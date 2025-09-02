Helsinki Design Award Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planetille

20-vuotisjuhlaansa viettävä Helsinki Design Week haluaa tänä vuonna palkita pääkaupunkiseudun muotoiluyhteisöstä ponnistavan ennakkoluulottoman ohjelmakonseptin, joka kohtauttaa ihmisiä ja ideoita ja luo jatkuvasti kiinnostavaa sisältöä, uudistaa ymmärrystämme muotoilualasta ja tavoittaa uusia yleisöjä.

Aalto-yliopiston vuosittainen Designs for a Cooler Planet -näyttely toteutetaan osana EU-komission New European Bauhaus -kumppanuutta ja Helsinki Design Weekiä. Vuonna 2019 alkunsa saanut konsepti nostaa esiin Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden kokeellisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten uusiin materiaaleihin, rakentamiseen, terveyteen ja kiertotalouteen.

– Designs for a Cooler Planetin tapahtumakonsepti on laajuudessaan ja moninäkökulmaisuudessaan varsin ainutlaatuinen. Näyttelykokonaisuuden tekijäryhmässä on mukana tutkijoita, opettajia, muotoilijoita, valmistajia, tuottajia ja kuraattoreita, joiden tekemisen fokus on planeettamme paremmassa tulevaisuudessa, kuvailee Kari Korkman, Helsinki Design Weekin perustaja.

– Yliopistoyhteisö ja suunnittelun ammattilaisiksi valmistuvat nuoret ovat Helsinki Design Weekin näkökulmasta erityisen arvokas yhteistyökumppani. Ilman tämänkaltaista tulevaan katsovaa vuorovaikutusta mikään kaupunkifestivaali ei pysyisi vireänä, ajankohtaisena ja relevanttina, Korkman jatkaa.

– Designs for a Cooler Planet on loistava esimerkki Helsingin muotoilukentän luovasta, monialaisesta ja vahvasti kestävään tulevaisuuteen kurkottavasta tekemisestä. Helsinki Design Week on tarjonnut konseptille erinomaisen alustan vuoropuhelulle eri yleisöjen kanssa, toteaa Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris.

Helsingin pormestari Daniel Sazonov jakaa tämän vuoden Helsinki Design Award -tunnustuksen Helsinki Design Weekin avajaistilaisuudessa 4. syyskuuta 2025.

Näyttelyn teemana tänä vuonna Muutoksen teot

Designs for a Cooler Planet järjestetään Aalto-yliopiston kampuksella tänä vuonna jo seitsemättä kertaa. Tapahtuman kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti ensimmäisen vuoden muutamasta tuhannesta jo yli kymmeneen tuhanteen; yliopiston nopeasta kokeilusta on kasvanut Aallon suurin vuosittainen näyttely.

Näyttelyssä on esillä kokeiluja, ratkaisuja ja prototyyppejä, joilla muutetaan maailmaa tieteen, taiteen, teknologian ja talouden aloilla. 5. syyskuuta avautuvan näyttelyn teemana on tänä vuonna Muutoksen teot. Teemalla halutaan korostaa sitä, että maailma ei muutu paremmaksi itsestään, vaan se tehdään sellaiseksi. Näyttelyssä sukelletaan muun muassa rakentamisen, terveyden ja materiaalien oivalluksiin.

– Tarvitsemme taitoa konseptoida ja visioida tulevaisuutta. Kaikki merkittävä muutos alkaa taidosta kuvitella asiat perustavanlaatuisesti uudelleen. Designs for a Cooler Planet -näyttelyn projektit auttavat tekemään näkyväksi vaihtoehtoisen tulevaisuuden – tulevaisuuden jossa on tilaa toivolle ja kestäville ratkaisuille, sanoo näyttelyn taiteellinen johtaja Enni Äijälä Aalto-yliopistosta.

Eräs esimerkki tämänvuotisen näyttelyn innovaatioista on dementian varhaiseen tunnistamiseen kehitteillä oleva liikkuva aivo-keho-kuvantaminen. Muistisairaita ihmisiä on maailmassa ainakin 50 miljoonaa ja määrän odotetaan tuplaantuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Tekoälykehityksen mahdollistamat aiempaa tarkemmat varhaisen havaitsemisen menetelmät voisivat parantaa miljoonien ihmisten elämänlaatua.

– Tämänkaltaiset näyttelyt ovat keskeisessä roolissa yliopistojen huippututkimuksen ja suuren yleisön välisen kuilun kaventamisessa. Ne tarjoavat ainutlaatuisen alustan, jolla tutkijat ja tutkimusryhmät voivat esitellä edistyksellisiä innovaatioitaan ja tehdä monimutkaisista ideoista kaikille ymmärrettäviä ja innostavia. On kunnia olla mukana tällaisessa näyttelyssä, joka juhlistaa ja jakaa tutkimustyömme tuloksia yleisölle, sanoo tutkimushankkeessa mukana oleva tutkija Shrikanth Kulashekhar.

Designs for a Cooler Planet

Otaniemessä Aallon kampuksen Marsio-rakennuksessa 5.9.–28.10.2025 järjestettävän päänäyttelyn lisäksi festivaalin ohjelmassa on luentoja, työpajoja ja elokuvia.

Näyttelyn ohjelma: https://www.aalto.fi/en/designs-for-a-cooler-planet

Helsinki Design Award

Helsinki Design Week ja Helsingin kaupunki palkitsevat vuosittain Helsinki Design Award -tunnustuksella suunnittelualojen ammattilaisia, jotka tekevät Helsingistä hyvän paikan elää, kouluttautua ja työskennellä.

Helsinki Design Award -voittaja on mukana Helsinki Design Weekillä onnellisuuden muotoilua käsittelevässä kansainvälisessä Symposiumissa torstaina 11.9. klo 14–18 Suomitalolla. Helsinki Design Weekin ohjelmisto: Helsinkidesignweek.com

Lisätiedot:

Anni Korkman, Programme Director

Helsinki Design Week

anni.korkman@helsinkidesignweek.com

Enni Äijälä, Senior Specialist

Aalto Exhibitions Outreach

enni.aijala@aalto.fi