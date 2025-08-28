Asiakkaat ryntäsivät R-kioskeille hakemaan ilmaisia hodareita
R-kioski juhlistaa Suomalaisen ruoan päivää jakamalla 20 000 ilmaista kotimaista hodaria asiakkaille. Suomalaisen ruoan päivä 4.9. nostaa oman maan ruoan ansaitusti valokeilaan. Toisinaan itsestäänselvyytenä pidetty maukas, ravitseva, puhdas ja riittävä ruoka ei synny itsestään. R-kioski haluaa nostaa valokeilaan osaavat ruokaketjun ammattilaiset, jotka varmistavat päivittäin kotimaisen ruoan saatavuuden, sesongeista ja maailman tuulista huolimatta.
Kotimainen ruoka tuo turvaa muuttuvassa maailmassa
R-kioskin vastuullisuusstrategian ytimessä on riskien vähentäminen ruuantuotannon turvallisuuteen ja eettisyyteen liittyen. Maailmanlaajuisesti ruokaketjut ovat yhä haavoittuvaisempia ilmastonmuutoksen, eläintauteihin liittyvien riskien ja uusien terveyssäädösten vuoksi. Esimerkiksi kaakaon hinta yli kaksinkertaistui viime vuonna ja myös kahvi- ja kasviöljymarkkinat ovat kärsineet suurista hintavaihteluista. Samalla lintuinfluenssa on koetellut kananmunien ja siipikarjan tuotantoa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.
"Tällaiset riskit osoittavat, että meidän on tärkeää tukea suomalaisia tuottajia ja vahvistaa kotimaisen ruoan roolia valikoimissamme. Panostamalla kotimaiseen ruokaan voimme varmistaa laadun, vastuullisuuden ja toimitusvarmuuden samalla kun rakennamme kestävämpää ja riskien suhteen vähemmän haavoittuvaa valikoimaa", kiteyttää vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Heiju Simola.
20 000 ilmaista hodaria Suomalaisen ruoan päivän kunniaksi
R-kioski juhlistaa Suomalaisen ruoan päivää yhdessä Atrian kanssa, jakamalla 20 000 ilmaista hodaria kanta-asiakassovelluksensa, R-kantiksen kautta. Ensimmäiset 10 000 hodaria jaettiin asiakkaille ympäri Suomen jo keskiviikon aikana. Parhaimmillaan menekki oli 60 hodaria minuutissa. Seuraavat 10 000 hodari jaetaan itse juhlapäivänä, eli 4.9. Näin kioskiketju haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden nauttia aidosti kotimaisesta herkusta ja samalla nostaa esille suomalaisten tuottajien arvokasta työtä.
