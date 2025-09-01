Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 hyväksyttiin uusi palokuntasopimus

Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen sopimuspalokuntien edelliset palokuntasopimukset on laadittu vuonna 2011. Sopimuspalokuntien saamat korvaukset eivät ole olleet yhdenmittaisia,​ vaan korvaukset ovat voineet olla samankaltaisilla palokunnilla jopa puolet pienempiä riippuen siitä minkä kunnan alueella ne toimivat.

Pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle​ ei ole enää perustetta maksaa kuntakohtaisia sopimuskorvauksia,​ jotka eivät ole tasapuolisia koko pelastuslaitoksen alueella. Tavoitteena on,​ että uudet sopimukset tulisivat voimaan 1.1.2026 alkaen. Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien sopimuskorvaukset olisivat esityksen myötä ensi vuonna noin ​675 000 euroa. Lautakunta päätti hyväksyä uudet palokuntasopimukset.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeessa tulevat muutosvaatimukset. Hyvinvointialueiden tiukan taloudellisen tilanteen takia palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä,​ mm. riittävien henkilöresurssien varmistamiseksi,​ ei ole toteutettu vuosina 2024–2025, eikä niitä tässä vaiheessa ole liitetty osaksi pelastustoimen talousarvioesitystä. Asiaa tarkastellaan vielä syksyllä jatkovalmistelun yhteydessä.

Pelastuslaitoksen talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta,​ pelastustoimesta,​ ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista,​ joista tässä yhteydessä tarkastellaan vain pelastustoimen osuutta. Vuosina 2024 ja 2025 toteutetut säästötoimenpiteet heijastuvat pelastuslaitokselle tässä vaiheessa annettuun talousraamiin siten,​ että vuoden 2026 talousarvion pohjaluvut ovat pienempiä kuin vuoden 2025 talousarvion luvut. Lautakunta päätti lähettää talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Lautakunta hyväksyi pelastuslaitokselle perustettavaksi esitetyn onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaisen viran ajalle 1.10.2025–31.10.2026. Virka liittyy kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän käyttöönottoon.