Hanna Haaslahden mediateos saa ensiesityksensä Tampereen taidemuseossa

Hanna Haaslahti on tavattavissa ripustuksen yhteydessä taidemuseossa 23.–26.9. Median edustajat voivat sopia haastatteluista suoraan taiteilijan kanssa. Kaltaiset on esillä taidemuseon alakerrassa.

Kaltaiset alkaa yllättävällä tapahtumalla – digitaalisen kaksoisolennon kohtaamisella. Portaalin kautta yleisö integroituu itse teokseen, ja heistä tulee tarinan toimijoita virtuaalisten sijaistensa kautta. Digitaaliset kaksoset eivät ole kuitenkaan tarkkoja kopioita oikeista ihmisistä, eikä teoksen päämääränä ole saavuttaa hyperrealistisia kopioita.

Katsoja voi tarkkailla kaksostaan virtuaalisessa yhteisössä. Kaksoset kerääntyvät ryhmiksi ja pareiksi. Yksittäisten vuorovaikutusten kautta syntyy jälkeläisiä, joiden kasvot muistuttavat vanhempiaan. Teoksen katsoja voi kokea erikoisia intiimiyden tunteita, kun oma kaksonen yllättäen päätyy vanhemmaksi. Jälkeläiset jatkavat sukua pidemmälle ja katsoja voi seurata, kuinka kasvonpiirteet periytyvät taas seuraavalle polvelle. Lopulta yksittäistä katsojaa ei voi enää havaita teoksessa, mutta muisto katsojan kasvonpiirteistä löytyy jälkeläisten kasvoilta. Intiimi sekoitus hahmoja ja identiteettejä muodostaa uudenlaisen teknologisen teatterin, joka käsittelee nykyhetken kysymyksiä yhteiskunnasta, politiikasta ja identiteetistä valvontayhteiskunnan aikana.

Kasvot ovat sosiaalinen naamio, joka kätkee ja suojelee tunteitamme, mutta sen lisäksi kasvot ovat myös ainutlaatuinen ajallinen solmukohta. Hanna Haaslahti kuvailee: Jokaiset kasvot symboloivat muinaista sukupuuta, menneisyyden ihmisiä ja olentoja, jotka löytävät minussa nykyisen muotonsa. Kasvoni ovat lahja heiltä.

Teknologinen kehitys on tuonut kiinnostavia näkökulmia ja työkaluja Hanna Haaslahden taiteelliseen työskentelyyn, jossa yhtenä metodina on interaktiivisuus. Hänen teoksensa käyvät vahvaa vuorovaikutusta katsojan kanssa. Teokset ovat usein immateriaalisia projisointeja tilassa. Niiden huipentuma on, kun teoksen kokijoiden vuorovaikutuksesta syntyy jotakin yhteisöllistä. Hanna Haaslahti (s. 1969) asuu ja työskentelee Helsingissä.

Haaslahti on toteuttanut teoksen yhteistyössä kansainvälisen työryhmän kanssa. Teoksen toteuttamiseen on saatu tukea Yleltä, Euroopan unionilta ja Kopiosto/AVEKilta.

Tampereen taidemuseossa avautuu samanaikaisesti Hanna Haaslahden näyttelyn kanssa Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely museon ylemmissä kerroksissa.

Hanna Haaslahti – Kaltaiset

27.9.2025–11.1.2026

Tampereen taidemuseo