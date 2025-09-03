Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uudet johtajat nimitetty aikuissosiaalityöhön ja vammaisten palveluihin

4.9.2025 12:25:52 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Kristina Nousiainen on nimetty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) vammaisten palvelujen palvelualuejohtajaksi. Aikuissosiaalityön palvelualuejohtajaksi on nimetty valtiotieteiden maisteri Hanne Niemi.

Hanne Niemi on aloittanut työnsä hyvinvointialueella elokuussa ja Kristina Nousiainen aloittaa myöhemmin syksyllä. Molemmilla valituilla on pitkä kokemus sosiaalialalta. Nousiainen on työskennellyt muun muassa Etevassa, Rinnekodissa ja Aspa Palveluissa, kun taas Niemi tulee VAKEen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalvelujen ja työhön kuntoutuksen tulosyksiköstä.

Molemmat uudet palvelualuejohtajat pitävät arvostusta ja yhteistyötä tärkeänä osana tehtäväänsä. Nämä tukevat vahvasti hyvinvointialueen johtamislupausta.

“Arvostus asiakkaita kohtaan tulee näkyviin muun muassa siten, että heidän palvelutarpeensa selvitetään ja palvelua toteutetaan joustavasti jokaisen yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Näin asiakkaat saavat palvelua, jonka he kokevat laadukkaaksi ja vaikuttavaksi", Kristina Nousiainen kertoo.

Sekä Nousiainen että Niemi korostavat myös yhteistyötä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. “Toivon omalla panoksellani voivani vahvistaa vallitsevaa yhteiskehittämiseen, yhteisöohjautuvuuteen ja valmentavaan johtajuuteen nojaavaa, toisia arvostavaa toimintakulttuuria, jossa vaikuttavia palveluita rakennetaan yhteisvastuullisesti”, Hanne Niemi toteaa.

