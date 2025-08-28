Akavan Erityisalat ja Restonomiopiskelijaliitto: Opiskelijan ahdinko pahenee, vaikka koulutuksen lisäleikkauksilta vältyttiin
Budjettiriihestä selvittiin säikähdyksellä, mutta aikaisemmat leikkauspäätökset asumistukeen, korkeakoulujen perusrahoitukseen sekä harjoittelupaikkojen puute synkistävät opiskelijan arjen, Akavan Erityisalat ja Sureo – Restonomiopiskelijaliitto sanovat. Sureo kuuluu Sure – Suomen Restonomiliittoon, jonka kattojärjestö on Akavan Erityisalat.
- On vaikea iloita budjettiriihen tuomasta nostosta ateriakorvaukseen, kun samaan aikaan asumistuen leikkaus myllää opiskelijan kukkaroa uusiksi, sanoo opiskelijatoiminnasta vastaava palveluasiantuntija Fanny-Sofia Tarkio Akavan Erityisaloista.
Opiskelijat siirrettiin osana hallituksen säästötoimia yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin elokuusta 2025 alkaen. Tämä muutos pienentää valtaosalla asumistukea ja sysää opiskelijoita taloudelliseen ahdinkoon. Lisäksi asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta, mikä näkyy etenkin opiskelijoiden kesän toimeentulossa.
- Monilla opiskelijoilla kuukausibudjetti laskee asumistukimuutoksen myötä merkittävästi ja vuodessa tuen menetys entiseen verrattuna voi olla jopa 2 000 euroa. Vaikka tukea on kesällä mahdollista nostaa, tämä kuitenkin kuluttaa tukikuukausia, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia opintojen myöhemmässä vaiheessa, Tarkio sanoo.
- Esitämme, että opintotukikuukausien määrää nostettaisiin opiskelijan kesäajan toimeentulon turvaamiseksi.
- Pakko tehdä enemmän töitä opintojen ohella voi pahimmillaan hidastaa opintoja unohtamatta henkisen kuormituksen lisääntymistä. Tämä on ristiriidassa maan hallituksen omien, valmistumisen nopeutta korostavien tavoitteiden kanssa, sanoo Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen.
Järjestöt pitävät huolestuttavana sitä, miten oman budjetin kiristyminen ajaa opiskelijoiden huomion opintojen sijasta tulojen hankkimiseen ja "kesän yli selviämiseen".
- Työelämään pakottaminen ennen valmistumista ei ole kenenkään etu. Se vain pidentää opintojen kestoa samalla kuin opiskelijoiden hyvinvointi on koetuksella, järjestöt sanovat.
Harjoittelupaikkojen puute hidastaa valmistumista
Järjestöt kantavat huolta harjoittelupaikkojen riittävyydestä heikon työllisyys- ja taloustilanteen keskellä.
Akavan Erityisalat edustaa jäsenjärjestöineen restonomien lisäksi laajasti humanististen ja hallinnon alojen opiskelijoita sekä sotepuolelta suuhygienistejä ja geronomeja. Ammattikorkeakokoulututkinnoista miltei kaikissa edellytetään pakollista harjoittelua.
- Kova kilpailu harjoittelupaikoista on arkea opiskelijajäsenillemme. Mikäli paikan onnistuu saamaan, osalle se tarkoittaa palkatonta tai minimipalkkaista työssäolojaksoa, joka suoritetaan kesän aikana. Näin myös sinänsä tärkeät harjoittelujaksot heikentävät opiskelijan kesäajan toimeentuloa, Akavan Erityisalojen Fanny-Sofia Tarkio muistuttaa.
- Nykyinen korkeakoulujen rahoitusmalli, joka kannustaa nopeampaan valmistumiseen, lisää painetta harjoittelupaikkojen saatavuuteen. Restonomikoulutuksessa käytännön harjoittelut ovat olennainen osa opintoja. Osaajien puute ja talouspaineet vähentävät harjoittelupaikkoja palvelualalla, mikä voi suoraan hidastaa opiskelijoiden valmistumista, Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen sanoo.
Vuorovaikutteisuus ja koulutuksen laatu uhattuna
Vaikka budjettiriihessä koulutuksen lisäleikkauksilta vältyttiin, jo aikaisemmat mittavat leikkaukset korkeakoulujen perusrahoitukseen uhkaavat heikentää opetuksen laatua, Akavan Erityisalat ja Sureo muistuttavat.
- Suomi tarvitsee osaavia restonomeja ja muita korkeakoulutettuja ammattilaisia turvaamaan talouden kasvua ja kilpailukykyä. Perusrahoituksen pysyvät leikkaukset ja opiskelijoiden aseman heikentäminen ovat lyhytnäköisiä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa peruuttamatonta haittaa.
