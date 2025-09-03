Kokoomuksen Fagerström: Pienissä yrityksissä on valtava kasvupotentiaali – budjettiriihestä ratkaisuja arjen ja rahoituksen haasteisiin
Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström iloitsee budjettiriihen päätöksistä, joilla helpotetaan pienyrittäjien arkea. ”Olemme kuulleet pienyrittäjiä ja kartoittaneet heidän tarpeitaan. Maksuaikojen noudattamiseen, positiiviseen luottotietorekisteriin ja rahoituksen saantiin liittyvät haasteet ovat nousseet korostuneesti esiin ja niihin tuodaan nyt täsmäratkaisuja”, Fagerström sanoo.
Orpon hallitus päätti budjettiriihessä työllisyyspaketista, jonka osana pienyrittäjien arkea helpotetaan.
– Suomessa on yli 420 000 alle 10 henkeä työllistävää yritystä. Niissä on merkittävä kasvu- ja työllistämispotentiaali, eikä ole liioiteltua sanoa, että nämä pienet yritykset ovat yksi Suomen kansantalouden kulmakivistä. Kokoomukselle yrittäjyydessä kiteytyvät vapaus ja vastuu, ahkeruus, luovuus ja toivo paremmasta, Fagerström painottaa.
Kokoomuksessa on tunnistettu pienyrittäjiä erityisesti koskevat haasteet.
– Olen itse käynyt paljon keskusteluja muiden yrittäjien kanssa ja viesteissä ovat nousseet vahvasti esiin tietyt arjen haasteet. Toiminimiyrittäjien lainansaanti ja henkilökohtaisten hankintojen tekeminen on vaikeutunut huomattavasti sen jälkeen, kun heidän tulonsa jätettiin pois positiivisesta luottotietorekisteristä. Ongelma oli tiedossa jo silloin, kun rekisteriä valmisteltiin, mutta se päätettiin silti viedä läpi puutteellisena Marinin hallituksen toimesta. Nyt tähän tulee korjaus, ja toiminimiyrittäjät pääsevät mukaan rekisteriin, Fagerström iloitsee.
Myös pienyrittäjien rahoituksen saantiin etsitään helpotuksia.
– Pienyritysten on yhä vaikeampaa saada pankista lainaa, vaikka talousasiat olisivatkin kunnossa. Rahoituksen saatavuudesta on tullut monelle pienyritykselle kasvun ja kansainvälistymisen pullonkaula. Keinoja rahoituksen saatavuuden parantamiseen tarkennetaan syksyn aikana, mutta esimerkiksi Finnveran mikroyrityslaina oli todella onnistunut kokeilu. Myös peruspankkipalveluihin haetaan paraikaa ratkaisuja, Fagerström sanoo.
Maksuehtojen noudattamiseen on luvassa lisää valvontaa.
– Yritysten välisissä laskuissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos niin on erikseen sovittu. Tätä ei kuitenkaan valvota, ja ehtoa rikotaan liian usein. Pienen yrityksen kassassa maksujen viivästyminen voi näkyä äkkiä. Hallitus selvittää keinoja valvonnan tehostamiseen viranomaisvalvonnan kautta. Tämä parantaa pienten yritysten oikeusturvaa, Fagerström päättää.
