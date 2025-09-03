Kokoomuksen Satonen: Työllistymisseteli on täsmälääke nuorisotyöttömyyteen

Tilastojen mukaan kesäkuun lopussa työttömänä oli yli 40 000 alle 25-vuotiasta nuorta – noin 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallituksen tavoitteena on katkaista nuorten työttömyyskierre ja tukea heitä kiinnittymään työelämään.

– Työttömyydestä aiheutuu monia välittömiä ja välillisiä ongelmia. On erittäin tärkeää, että hallitus kohdentaa voimavaroja nuoriin, etenkin ensimmäisen työpaikan saamiseen ja siten osaamisen ja itseluottamuksen vahvistamiseen, kansanedustaja Arto Satonen painottaa.

– Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kokeilla siipiään, hän jatkaa.

Budjettiriihessä varattiin 30 miljoonaa euroa nuorten työllistymisseteleihin. Seteli tarjoaa yrityksille taloudellisen tuen 18–29-vuotiaiden palkkaamiseen vähintään puoleksi vuodeksi. Painopiste on nuorissa, joilla ei ole aiempaa työhistoriaa tai koulutus on vähäistä.

– Kyse on voimakkaasta täsmälääkkeestä vaikeaan tilanteeseen. Emme ole jääneet käsiemme päälle istumaan, vaan korjaamaan vaikean suhdannetilanteen aiheuttamaa ongelmaa.

Talouden orastava kasvu tulee edustajan mukaan helpottamaan kaikenikäisten työllistymistä, mutta nopeaa taikatemppua ei mikään puolue pystyisi tarjoamaan.

– Työllisyys tulee aina hieman talouskasvua perässä, ja nyt positiivisia merkkejä on jo ilmassa. Nuorisotyöttömyyteen on tartuttava nyt. Talouden käänteen myötä työllisyyskehitys vahvistuu, mutta hallitus ei jää odottamaan – vaan tekee omat ratkaisunsa sen varmistamiseksi, että nuorilla on tulevaisuudenuskoa ja mahdollisuuksia, Satonen toteaa