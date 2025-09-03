Uudet johtajat nimitetty aikuissosiaalityöhön ja vammaisten palveluihin
Valtiotieteiden maisteri Kristina Nousiainen on nimetty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) vammaisten palvelujen palvelualuejohtajaksi. Aikuissosiaalityön palvelualuejohtajaksi on nimetty valtiotieteiden maisteri Hanne Niemi.
Hanne Niemi on aloittanut työnsä hyvinvointialueella elokuussa ja Kristina Nousiainen aloittaa myöhemmin syksyllä. Molemmilla valituilla on pitkä kokemus sosiaalialalta. Nousiainen on työskennellyt muun muassa Etevassa, Rinnekodissa ja Aspa Palveluissa, kun taas Niemi tulee VAKEen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalvelujen ja työhön kuntoutuksen tulosyksiköstä.
Molemmat uudet palvelualuejohtajat pitävät arvostusta ja yhteistyötä tärkeänä osana tehtäväänsä. Nämä tukevat vahvasti hyvinvointialueen johtamislupausta.
“Arvostus asiakkaita kohtaan tulee näkyviin muun muassa siten, että heidän palvelutarpeensa selvitetään ja palvelua toteutetaan joustavasti jokaisen yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Näin asiakkaat saavat palvelua, jonka he kokevat laadukkaaksi ja vaikuttavaksi", Kristina Nousiainen kertoo.
Sekä Nousiainen että Niemi korostavat myös yhteistyötä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. “Toivon omalla panoksellani voivani vahvistaa vallitsevaa yhteiskehittämiseen, yhteisöohjautuvuuteen ja valmentavaan johtajuuteen nojaavaa, toisia arvostavaa toimintakulttuuria, jossa vaikuttavia palveluita rakennetaan yhteisvastuullisesti”, Hanne Niemi toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanne NiemiPalvelualuejohtajaVantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aikuissosiaalityön palvelut
Kristina NousiainenPalvelualuejohtajaVantaan ja Keravan hyvinvointialue
1.11.2025 alkaen
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 hyväksyttiin uusi palokuntasopimus3.9.2025 18:02:48 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 3.9.2025 muun muassa hyväksyttiin palokuntasopimusten päivittäminen, käsiteltiin vuoden 2026 talousarviota ja alustavaa toimintasuunnitelmaa sekä päätettiin perustaa onnettomuuksien ehkäisyn määräaikainen projektipäällikön virka.
Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 palokuntasopimusten päivittäminen1.9.2025 16:01:41 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 3.9.2025 on käsittelyssä muun muassa palokuntasopimusten päivittäminen, vuoden 2026 talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma ja onnettomuuksien ehkäisyn määräaikaisen projektipäällikön viran perustaminen.
Aluehallitus haluaa varmistaa asunnottomien riittävät palvelut19.8.2025 16:41:52 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus aloitti syyskautensa 19. elokuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimialojen yhdistämissuunnitelmaa, Korson valmiusaseman rakentamista ja asunnottomien palveluja.
Sijaisperheitä tarvitaan – kurssit käynnistyvät syksyllä9.7.2025 08:52:02 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sijaisperheiden PRIDE-valmennukset jatkuvat syksyllä 2025. Tällä hetkellä tarvitaan perheitä erityisesti vauvoille.
Elämän liekki -tunnustukset jaettiin viidelle sankarilliselle kansalaiselle18.6.2025 12:32:24 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on myöntänyt Elämän liekki -tunnustuksen viidelle henkilölle, jotka ovat toimineet poikkeuksellisen rohkeasti ja esimerkillisesti hätätilanteissa. Tunnustus myönnetään teosta, joka on pelastanut ihmishengen tai estänyt vakavan onnettomuuden. Tunnustukset jaettiin Vantaan pelastuskeskuksella tällä viikolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme