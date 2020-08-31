ELO-säätiö luopuu Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -brändeistä
ELO – suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö sr. on sopinut Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -tavaramerkkien myynnistä Wihuri Metro-tukulle. ELO-säätiö omisti tavaramerkit vuodesta 2009 alkaen ja vastasi Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailuiden järjestämisestä vuoteen 2019 asti. Vuodesta 2020 alkaen kilpailutapahtumasta on vastannut Wihuri Metro-tukku yhteistyössä Vuoden Kokki Akatemian ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa.
Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut ovat ravintola-alan ammattilaisten suomenmestaruuskilpailut. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä alan arvostusta ja vetovoimaisuutta sekä kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria.
- Kilpailutoiminta on todella tärkeä osa suomalaisen ruokakulttuurin sekä kokkien ja tarjoilijoiden ammattitaidon esiin nostamista. Me ELO-säätiössä olemme jo vuodesta 2020 alkaen keskittyneet edistämään ruokakulttuuria muilla keinoin, kertoo puheenjohtaja Peter Fredman ELO-säätiöstä.
Tavaramerkkien myynnistä neuvoteltiin useiden kuukausien ajan, sillä säätiö halusi varmistaa kilpailuille ja tavaramerkeille hyvän kodin myös jatkossa.
- Wihuri Metro-tukku yhteistyökumppaneineen on vastannut kilpailuista ja muusta tavaramerkkien käyttöön liittyvästä toiminnasta upeasti jo viiden vuoden ajan. Olemme hyvin iloisia siitä, että Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija saavat nyt vahvat omistajat, kun Wihuri Metro-tukku ostaa oikeudet tavaramerkkeihin. Odotamme innolla seuraavia vaiheita näiden brändien ja vahvemman ympärivuotisen toiminnan kehittämisessä, Fredman jatkaa.
Vuoden Tarjoilija -kilpailu on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. Vuoden Kokki -kilpailu täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kilpailun ammatillisen laadun ja sisällön varmistavat Vuoden Kokki Akatemian jäsenet, jotka ovat aiempien vuosien voittajia. Ensimmäisen Vuoden Kokki -kilpailun voitti Pekka Terävä vuonna 1995.
Vuoden Kokki -kilpailun voittajat
• 1995 – Pekka Terävä
• 1996 – Aki Wahlman
• 1997 – Michael Björklund
• 1998 – Petteri Luoto
• 1999 – Markus Aremo
• 2000 – Peppi Aralehto
• 2001 – Henry Tikkanen
• 2002 – Marko Palovaara
• 2003 – Ari Ruoho
• 2004 – Juuse Mikkonen
• 2005 – Matti Jämsén
• 2010 – Mika Palonen
• 2011 – Henri Kotkavuori
• 2012 – Eero Vottonen
• 2013 – Erik Mansikka
• 2014 – Heikki Liekola
• 2015 – Ismo Sipeläinen
• 2016 – Toni Kostian
• 2017 – Mattias Åhman
• 2018 – Kalle Tanner
• 2019 – Mikko Kaukonen
• 2020 – Lari Helenius
• 2021 – Kim Päivästö
• 2022 – Jonathan Slotte
• 2023 – Johan Kurkela
• 2024 – Simo Harrivaara
Vuoden Tarjoilija -kilpailun ovat voittaneet
• 2013 – Maria Suihkonen
• 2014 – Toni Yksjärvi
• 2015 – Saara Alander
• 2016 – Taneli Lehtonen
• 2017 – Ronny Malmberg
• 2018 – Noora Sipilä
• 2019 – Heidi Martikainen
• 2020 – Christian Angelov
• 2021 – Henna Kolehmainen
• 2022 – Joonas Heino
• 2023 – Kirsi Seppänen
• 2024 – Janika Tiensuu
Peter Fredman
Hallituksen puheenjohtaja
ELO-säätiö
ELO-säätiö - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö sr. on vuonna 2009 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen. ELO-säätiö kokoaa suomalaisen ruoka-, juoma- ja ravintola- kulttuurin parhaat tekijät, palvelut ja tuotteet yhteen. Innostamme yhteistyöhön, verkostoja, vaikutamme, viestimme sekä yhdistämme osaamista lisäten ruokakulttuurimme arvostusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Nostamme esiin suomalaisten ravintola-ammattilaisten osaamista. Palkitsemme vuosittain alan rohkeita edelläkävijöitä Lentäva lautanen -ruokakulttuuripalkinnolla.
Tiedote 31.8.2020. ELO-säätiön hallinnoima ravintola-alan kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta siirtyy uusille pääjärjestäjille syyskuusta alkaen. Bocuse d'Or kilpailutoiminta siirtyy Bocuse d'Or Academy Finland ry:lle. Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija kilpailutoiminnan järjestämisvastuu siirtyy Wihuri Oy Aarnio Metro-tukulle. Sekä Bocuse d'Or että Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija kilpailutoiminta jatkuu katkeamattomana uusine pääjärjestäjineen ja nykyisine ammattilais- ja yhteistyökumppaniverkostoineen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.
Bocuse d'Or -kilpailuja järjestävä GL-events ilmoitti tänään, että toukokuun lopulle Tallinnaan suunniteltu Bocuse d'Orin Euroopan-osakilpailu pidetään 3.- 4. syyskuuta 2020.
Vuoden Kokki 2020 on Lari Helenius (Ravintola Olo, Helsinki) ja Vuoden Tarjoilija 2020 on Christian Angelov (Ravintola Finnjävel Salonki. Ruoanlaiton ammattilaisten Vuoden Kokki- ja salipuolen ammattilaisten Vuoden Tarjoilija SM-kilpailujen finaalit käytiin 13.3.2020 Messukeskuksessa.
Vuoden Kokki 2020 on Lari Helenius (Ravintola Olo, Helsinki) ja Vuoden Tarjoilija 2020 on Christian Angelov (Ravintola Finnjävel Salonki). Ruoanlaiton ammattilaisten Vuoden Kokki- ja salipuolen ammattilaisten Vuoden Tarjoilija SM-kilpailujen finaalit käytiin 13.3.2020 Messukeskuksessa.
Vuoden Kokki ja Tarjoilija 2020 -finalistit julkistettiin Gastro Helsinki -ammattitapahtumassa 12.3. Kahdeksan huippukokkia ja -tarjoilijaa jatkaa finaaliin, joka järjestetään poikkeuksellisesti suurelta yleisöltä suljettuna.