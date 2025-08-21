Nämä olivat elokuun myydyimmät vaihtoautot

3.9.2025 14:10:52 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote

Jaa

Nettiauton tilastoista näkyy, mitkä mallit liikkuvat vaihtoautokaupassa alkusyksystä.

Nettiauto on Suomen suurin autojen markkinapaikka, jolla vierailee noin miljoona kävijää viikossa. Elokuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä 62 000, mikä on noin 3 % enemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna. 

Vaihtoautojen mediaanihinta oli elokuussa 17 % pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.  

Myydyimmät vaihtoautot elokuussa 2025: 

1. Volkswagen Golf 

2. Skoda Octavia 

3. Toyota Corolla 

4. Mercedes-Benz C 

5. Mercedes-Benz E 

6. Volkswagen Passat 

7. Audi A4 

8. Ford Focus 

9. Toyota Yaris 

10. Volvo V70 

Volkswagen Golf on pitänyt ykkössijaa eniten myytynä vaihtoautona jo vuosia. Myös muut listan alkupään mallit ovat vakiinnuttaneet paikkansa myydyimpien joukossa. 

Myös sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia, kun Teslan Model 3 on pudonnut ykköspaikalta. Myydyimmät täyssähkö- ja hybridimallit löytyvät eriteltyinä Nettiauton tarkemmasta myyntikoosteesta

Avainsanat

autokauppakäytetyt autotsähköautoiluvaihtoautot

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nettiauto

Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye