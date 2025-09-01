Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 hyväksyttiin uusi palokuntasopimus

3.9.2025 18:02:48 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 3.9.2025 muun muassa hyväksyttiin palokuntasopimusten päivittäminen, käsiteltiin vuoden 2026 talousarviota ja alustavaa toimintasuunnitelmaa sekä päätettiin perustaa onnettomuuksien ehkäisyn määräaikainen projektipäällikön virka.

Palomies ja ensihoitaja neuvottelevat pelastysyksikön ja ensihoitoyksikön välissä.
Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen sopimuspalokuntien edelliset palokuntasopimukset on laadittu vuonna 2011. Sopimuspalokuntien saamat korvaukset eivät ole olleet yhdenmittaisia,​ vaan korvaukset ovat voineet olla samankaltaisilla palokunnilla jopa puolet pienempiä riippuen siitä minkä kunnan alueella ne toimivat.

Pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle​ ei ole enää perustetta maksaa kuntakohtaisia sopimuskorvauksia,​ jotka eivät ole tasapuolisia koko pelastuslaitoksen alueella. Tavoitteena on,​ että uudet sopimukset tulisivat voimaan 1.1.2026 alkaen. Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien sopimuskorvaukset olisivat esityksen myötä ensi vuonna noin ​675 000 euroa. Lautakunta päätti hyväksyä uudet palokuntasopimukset.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeessa tulevat muutosvaatimukset. Hyvinvointialueiden tiukan taloudellisen tilanteen takia palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä,​ mm. riittävien henkilöresurssien varmistamiseksi,​ ei ole toteutettu vuosina 2024–2025, eikä niitä tässä vaiheessa ole liitetty osaksi pelastustoimen talousarvioesitystä. Asiaa tarkastellaan vielä syksyllä jatkovalmistelun yhteydessä. 

Pelastuslaitoksen talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta,​ pelastustoimesta,​ ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista,​ joista tässä yhteydessä tarkastellaan vain pelastustoimen osuutta. Vuosina 2024 ja 2025 toteutetut säästötoimenpiteet heijastuvat pelastuslaitokselle tässä vaiheessa annettuun talousraamiin siten,​ että vuoden 2026 talousarvion pohjaluvut ovat pienempiä kuin vuoden 2025 talousarvion luvut. Lautakunta päätti lähettää talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Lautakunta hyväksyi pelastuslaitokselle perustettavaksi esitetyn onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaisen viran ajalle 1.10.2025–31.10.2026. Virka liittyy kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Avainsanat

pelastuslautakuntavakekeusote

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Palomies ja ensihoitaja neuvottelevat pelastysyksikön ja ensihoitoyksikön välissä.
Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Lataa

Linkit

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kolme paloautoa ja kaksi ambulanssia vierekkäin paloaseman pihalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye