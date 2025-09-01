Habitare-suunnittelukilpailun finalistityöt esittelevät kodin leposaarekkeita mielen ja kehon rauhoittumiseen
Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämän Habitare-suunnittelukilpailun 2025 kolme finalistityötä on valittu. Kilpailun teemana oli Leposaarekkeita – Domestic Islands. Finalistityöt nähdään Habitaressa Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. Kilpailun päätuomari Studio Kaksikko julkistaa voittajan Habitaren avajaispäivänä keskiviikkona 10.9.2025.
Habitare-suunnittelukilpailu nostaa esiin nuoria arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijoita. Nyt 21. kertaa järjestetty kilpailu kutsui osallistujat suunnittelemaan leposaarekkeen: tilan, joka tarjoaa kosketeltavan kokemuksen levosta, palautumisesta ja luovuudesta kotiympäristössä. Leposaarekkeita – Domestic Islands -teema haastoi pohtimaan, mitä lepo todella tarkoittaa – ja tarvitseeko se kalustetta, vai voisiko se olla jotain inhimillisempää ja henkilökohtaisempaa.
Kilpailun kaksivaiheisen tuomaroinnin ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat muotoilija ja professori Tomek Rygalik, arkkitehti ja professori Pentti Kareoja sekä teollinen muotoilija Simo Puintila. Kilpailun päätuomarina toimii Studio Kaksikko eli Salla Luhtasela ja Wesley Walters, jotka valitsevat voittajan Habitaren päälavalla keskiviikkona 10.9.2025 klo 10.30. Palkintona on Suomen Messusäätiön lahjoittama 5000 euron stipendi.
FINALISTIT 2025
Gabriela Farias ja Karolin Kull, Aalto-yliopisto: LOMA
LOMA uudelleenajattelee levon ja yhteyden kokemista luomalla orgaanisen, muuntuvan ympäristön, joka ilmentää leposaarekkeen käsitettä orgaanisen ja muuntuvan luonteensa kautta. Kilpailutyö haastaa perinteiset rajat kalusteen, maiseman ja elävien järjestelmien välillä. Se kasvaa kosketeltavaksi topografiaksi, jossa näkyvät vuorovaikutukset sienirihmaston ja ympäristöön tuotujen kierrätettyjen elementtien välillä. LOMA toimii alustana epämuodolliselle lajienväliselle yhteistyölle, ja sen matala, aaltoileva muoto kutsuu spontaaniin yhteyteen ja jaettuun lepoon.
Rosa Piirainen, LAB Muotoiluinstituutti: JOLLA
JOLLA on palautumiseen tarkoitettu pilvilinna – paikka, jossa on lupa vain olla ja antaa ajatusten kuljettaa. Inspiraationsa se on saanut laineilla kellumisesta. Keinuva liike ja valonlähteen heijastukset luovat rauhoittavan tilallisen kokemuksen, joka elää käyttäjän mukana. Teos tulkitsee leposaarekkeen teemaa vapauden mielentilana: vapautena kiireestä, suorittamisesta ja ajatusten pakottamisesta.
Julia Postrzech ja Emma Sjöholm, Aalto-yliopisto: Rest in (5) Pieces
Rest in (5) Pieces keskittyy mielen rauhoittamiseen mobiilin avulla, joka perustuu hermoston tasapainottamiseen käytettyyn 5-4-3-2-1-maadoitustekniikkaan. Teos tulkitsee leposaarekkeen teemaa mielen levon näkökulmasta: mobiili toimii hiljaisena ja huomaamattomana saarekkeena, joka johdattaa käyttäjää kääntymään fyysisestä ympäristöstä sisäänpäin. Viidestä kelluvasta elementistä koostuva mobiili kutsuu vuorovaikutukseen erilaisten materiaalien – puun, keramiikan, tekstiilin ja metallin – kanssa. Sen muodot ja värit herättävät aisteja ja luovat tilan, jossa voi katsoa, koskettaa ja levätä.
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. habitare.fi @habitaremessut @habitarefair
Yhteyshenkilöt
Pia Sievinen, communication & brand, Habitare, puh. +358 40 559 9155, pia.sievinen@messukeskus.com
