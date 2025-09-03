Kuntoutusta organisoidaan uudelleen

Kuntoutuspalvelut keskitettiin hyvinvointialueen aloittaessa pääosin kahdelle palvelulinjalle: sairaalapalveluiden kuntoutuspalveluihin sekä avokuntoutuksen palveluihin. Uutena toimialueena perustettiin tuolloin myös lähisairaalapalvelut, jonka kuntoutushenkilöstö on hallinnollisesti kuulunut pääsääntöisesti sairaalapalvelulinjan kuntoutuspalveluihin. Sote-asemien apuvälineyksiköistä osa on sijoittunut avokuntoutukseen ja osa sairaalapalveluiden alueelliseen apuvälinekeskukseen. Ravitsemusterapeutit sen sijaan koottiin yhteen, ja he ovat olleet osa sairaalapalveluiden erityistyöntekijöiden vastuuyksikköä.

Nyt valmisteilla olevassa muutoksessa on tavoitteena muodostaa yksi kuntoutuspalveluja kokoava toimialue sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueelle. Kuntoutuksen toimialue koostuisi fysiatrian ja vaativan kuntoutuksen vastuualueesta, erityishenkilöstön (esim. psykologia, sosiaalityö, ravitsemusterapia, puheterapia) ja lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualueesta sekä lähikuntoutuksen vastuualueesta. Uusi toimialue olisi hallinnollisesti osa avopalveluja.

Kuntoutuksen palvelujen yhdistämisessä keskeinen tavoite on yhdenvertaisten kuntoutuspalveluiden saatavuus koko hyvinvointialueella. Lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen, tarpeenmukainen ja näyttöön perustuva kuntoutus. Muutoksella pyritään vähentämään kuntoutuksen päällekkäisiä toimintoja sekä kohdentamaan voimavaroja paremmin ja joustavammin. Yhtenäinen hallinto helpottaa toiminnan ohjausta ja talouden hallintaa. Muutos edistää myös henkilöstön ammatillista kehittymistä, osaamisen jakamista ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia työkiertoon. Vaikuttavuutta edistää suunnitteilla oleva fysiatrian professuurin perustaminen Tampereen yliopistoon.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei vähentämistavoitetta

Kuntoutuksen organisaatiomuutos edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön kanssa, sillä muutos vaikuttaa erityisesti avokuntoutuksen ja sairaalapalveluiden henkilöstöön. Niiden suurimmat kuntoutuksen ammattiryhmät ovat fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Kuntoutusta koskeva muutos on toiminnallinen, eikä sille ole asetettu henkilöstön vähentämisen tavoitteita. Neuvottelut koskevat arviolta 740 henkilöä.

Neuvottelut aloitetaan aikaisintaan 15.9.2025, ja niitä käydään vähintään kuusi viikkoa. Neuvotteluissa käsitellään muutoksen vaikutuksia tarkemmalla tasolla henkilöstön edustajien kanssa sekä mahdollisia vaihtoehtoisia esityksiä. Henkilöstö ja heidän edustajansa saavat lisätietoja asiasta 3.9.2025.

Aluehallitus käsittelee kuntoutuksen yhteistoimintaneuvotteluja 8.9.2025. Katso aluehallituksen kokouksen esityslista verkossa.