Nämä olivat elokuun myydyimmät vaihtoautot
Nettiauton tilastoista näkyy, mitkä mallit liikkuvat vaihtoautokaupassa alkusyksystä.
Nettiauto on Suomen suurin autojen markkinapaikka, jolla vierailee noin miljoona kävijää viikossa. Elokuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä 62 000, mikä on noin 3 % enemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.
Vaihtoautojen mediaanihinta oli elokuussa 17 % pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.
Myydyimmät vaihtoautot elokuussa 2025:
1. Volkswagen Golf
2. Skoda Octavia
3. Toyota Corolla
4. Mercedes-Benz C
5. Mercedes-Benz E
6. Volkswagen Passat
7. Audi A4
8. Ford Focus
9. Toyota Yaris
10. Volvo V70
Volkswagen Golf on pitänyt ykkössijaa eniten myytynä vaihtoautona jo vuosia. Myös muut listan alkupään mallit ovat vakiinnuttaneet paikkansa myydyimpien joukossa.
Myös sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia, kun Teslan Model 3 on pudonnut ykköspaikalta. Myydyimmät täyssähkö- ja hybridimallit löytyvät eriteltyinä Nettiauton tarkemmasta myyntikoosteesta.
Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.
