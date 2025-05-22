RKL: Rakennusalan osaajien saatavuus on varmistettava

RKL:n mielestä rakennusala on kriittisessä tilanteessa. Se on yksi Suomen talouden kulmakivistä, mutta viime vuosina alaa on varjostanut kasvava haaste: osaavan työvoiman puute. Rakentamisen hiljaisina vuosina yhä useampi osaaja siirtyy ulkomaille töiden perässä – tai vaihtaa kokonaan toiselle alalle.

– Tämä kehitys on hälyttävää, sillä Suomessa tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa niin korjaus- ja kunnossapitotöihin kuin tuleviinkin rakennushankkeisiin, muistuttaa RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen.

Erityisesti ammattitaitoisista työnjohtajista, projektipäälliköistä ja erikoisosaajista on pulaa. Siksi rakennusalan on varmistettava osaajien saatavuus jatkossakin. Se vaatii Lintusen mukaan niin veto- kuin pitovoimatyötäkin.

– Rakentaminen ei ole pelkkä kustannus, vaan investointi yhteiskunnan toimivuuteen. Sen pitää näkyä sekä päätöksenteossa että arjen työmailla.

Yksi ratkaisu on pitkäjänteinen koulutuspolitiikka. Rakennusalasta on tehtävä näkyvä, arvostettu ja houkutteleva uravalinta.

– Pitää tuoda paremmin esille sitä, kuinka monipuolisia tehtäviä rakennusala tarjoaa. Tarjolla on muun muassa ympäristöhaasteiden ratkaisemista, vaativia suunnittelutehtäviä sekä monipuolisten projektien johtamista, Lintunen listaa.

Myös teknologian nopea kehitys muuttaa osaamistarpeita, jolloin perinteinen koulutus ei välttämättä vastaa nykyisiä vaatimuksia.

–Oppilaitosten resursseja on lisättävä ja täydennyskoulutukseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa on panostettava nykyistä enemmän, Lintunen vaatii.

Hallituksen leikkaukset tulevat pahaan paikkaan

Rakennusala tarvitsee osaajia nyt, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Nousukausi tulee väistämättä, ja ilman osaavia rakentajia ei synny koteja, kouluja, sairaaloita eikä infraa.

–Jos osaajat katoavat ulkomaille tai kokonaan alalta, maksamme hintaa viiveinä, laadun heikkenemisenä ja kustannusten nousuna. Ilman riittävää osaamista Suomi ei pysty vastaamaan korjausvelkaan, vihreään siirtymään eikä tulevien sukupolvien rakennustarpeisiin, Lintunen painottaa.

Hallituksen leikkaukset asuntorakentamisen korkotukilainojen takauksiin tulevat nekin pahaan paikkaan.

–Leikkaukset vain synkistävät tilannetta, kun rakentaminen vähenee. Siitä seuraa lisää työttömyyttä, eikä tällainen kehitys ainakaan vahvista alan osaamista jatkossa.

Rakennusalan menestymisellä on iso merkitys valtion taloudelle, sillä se on hyvin verointensiivinen ja työvoimavaltainen ala. Joka viides työikäinen suomalainen työskentelee rakennetun ympäristön parissa ja verojen ja veroluonteisten maksujen osuus asuntorakentamisessa on noin 46 prosenttia ja infrarakentamisessakin noin 34 prosenttia.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL on tunnettu ja luotettu 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat vaihtelevia rakennusalan asiantuntija-ammatteja – tyypillisesti työmaajohdon, valvonnan, konsultoinnin tai suunnittelun tehtävissä. Jäseniä järjestöllä on noin 8 000.