- Pelkäämme, että perusrahoituksen leikkaukset johtavat lähiopetuksen vähentämiseen ja siihen, että entistä enemmän siirrytään itsenäiseen verkko-opiskeluun. Tämä olisi opetuksen laatua heikentävä suunta erityisesti restonomikoulutuksessa, jossa vuorovaikutus, tiimityö ja käytännön harjoitukset ovat avainasemassa, sanoo Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen.
Lisätietoja:
Fanny-Sofia Tarkio, palveluasiantuntija, opiskelijatoiminta, Akavan Erityisalat, puh. 050 575 3898
Aino Ollikainen, puheenjohtaja, Sureo - Restonomiopiskelijaliitto, puh. 044 215 2900
Tyypillisiä Akavan Erityisalojen jäsenkunnan koulutus- tai ammattialoja:
- Humanistiset alat
- Museo- ja kulttuuriperintöalat
- Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alat
- Yleinen kasvatustiede
- Aikuiskasvatus ja erityispedagogiikka
- Hallinto-, yhteiskunta- ja kirjastoalat
- Viestintä- ja markkinointialat
- Kieli- ja viittomakielialat
- Matkailu- ja ravintola-alat (restonomi)
- Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aika-alat
- Suun terveydenhuolto (suuhygienisti)
- Vanhustyö (geronomi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
Aino Ollikainen, Sureo - RestonomiopiskelijaliittoPuheenjohtajaPuh:044 215 2900aino.ollikainen@sureo.fi
Fanny-Sofia Tarkio, Akavan ErityisalatPalveluasiantuntija
Opiskelijatoiminta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akavan Erityisalat
Akavan Erityisalojen terveiset budjettiriiheen: Kansalaisten hyvinvoinnista ei pidä enää leikata28.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Akavan Erityisalat vaatii budjettiriihen päätöksiltä tasapuolisuutta. Kansalaisten sivistys- ja hyvinvointipalveluja uhkaavia lisäleikkauksia ei tule toteuttaa. Sen sijaan on aika puuttua pysähtynyttä yritystoimintaa säilyttäviin tukiin ja kaikkein hyvätuloisimpien verohelpotuksiin. Tämä olisi oikeudenmukainen, tulevaisuudenuskoa ja myös kasvua rakentava suunta. Ilman hyvinvointia ei synny kestävää kasvua.
MAL ja Akavan Erityisalat: Vaikeata historiaa pitää voida käsitellä museoissa18.8.2025 15:22:59 EEST | Tiedote
Museoita koskeva poliittinen ohjaus on noussut keskusteluun presidentti Trumpin hallinnon ilmoitettua USAn julkisia museoita koskevista ”puhdistuksista”. – Uutiset Yhdysvalloista pöyristyttävät. On varmistettava, etteivät vastaavat museoita koskevat sensuuripyrkimykset leviä Suomeen. Ikävä kyllä museoiden resurssipula hankaloittaa historian käsittelyä jo nyt, sanoo Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.
Akavan Erityisalat: Valtiovarainministerin leikkauslista kurittaisi koulutusta, kulttuuria ja kansalaisyhteiskuntaa7.8.2025 09:13:52 EEST | Tiedote
- Valtiovarainministeriön esittämä säästölista on pysäyttävä osoitus siitä, miten vähän sivistyksen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan merkitystä ymmärretään. Leikkauslistan laatijat eivät tunnista niiden arvoa kansalaisten arjessa ja Suomen tulevaisuudelle, toteaa toiminnanjohtaja Olli Kaure Akavan Erityisaloista.
Akavan Erityisalat: Työsuhdeturvaa romuttava lakiesitys valmisteltava uudelleen28.7.2025 15:38:43 EEST | Tiedote
Määräaikaisia työsuhteita lisäävä ja takaisinottovelvollisuutta keventävä lakiesitys heikentäisi räikeästi työsuhdeturvaa. Riskiryhmiin kuuluvat naiset ja nuoret, joiden työmarkkina-asema on jo ennestään heikentynyt. Esitys tulisi valmistella uudelleen siten, että työntekijöiden asema ja oikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon, Akavan Erityisalat painottaa lausunnossaan.
Akavan Erityisalat: Asiantuntijalla suuri riski uupua - "Työnkuvaa on rauhoitettava"23.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kuormitus asiantuntijatyössä on noussut hälyttävälle tasolle: 60 prosenttia Akavan Erityisalojen jäsenistä kokee työmääränsä ainakin ajoittain liian suureksi, ja vain harva näkee olevansa täysin turvassa työuupumukselta. Tuore jäsenkysely piirtää huolestuttavan kuvan asiantuntijoista, joita kuormittavat erityisesti usean asian yhtäaikainen tekeminen, kiire ja kasvavat vaatimukset. Ratkaisuna Akavan Erityisalat esittää, että työturvallisuuslainsäädäntöä täsmennetään psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi. Liiton jäsenkyselyyn vastasi yli 4 000 asiantuntijaa tai esihenkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme