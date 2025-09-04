Hanna Haaslahden mediateos saa ensiesityksensä Tampereen taidemuseossa
Kansainvälisesti tunnetun mediataiteilijan Hanna Haaslahden uusi teos Kaltaiset on immersiivinen installaatio, jossa yleisöstä tulee virtuaalisesti luodun perheen esivanhempia. Katsojista luodaan uudenlaisen portaalin kautta kaksoisolentoja, joiden kasvot yhdistyvät ainutlaatuisen, virtuaalisen sukulinjan jatkajiksi.
Hanna Haaslahti on tavattavissa ripustuksen yhteydessä taidemuseossa 23.–26.9. Median edustajat voivat sopia haastatteluista suoraan taiteilijan kanssa. Kaltaiset on esillä taidemuseon alakerrassa.
Kaltaiset alkaa yllättävällä tapahtumalla – digitaalisen kaksoisolennon kohtaamisella. Portaalin kautta yleisö integroituu itse teokseen, ja heistä tulee tarinan toimijoita virtuaalisten sijaistensa kautta. Digitaaliset kaksoset eivät ole kuitenkaan tarkkoja kopioita oikeista ihmisistä, eikä teoksen päämääränä ole saavuttaa hyperrealistisia kopioita.
Katsoja voi tarkkailla kaksostaan virtuaalisessa yhteisössä. Kaksoset kerääntyvät ryhmiksi ja pareiksi. Yksittäisten vuorovaikutusten kautta syntyy jälkeläisiä, joiden kasvot muistuttavat vanhempiaan. Teoksen katsoja voi kokea erikoisia intiimiyden tunteita, kun oma kaksonen yllättäen päätyy vanhemmaksi. Jälkeläiset jatkavat sukua pidemmälle ja katsoja voi seurata, kuinka kasvonpiirteet periytyvät taas seuraavalle polvelle. Lopulta yksittäistä katsojaa ei voi enää havaita teoksessa, mutta muisto katsojan kasvonpiirteistä löytyy jälkeläisten kasvoilta. Intiimi sekoitus hahmoja ja identiteettejä muodostaa uudenlaisen teknologisen teatterin, joka käsittelee nykyhetken kysymyksiä yhteiskunnasta, politiikasta ja identiteetistä valvontayhteiskunnan aikana.
Kasvot ovat sosiaalinen naamio, joka kätkee ja suojelee tunteitamme, mutta sen lisäksi kasvot ovat myös ainutlaatuinen ajallinen solmukohta. Hanna Haaslahti kuvailee: Jokaiset kasvot symboloivat muinaista sukupuuta, menneisyyden ihmisiä ja olentoja, jotka löytävät minussa nykyisen muotonsa. Kasvoni ovat lahja heiltä.
Teknologinen kehitys on tuonut kiinnostavia näkökulmia ja työkaluja Hanna Haaslahden taiteelliseen työskentelyyn, jossa yhtenä metodina on interaktiivisuus. Hänen teoksensa käyvät vahvaa vuorovaikutusta katsojan kanssa. Teokset ovat usein immateriaalisia projisointeja tilassa. Niiden huipentuma on, kun teoksen kokijoiden vuorovaikutuksesta syntyy jotakin yhteisöllistä. Hanna Haaslahti (s. 1969) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Haaslahti on toteuttanut teoksen yhteistyössä kansainvälisen työryhmän kanssa. Teoksen toteuttamiseen on saatu tukea Yleltä, Euroopan unionilta ja Kopiosto/AVEKilta.
Tampereen taidemuseossa avautuu samanaikaisesti Hanna Haaslahden näyttelyn kanssa Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely museon ylemmissä kerroksissa.
Hanna Haaslahti – Kaltaiset
27.9.2025–11.1.2026
Tampereen taidemuseo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna HaaslahtimediataiteilijaPuh:050 331 0531
Hanna Hellmanmuseoamanuenssi
Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Kuvat
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
Puutarhakatu 34, 33230 Tampere
puh. 041 730 3104
tampereentaidemuseo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely avautuu Tampereen taidemuseossa 27.9.20254.9.2025 08:20:00 EEST | Tiedote
Tampereen taidemuseon syksyn päänäyttelyssä nähdään Vuoden 2025 nuoren taiteilijan Man Yaun teoksia vuosilta 2011–2025, aina varhaisista opiskeluaikaisista prototyypeistä viimeaikaisiin teoskokonaisuuksiin. Yau käyttää teoksissaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja hyödyntää arkisista ympäristöistä tunnistettavia muotoja sekä esineitä. Kesän aikana valmistuneet Peep show -sarjan veistokset esitetään nyt kokonaisuutena ensimmäistä kertaa.
TAMKin julkinen valoteos siirrettiin kuntokartoitusta varten25.8.2025 14:03:09 EEST | Tiedote
Tampereen taidemuseo on siirtänyt Näkökulma-nimisen valotaideteoksen Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pihalta Museoiden kokoelmakeskukseen kuntotarkastusta varten. Tülay Schakirin ja Tomi Perkon suunnittelema Näkökulma voitti ammattikorkeakoulun taidekilpailun, ja se valmistui vuonna 2004.
Tampereen Satakunnankadun kiertoliittymään sijoittuva teos ”Valo joka ei sammu” valmistuu26.5.2025 13:43:52 EEST | Tiedote
Satakunnankadun kiertoliittymään valittu Akseli Leinosen teos ”Valo joka ei sammu” on valmistumassa. Teos asennetaan paikoilleen yötöinä 26.5.–28.5. Teoksen ja kiertoliittymän pintojen muodostama kokonaisuus on valmis elokuun alkuun mennessä.
Tuhoutuneen Kalapoika-teoksen korvaa Viktor Janssonin Knock out21.5.2025 12:28:09 EEST | Tiedote
Viktor Janssonin teos Knock out korvaa lokakuussa 2023 Tampereella tuhotun Unto Hietasen Kalapoika-veistoksen. Kahta kaloilla ratsastavaa poikaa kuvaava Knock out asennettiin Kalapojan paikalle Viinikan Lampipuistoon 21.5.2025.
Muumimuseon uusi näyttely avaa Muumitalon salaisuuksia19.5.2025 07:15:00 EEST | Tiedote
Muumimuseon uusi, 7.6.2025 avautuva näyttely on omistettu Muumitalolle. Näyttelyvieraille paljastetaan Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän rakentaman Muumi-Talo-kuvaelman salaisuuksia, ja kävijät pääsevät myös itse aistimaan talon tunnelmaa näyttelyyn rakennetussa salongissa. Janssonin alkuperäiset piirrokset kertovat talon asukkaista ja moninaisista vieraista. Kiehtova näyttely muistuttaa leikin tärkeydestä!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme