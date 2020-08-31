ELO-säätiö luopuu Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -brändeistä

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut ovat ravintola-alan ammattilaisten suomenmestaruuskilpailut. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä alan arvostusta ja vetovoimaisuutta sekä kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria.



- Kilpailutoiminta on todella tärkeä osa suomalaisen ruokakulttuurin sekä kokkien ja tarjoilijoiden ammattitaidon esiin nostamista. Me ELO-säätiössä olemme jo vuodesta 2020 alkaen keskittyneet edistämään ruokakulttuuria muilla keinoin, kertoo puheenjohtaja Peter Fredman ELO-säätiöstä.



Tavaramerkkien myynnistä neuvoteltiin useiden kuukausien ajan, sillä säätiö halusi varmistaa kilpailuille ja tavaramerkeille hyvän kodin myös jatkossa.



- Wihuri Metro-tukku yhteistyökumppaneineen on vastannut kilpailuista ja muusta tavaramerkkien käyttöön liittyvästä toiminnasta upeasti jo viiden vuoden ajan. Olemme hyvin iloisia siitä, että Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija saavat nyt vahvat omistajat, kun Wihuri Metro-tukku ostaa oikeudet tavaramerkkeihin. Odotamme innolla seuraavia vaiheita näiden brändien ja vahvemman ympärivuotisen toiminnan kehittämisessä, Fredman jatkaa.



Vuoden Tarjoilija -kilpailu on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. Vuoden Kokki -kilpailu täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kilpailun ammatillisen laadun ja sisällön varmistavat Vuoden Kokki Akatemian jäsenet, jotka ovat aiempien vuosien voittajia. Ensimmäisen Vuoden Kokki -kilpailun voitti Pekka Terävä vuonna 1995.



Vuoden Kokki -kilpailun voittajat



• 1995 – Pekka Terävä

• 1996 – Aki Wahlman

• 1997 – Michael Björklund

• 1998 – Petteri Luoto

• 1999 – Markus Aremo

• 2000 – Peppi Aralehto

• 2001 – Henry Tikkanen

• 2002 – Marko Palovaara

• 2003 – Ari Ruoho

• 2004 – Juuse Mikkonen

• 2005 – Matti Jämsén

• 2010 – Mika Palonen

• 2011 – Henri Kotkavuori

• 2012 – Eero Vottonen

• 2013 – Erik Mansikka

• 2014 – Heikki Liekola

• 2015 – Ismo Sipeläinen

• 2016 – Toni Kostian

• 2017 – Mattias Åhman

• 2018 – Kalle Tanner

• 2019 – Mikko Kaukonen

• 2020 – Lari Helenius

• 2021 – Kim Päivästö

• 2022 – Jonathan Slotte

• 2023 – Johan Kurkela

• 2024 – Simo Harrivaara



Vuoden Tarjoilija -kilpailun ovat voittaneet



• 2013 – Maria Suihkonen

• 2014 – Toni Yksjärvi

• 2015 – Saara Alander

• 2016 – Taneli Lehtonen

• 2017 – Ronny Malmberg

• 2018 – Noora Sipilä

• 2019 – Heidi Martikainen

• 2020 – Christian Angelov

• 2021 – Henna Kolehmainen

• 2022 – Joonas Heino

• 2023 – Kirsi Seppänen

• 2024 – Janika Tiensuu