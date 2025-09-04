Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely avautuu Tampereen taidemuseossa 27.9.2025

Taiteilija Man Yau on tavattavissa taidemuseolla ripustuksen yhteydessä 9.–25.9.2025 sekä avajaispäivänä 26.9.2025 klo 13.30 alkavan henkilökuntakierroksen jälkeen. Haastatteluajan voi sopia suoraan taiteilijan kanssa. Median edustajat ovat myös tervetulleita kuuntelemaan taiteilijan vetämää henkilökuntakierrosta.

Vuoden nuori taiteilija Man Yau (s. 1991) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on suorittanut maisterin tutkinnot Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa kuvanveiston opetusalueella (2023) sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (2018) erikoistuen keramiikka- ja lasimuotoiluun ja materiaalilähtöiseen työskentelyyn. Man Yau kuvaa työnsä lähtökohtia: ”Keramiikan työstämiseen aina liittyy unelmia siitä, miksi toivoo saven taipuvan, myös sanan symbolisessa merkityksessä. Veistäjänä materiaalinen prosessi on iso osa taiteellisen ajatuksen lähellä olemista.”

Taiteessaan Yau käsittelee identiteettiin ja eksotisointiin liittyviä kysymyksiä, kuten taiteilijan usein kuvaamaa, eksotisoivan katseen tuottamaa esillä ja puristuksissa olemisen tunnetta. Henkilökohtaiset kokemukset yhdistyvät hänen teoksissaan laajempaan historialliseen kontekstiin sekä materiaalien kantamiin arvoihin ja merkityksiin. Veistoksissaan ja installaatioissaan Yau hyödyntää arkisista ympäristöistä tunnistettavia muotoja, esineitä ja tilanteita sekä esteettisiä vallan symboleja.

Yau käyttää teoksissaan taidokkaasti perinteisiä kuvanveiston tekniikoita ja arvokkaita materiaaleja, kuten pronssia, savea, marmoria, puuta, terästä ja lasia, mutta myös esimerkiksi paperia, silkkiä ja kuivattuja kukkia, usein yhdistellen eri materiaaleja yllättävillä tavoilla. Sekä voimakkaita että herkkiä elementtejä yhdistävissä teoksissa käytetyillä materiaaleilla ja niihin kytkeytyvillä mielleyhtymillä on keskeinen merkitys.

Tampereen taidemuseossa Yaun näyttely jakautuu kahteen osaan, Hi-fire Dream ja Peep show, joista ensimmäinen tuo esiin taiteilijan koko tuotantoa yhdistäviä teemoja, kokeilua, unelmointia ja ajattelua materiaalien kautta. Toisen osuuden muodostaa Peep show -teossarjan uusi kokonaisuus, joka heijastelee hiljaisen väkivallan ja esineellistämisen eri muotoja. Teoksissaan taiteilija asettaa katseen kohteeksi myös itsensä ja oman kehonsa.

Taiteilija avaa uusien teosten taustalla vaikuttavia ajatuksia: ”Hiljainen väkivalta liittyy esimerkiksi sellaisiin kokemuksiin, kun keho muuntuu kuviksi, pinnoiksi ja esineiksi. Ehkä tarkemmin tilanteisiin, joissa se väkivalta on piiloutunut niin juurta jaksaen ja syvälle, että sitä on vaikea tunnistaa. Mietin sitä, miten jonkun hajun voi rodullistaa, esimerkiksi miten palaneen akryylin pistävä tuoksu voi alkaa ’näyttää’ tietynlaiselta keholta? Työstäessäni veistoksia mietin sitä, kun hengitykseen imaisee hiottua ihoa, tai sitä, miltä tuntuisi muuttua helmeksi konkreettisesti.”

Vuoden nuoren taiteilijan 2025 on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green (pj) ja näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Kiira Miesmaa, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Leevi Haapala, taidehistorioitsija ja Pro Artibus -säätiön kuraattori Juha-Heikki Tihinen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Joel Slotte.

Vuoden nuori taiteilija on tähti, joka hehkuu rohkeutta, luovuutta ja kykyä. Tampereen taidemuseon vuosittainen näyttely juhlistaa kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suunnannäyttäjiä, tarjoten tilan ja tuen loistaa. Jo neljän vuosikymmenen ajan tämä Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluva palkinto on nostanut esiin uutta suomalaista nykytaidetta ja säilyttänyt aikansa lupaavimpien nuorten taiteilijoiden töitä tuleville sukupolville. Man Yau on järjestyksessä 41. Vuoden nuori taiteilija.

Tampereen taidemuseossa avautuvat samanaikaisesti Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely sekä mediataiteilija Hanna Haaslahden näyttely Kaltaiset. Näyttelyt ovat avoinna yleisölle 27.9.2025–11.1.2026.

Vuoden nuori taiteilija 2025

Man Yau

27.9.2025–11.1.2026

Tampereen taidemuseo