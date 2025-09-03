Hallituksen budjettiehdotus lisää painetta nykyaikaisille ratkaisuille – jonojen sijaan potilaat tulee ohjata hoitoon

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus esitteli tiistaina budjettiriihessä sopimistaan noin miljardin euron säästöistä. Yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä maksettavaa Kela-korvausta lasketaan 30 eurosta takaisin noin 8 euroon.

– Arviomme mukaan tämä tulee näyttäytymään niin, että yksityiset lääkäripalvelut kallistuvat entisestään, jolloin entistä suurempi määrä potilaita siirtyy julkisen terveydenhoidon piiriin. Sen sijaan, että helpotettaisiin hoitoon pääsyä, siirretään kustannuspainetta vain paikasta toiseen, kommentoi hallituksen budjettiriiheä Dokportin perustaja ja lääketieteellinen johtaja Anna Sipilä.

Suomalainen etäklinikka haastaa vanhanaikaisen mallin: 70% vaivoista hoituu chatissa, useimmiten ilman omavastuuta.

– Nyt, jos koskaan, on Sote-alueilla mahdollisuus sujuvoittaa hoitopolkuja, tehdä mittavia säästöjä ja purkaa hoitojonoja, sillä kahdeksan euron vastaanottohinnalla voidaan jo nyt tarjota perusterveydenhuoltoa potilasturvallisesti lääkärien chat-vastaanotoilla, jolloin asiakkaan omavastuuksi jää useimmiten nolla euroa. Noin 70 % lievistä vaivoista on hoidettavissa etänä, ilman terveydenhoitajan esitietokyselyä tai kliinistä tutkimusta.

– Tämän hoitopolun mahdollistaa vahva tunnistautuminen, esitietokyselyt ja pääsy Kanta-palveluun. Aloitimme toimintamme vuodenvaihteessa ja olemme tähän päivään mennessä hoitaneet lähes 30 000 potilasta. Voimme sanoa että toimintamalli toimii. Tavoitteemme alusta asti on ollut tasa-arvoistaa terveydenhoidon saavutettavuus jokaiselle suomalaiselle, sekä purkaa ruuhkautuneita julkisia palveluita. Vuoden jokaisena päivänä palveleva etäklinikkamme mahdollistaa hoitoonpääsyn silloin kun asiakas sitä tarvitsee, kommentoi Dokportin toimitusjohtaja Juha Sipilä.

Dokport on suomalaisessa omistuksessa oleva etälääkäripalvelu, joka toimii ainoastaan verkossa. Vastaanotolle kirjaudutaan ilman ajanvarausta vahvalla tunnistautumisella.

– Nyt tarvitaan vahva yhteinen toimintamalli, jossa asiakkaalle annetaan päätäntävalta siitä, onko hän kykenevä itse arvioimaan hoidontarpeen, hoitajien sijasta. Me lääkärit osaamme kyllä ohjata lähivastaanotolle tai jatkotutkimuksiin mikäli tarvetta on, mutta on vanhanaikaista juoksuttaa esimerkiksi flunssa-, vatsatauti- tai virtsatietulehduspotilasta terveyskeskukseen, Anna Sipilä kommentoi.

– Enää 2025 vuonna terveydenhoidon ei pitäisi olla riippuvaista siitä, mikä on potilaan varallisuustaso tai asuinalue. Jokaisen tulee päästä hoitoon aina ajallaan. Pitkittynyt hoitoonpääsy voi vaikeuttaa ko. sairauden tai vamman hoitoa, jolloin potilasturvallisuus kärsii ja kustannukset nousevat tarpeettomasti, Sipilä lisää.