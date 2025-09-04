ENNAKKOTIEDOTE: Niillas Holmberg ammentaa runoteokseensa omasta jokisaamelaisesta taustastaan

Keskustelumme joen kanssa on jatkunut

sata ja sata polvea.

Joki on ollut vaitonainen monta kertaa aiemminkin,

on ollut lähes sanattomia kesiä,

mutta tänään sen mykkyydessä puhuu toinen.

Naarattu-runokokoelmassa valaan laulu kantautuu jokea pitkin, ja jokilaaksoa kauan asuttaneet kuulevat sen. Etäisen järven seudun modernisaatiota ja uutta aikaa edustaville asukkaille asti ei myyttinen valaanlaulu yletä. Siitä syntyy juopa jokilaaksolaisten ja järveläisten välille. Hopeaisen lohen nousua mereltä jokeen odotetaan eri syistä. "Mutta jos hopea ei enää muista kotiin, missä me olemme?", kokoelma kysyy.

Niillas Holmberg kertoo runokokoelmansa painottavan lajienvälistä henkistä yhteyttä. ”Hyvän paimenen ei ole mahdollista pitää itseään paimennetun yläpuolella; hänen on annettava paimennetun ajatella itsessään. Lohikaan ei jää irtonaiseksi luonnonresurssiksi, vaan lajienvälinen kanssakäynti on kuin jaettu ruumiinosa, jonka rappeutuminen vaikuttaa yhtäaikaisesti luonnon, kehon ja mielen ekosysteemiin”​, hän kuvailee.

Holmberg julkaisee syksyllä 2025 yhdessä muusikko Pauli Lyytisen kanssa levyn Naarattu laulu. Taskunsakääntäjä-kappaleen voi kuunnella täällä.

Niillas Holmberg (s. 1990) on ollut kolmesti ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Viimeiseksi pohjoissaamenkielisellä romaanillaan Goatnelle. Hänen esikoisromaaninsa Halla Helle ilmestyi vuonna 2021 ja se oli Runeberg-palkintoehdokkaana. Holmberg vihittiin taiteen kunniatohtoriksi vuonna 2024.

Niillas Holmberg: Naarattu

72 sivua

ilmestyy ja on arvosteluvapaa 4.10.2025