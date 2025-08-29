Komissio esittää Mercosur- ja Meksiko-sopimukset hyväksyttäviksi

Kumppanuuksilla luodaan miljardien eurojen arvosta vientimahdollisuuksia kaikenkokoisille EU:n yrityksille. Ne myös vauhdittavat talouskasvua ja kilpailukykyä, työllistävät satoja tuhansia eurooppalaisia sekä edistävät EU:n etuja ja arvoja. Sopimukset vahvistavat arvoketjuja ja auttavat EU:ta laajentamaan kriittisten tuotantopanosten ja raaka-aineiden luotettavien lähteiden valikoimaa. Kasvavan geopoliittisen epävakauden aikana nämä sopimukset tiivistävät suhteitamme strategisesti tärkeisiin kumppaneihin. Niiden avulla voimme vahvistaa keskinäistä luottamustamme ja käsitellä yhteisiä maailmanlaajuisia haasteita, kuten sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän nykyaikaistamista.

Molemmissa sopimuksissa vahvistetaan osapuolten yhteinen sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, monenvälisyyteen sekä kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen. Ne myös vahvistavat sitoutumistamme keskeisiin kysymyksiin, kuten kestävän kehityksen edistämiseen, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja muuttoliikkeen hallintaan.

EU:lle ennennäkemättömät vienti- ja investointimahdollisuudet Mercosur-alueelle

Mercosur-maiden eli Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa tehtävällä sopimuksella luodaan maailman suurin vapaakauppa-alue, joka kattaa yli 700 miljoonan kuluttajan markkinat. EU:n yritykset saavat etulyöntiaseman: niihin sovelletaan alhaisempia tulleja Mercosur-alueella, jossa useimmilla muilla mailla on korkeat tullit ja muita kaupan esteitä.

Sopimuksen myötä EU:n vuotuisen Mercosur-maihin suuntautuvan viennin odotetaan kasvavan jopa 39 prosentilla (49 miljardilla eurolla). Vientiin kytkeytyy yli 440 000 työpaikkaa eri puolilla Eurooppaa. Sopimus alentaa EU:sta Mercosur-maihin suuntautuvan viennin usein kohtuuttomia tulleja, myös keskeisten teollisuustuotteiden, kuten autojen (tällä hetkellä 35 %), koneiden (14–20 %) ja lääkkeiden (enimmillään 14 %) osalta.

Sopimuksen ansiosta EU:n yritysten on helpompi investoida keskeisiin toimitusketjuihin, myös kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien tuotteiden toimitusketjuihin, ja varmistaa ympäristönsuojelun ja työoikeuksien korkea taso. Tällä voi olla keskeinen rooli vihreän ja digitaalisen talouden muutoksen edistämisessä.

Uusia mahdollisuuksia elintarvikkeiden vientiin, vahvat suojatoimet EU:n viljelijöille

EU:n Mercosur-maihin suuntautuvan maatalouselintarvikkeiden viennin odotetaan kasvavan lähes 50 prosentilla. Sopimus suojaa kattavasti kaikki EU:n maatalousalan tärkeät edellytykset. Ensinnäkin siinä rajoitetaan Mercosur-maista tuleva etuuskohteluun oikeutettu maatalouselintarvikkeiden tuonti murto-osaan EU:n kulutuksesta (esimerkiksi 1,5 % naudanlihan ja 1,3 % siipikarjanlihan osalta). Toiseksi se sisältää tehokkaat suojatoimet, joilla suojellaan arkoja eurooppalaisia tuotteita. Komissio aikoo toteuttaa useita liitännäisaloitteita, muun muassa torjunta-aineita ja eläinten hyvinvointia koskevien tuotantostandardien mahdollisen yhdenmukaistamisen. EU:n ja Mercosurin kumppanuussopimuksella ei muuteta tuontia koskevia EU:n terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia. Kaikkiin EU:n markkinoilla oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen elintarvikkeita koskevia unionin terveys- ja turvallisuusnormeja.

Meksikon markkinat avoinna EU:n viennille

Uudistettu EU:n ja Meksikon välinen sopimus tukee talouskasvua ja parantaa molempien osapuolten kilpailukykyä. Meksiko on yksi EU:n pitkäaikaisimmista kauppakumppaneista ja toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. EU vie Meksikoon vuosittain yli 70 miljardin euron arvosta tavaroita ja palveluja nykyisen kauppasopimuksen puitteissa. Vientiin kytkeytyy yli 630 000 työpaikkaa EU:ssa. Meksiko on elintarvikkeiden nettotuojamaa, joten sopimuksesta on suuri hyöty EU:n maatalouden viejille. Uudistetulla EU:n ja Meksikon välisellä sopimuksella poistetaan loputkin EU:n maatalouselintarvikkeiden vientiä ehkäisevät tullit.

Uudistettu sopimus edistää kriittisten raaka-aineiden saatavuutta ratkaisevasti ja hyödyttää siten strategisia teollisuudenaloja Euroopassa. Uudistetulla sopimuksella vahvistetaan sitoutumista kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, rikollisuuden torjuntaan ja muuttoliikkeen hallintaan. Se edistää ja suojelee ihmisoikeuksia, monenvälisyyttä ja turvallisuutta. Sopimus myös helpottaa strategista yhteistyötä esimerkiksi toimitusketjujen riskien vähentämiseksi, kriittisten raaka-aineiden saannin turvaamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Seuraavaksi

Jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä EU:n ja Mercosurin kumppanuussopimus sekä EU:n ja Meksikon uudistettu kokonaissopimus erikseen, ennen kuin ne voivat astua voimaan.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1644