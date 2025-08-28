Akavan Erityisalat ja Restonomiopiskelijaliitto: Opiskelijan ahdinko pahenee, vaikka koulutuksen lisäleikkauksilta vältyttiin

- On vaikea iloita budjettiriihen tuomasta nostosta ateriakorvaukseen, kun samaan aikaan asumistuen leikkaus myllää opiskelijan kukkaroa uusiksi, sanoo opiskelijatoiminnasta vastaava palveluasiantuntija Fanny-Sofia Tarkio Akavan Erityisaloista.

Opiskelijat siirrettiin osana hallituksen säästötoimia yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin elokuusta 2025 alkaen. Tämä muutos pienentää valtaosalla asumistukea ja sysää opiskelijoita taloudelliseen ahdinkoon. Lisäksi asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta, mikä näkyy etenkin opiskelijoiden kesän toimeentulossa.

- Monilla opiskelijoilla kuukausibudjetti laskee asumistukimuutoksen myötä merkittävästi ja vuodessa tuen menetys entiseen verrattuna voi olla jopa 2 000 euroa. Vaikka tukea on kesällä mahdollista nostaa, tämä kuitenkin kuluttaa tukikuukausia, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia opintojen myöhemmässä vaiheessa, Tarkio sanoo.

- Esitämme, että opintotukikuukausien määrää nostettaisiin opiskelijan kesäajan toimeentulon turvaamiseksi.

- Pakko tehdä enemmän töitä opintojen ohella voi pahimmillaan hidastaa opintoja unohtamatta henkisen kuormituksen lisääntymistä. Tämä on ristiriidassa maan hallituksen omien, valmistumisen nopeutta korostavien tavoitteiden kanssa, sanoo Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen.



Järjestöt pitävät huolestuttavana sitä, miten oman budjetin kiristyminen ajaa opiskelijoiden huomion opintojen sijasta tulojen hankkimiseen ja "kesän yli selviämiseen".

- Työelämään pakottaminen ennen valmistumista ei ole kenenkään etu. Se vain pidentää opintojen kestoa samalla kuin opiskelijoiden hyvinvointi on koetuksella, järjestöt sanovat.

Harjoittelupaikkojen puute hidastaa valmistumista

Järjestöt kantavat huolta harjoittelupaikkojen riittävyydestä heikon työllisyys- ja taloustilanteen keskellä.

Akavan Erityisalat edustaa jäsenjärjestöineen restonomien lisäksi laajasti humanististen ja hallinnon alojen opiskelijoita sekä sotepuolelta suuhygienistejä ja geronomeja. Ammattikorkeakokoulututkinnoista miltei kaikissa edellytetään pakollista harjoittelua.

- Kova kilpailu harjoittelupaikoista on arkea opiskelijajäsenillemme. Mikäli paikan onnistuu saamaan, osalle se tarkoittaa palkatonta tai minimipalkkaista työssäolojaksoa, joka suoritetaan kesän aikana. Näin myös sinänsä tärkeät harjoittelujaksot heikentävät opiskelijan kesäajan toimeentuloa, Akavan Erityisalojen Fanny-Sofia Tarkio muistuttaa.

- Nykyinen korkeakoulujen rahoitusmalli, joka kannustaa nopeampaan valmistumiseen, lisää painetta harjoittelupaikkojen saatavuuteen. Restonomikoulutuksessa käytännön harjoittelut ovat olennainen osa opintoja. Osaajien puute ja talouspaineet vähentävät harjoittelupaikkoja palvelualalla, mikä voi suoraan hidastaa opiskelijoiden valmistumista, Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen sanoo.

Vuorovaikutteisuus ja koulutuksen laatu uhattuna

Vaikka budjettiriihessä koulutuksen lisäleikkauksilta vältyttiin, jo aikaisemmat mittavat leikkaukset korkeakoulujen perusrahoitukseen uhkaavat heikentää opetuksen laatua, Akavan Erityisalat ja Sureo muistuttavat.

- Suomi tarvitsee osaavia restonomeja ja muita korkeakoulutettuja ammattilaisia turvaamaan talouden kasvua ja kilpailukykyä. Perusrahoituksen pysyvät leikkaukset ja opiskelijoiden aseman heikentäminen ovat lyhytnäköisiä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa peruuttamatonta haittaa.

- Pelkäämme, että perusrahoituksen leikkaukset johtavat lähiopetuksen vähentämiseen ja siihen, että entistä enemmän siirrytään itsenäiseen verkko-opiskeluun. Tämä olisi opetuksen laatua heikentävä suunta erityisesti restonomikoulutuksessa, jossa vuorovaikutus, tiimityö ja käytännön harjoitukset ovat avainasemassa, sanoo Sureon puheenjohtaja Aino Ollikainen.

Fanny-Sofia Tarkio, palveluasiantuntija, opiskelijatoiminta, Akavan Erityisalat, puh. 050 575 3898

Aino Ollikainen, puheenjohtaja, Sureo - Restonomiopiskelijaliitto, puh. 044 215 2900

