Kuopioon 120 000 euron korotettu voitto Kenosta

3.9.2025 16:05:17 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Kuopiolainen nettipelaaja voitti tiistaina Kenosta 120 000 euron voiton.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Kenon tiistainen päiväarvonta toi 120 000 euron voiton kuopiolaiselle nettipelaajalle.

Kymppitason voitto tuli 0,50 euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Tällä viikolla Kenossa on korotettujen voittojen viikko, minkä ansiosta onnekkaan kuopiolaisen nettipelaajan voitto oli 20 000 euroa suurempi kuin se olisi ollut normaaliviikolla.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Veikkauksen Kenossa on korotettujen voittojen viikko 1.-7.9.

Kenossa on tarjolla korotetut voitot 1.-7.9. välisenä aikana kaikissa arvonnoissa, kaikilla kenotasoilla ja kaikissa pelimuodoissa. Korotettujen voittojen aikana kaikki voitot maksetaan 1,2-kertaisina takaisin. Kaikki 1.-7.9. arvontoihin pelatut rivit osallistuvat automaattisesti korotettuihin voittoihin.

Vuoden suurimmat voitot Kenosta

24.7. Vesanto 1 400 000 €
11.1. Seinäjoki 1 000 000 €
10.5. Lohja 900 000 €
12.7. Tampere 700 000 €
30.7. Helsinki 500 000 €
11.1. Kotka 500 000 €
23.2. Nokia 500 000 €

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

