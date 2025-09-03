Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Satonen: Työllistymisseteli on täsmälääke nuorisotyöttömyyteen

3.9.2025 14:02:26 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Hallitus sopi budjettiriihessä tärkeistä täsmätoimista, joilla vauhditetaan nuorten työllistymistä heikon työllisyyskehityksen katkaisemiseksi.

Tilastojen mukaan kesäkuun lopussa työttömänä oli yli 40 000 alle 25-vuotiasta nuorta – noin 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallituksen tavoitteena on katkaista nuorten työttömyyskierre ja tukea heitä kiinnittymään työelämään.

– Työttömyydestä aiheutuu monia välittömiä ja välillisiä ongelmia. On erittäin tärkeää, että hallitus kohdentaa voimavaroja nuoriin, etenkin ensimmäisen työpaikan saamiseen ja siten osaamisen ja itseluottamuksen vahvistamiseen, kansanedustaja Arto Satonen painottaa.

– Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kokeilla siipiään, hän jatkaa.

Budjettiriihessä varattiin 30 miljoonaa euroa nuorten työllistymisseteleihin. Seteli tarjoaa yrityksille taloudellisen tuen 18–29-vuotiaiden palkkaamiseen vähintään puoleksi vuodeksi. Painopiste on nuorissa, joilla ei ole aiempaa työhistoriaa tai koulutus on vähäistä.

– Kyse on voimakkaasta täsmälääkkeestä vaikeaan tilanteeseen. Emme ole jääneet käsiemme päälle istumaan, vaan korjaamaan vaikean suhdannetilanteen aiheuttamaa ongelmaa.

Talouden orastava kasvu tulee edustajan mukaan helpottamaan kaikenikäisten työllistymistä, mutta nopeaa taikatemppua ei mikään puolue pystyisi tarjoamaan.

– Työllisyys tulee aina hieman talouskasvua perässä, ja nyt positiivisia merkkejä on jo ilmassa. Nuorisotyöttömyyteen on tartuttava nyt. Talouden käänteen myötä työllisyyskehitys vahvistuu, mutta hallitus ei jää odottamaan – vaan tekee omat ratkaisunsa sen varmistamiseksi, että nuorilla on tulevaisuudenuskoa ja mahdollisuuksia, Satonen toteaa

Avainsanat

EduskuntaKokoomustyöllisyys

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Partanen: Teot ovat kauneinta puhetta – hallitus karsii yritystukia kasvua kunnioittaen3.9.2025 08:29:12 EEST | Tiedote

Hallitus päätti budjettiriihessä karsia yritystukia 142 miljoonan euron edestä vuoden 2027 tasolla. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen pitää kokonaisuutta hyvänä. ”Kaikilla puolueilla on ollut tilaisuutensa vähentää yritystukia ja puhetta leikkaustarpeesta kyllä riittää. Tämä hallitus näyttää olevan ainut, jolla on oikeasti kykyä tähän työhön.”

Kokoomuksen Valkonen: Talous näyttää kääntyvän – budjettiriihen päätökset vahvistavat ostovoimaa ja tukevat investointeja2.9.2025 22:20:00 EEST | Tiedote

”Hallituksen työn linja pitää. Yli miljardin euron kevennykset työn verotukseen vahvistavat työnteon kannusteita, kotitalouksien ostovoimaa ja koko kansantalouden kasvua. Hallitus teki budjettiriihessä myös uusia sopeutuspäätöksiä, joiden myötä velkasuhde tasaantuu vuonna 2027”, sanoo sopeutustyöryhmää vetänyt kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye