-menot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Hän avaa, miksi ja miten valtio rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Paneelikeskustelu: Osaajat menestyksen mahdollistajina

Iltapäivän paneelissa kuullaan yritysten kokemuksia osaajien löytämisestä ja sitouttamisesta. Keskustelua luotsaa Jasmin Granholm, jolla on vahva asiantuntemus työelämän kehityksestä ja elinkeinoelämästä.

Päivän päätös: JälkiBID

Tapahtuman antia summataan JälkiBIDissä, jossa kuullaan Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantilan puheenvuoro otsikolla "Uhka idässä, onni lännessä – Kun Suomi painottui länsirannikolle". Mantila korostaa Vaasan kaltaisten rannikkokaupunkien strategista merkitystä koko Suomelle.

Tervetuloa mukaan!

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan teollisuuden ajankohtaisia keskusteluja ja kohtaamaan alan vaikuttajia.

Tutustu koko ohjelmaan →

Tutustu näytteilleasettajiin →

Botnia Industrial Day

Tiistaina 9.9.2025 klo 9–17

Vaasan kaupungintalo

JälkiBID klo 16.30–18.30