Helsinki Design Award Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planetille
Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteinen Helsinki Design Award -tunnustus myönnetään tänä vuonna Aalto-yliopiston Designs for Cooler Planet -näyttelylle. Tunnustuksella kiitetään näyttelyä kohtaamispaikkana, joka muotoilee parempaa planeettaa myös kaupungeille.
20-vuotisjuhlaansa viettävä Helsinki Design Week haluaa tänä vuonna palkita pääkaupunkiseudun muotoiluyhteisöstä ponnistavan ennakkoluulottoman ohjelmakonseptin, joka kohtauttaa ihmisiä ja ideoita ja luo jatkuvasti kiinnostavaa sisältöä, uudistaa ymmärrystämme muotoilualasta ja tavoittaa uusia yleisöjä.
Aalto-yliopiston vuosittainen Designs for a Cooler Planet -näyttely toteutetaan osana EU-komission New European Bauhaus -kumppanuutta ja Helsinki Design Weekiä. Vuonna 2019 alkunsa saanut konsepti nostaa esiin Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden kokeellisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten uusiin materiaaleihin, rakentamiseen, terveyteen ja kiertotalouteen.
– Designs for a Cooler Planetin tapahtumakonsepti on laajuudessaan ja moninäkökulmaisuudessaan varsin ainutlaatuinen. Näyttelykokonaisuuden tekijäryhmässä on mukana tutkijoita, opettajia, muotoilijoita, valmistajia, tuottajia ja kuraattoreita, joiden tekemisen fokus on planeettamme paremmassa tulevaisuudessa, kuvailee Kari Korkman, Helsinki Design Weekin perustaja.
– Yliopistoyhteisö ja suunnittelun ammattilaisiksi valmistuvat nuoret ovat Helsinki Design Weekin näkökulmasta erityisen arvokas yhteistyökumppani. Ilman tämänkaltaista tulevaan katsovaa vuorovaikutusta mikään kaupunkifestivaali ei pysyisi vireänä, ajankohtaisena ja relevanttina, Korkman jatkaa.
– Designs for a Cooler Planet on loistava esimerkki Helsingin muotoilukentän luovasta, monialaisesta ja vahvasti kestävään tulevaisuuteen kurkottavasta tekemisestä. Helsinki Design Week on tarjonnut konseptille erinomaisen alustan vuoropuhelulle eri yleisöjen kanssa, toteaa Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov jakaa tämän vuoden Helsinki Design Award -tunnustuksen Helsinki Design Weekin avajaistilaisuudessa 4. syyskuuta 2025.
Näyttelyn teemana tänä vuonna Muutoksen teot
Designs for a Cooler Planet järjestetään Aalto-yliopiston kampuksella tänä vuonna jo seitsemättä kertaa. Tapahtuman kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti ensimmäisen vuoden muutamasta tuhannesta jo yli kymmeneen tuhanteen; yliopiston nopeasta kokeilusta on kasvanut Aallon suurin vuosittainen näyttely.
Näyttelyssä on esillä kokeiluja, ratkaisuja ja prototyyppejä, joilla muutetaan maailmaa tieteen, taiteen, teknologian ja talouden aloilla. 5. syyskuuta avautuvan näyttelyn teemana on tänä vuonna Muutoksen teot. Teemalla halutaan korostaa sitä, että maailma ei muutu paremmaksi itsestään, vaan se tehdään sellaiseksi. Näyttelyssä sukelletaan muun muassa rakentamisen, terveyden ja materiaalien oivalluksiin.
– Tarvitsemme taitoa konseptoida ja visioida tulevaisuutta. Kaikki merkittävä muutos alkaa taidosta kuvitella asiat perustavanlaatuisesti uudelleen. Designs for a Cooler Planet -näyttelyn projektit auttavat tekemään näkyväksi vaihtoehtoisen tulevaisuuden – tulevaisuuden jossa on tilaa toivolle ja kestäville ratkaisuille, sanoo näyttelyn taiteellinen johtaja Enni Äijälä Aalto-yliopistosta.
Eräs esimerkki tämänvuotisen näyttelyn innovaatioista on dementian varhaiseen tunnistamiseen kehitteillä oleva liikkuva aivo-keho-kuvantaminen. Muistisairaita ihmisiä on maailmassa ainakin 50 miljoonaa ja määrän odotetaan tuplaantuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Tekoälykehityksen mahdollistamat aiempaa tarkemmat varhaisen havaitsemisen menetelmät voisivat parantaa miljoonien ihmisten elämänlaatua.
– Tämänkaltaiset näyttelyt ovat keskeisessä roolissa yliopistojen huippututkimuksen ja suuren yleisön välisen kuilun kaventamisessa. Ne tarjoavat ainutlaatuisen alustan, jolla tutkijat ja tutkimusryhmät voivat esitellä edistyksellisiä innovaatioitaan ja tehdä monimutkaisista ideoista kaikille ymmärrettäviä ja innostavia. On kunnia olla mukana tällaisessa näyttelyssä, joka juhlistaa ja jakaa tutkimustyömme tuloksia yleisölle, sanoo tutkimushankkeessa mukana oleva tutkija Shrikanth Kulashekhar.
Designs for a Cooler Planet
Otaniemessä Aallon kampuksen Marsio-rakennuksessa 5.9.–28.10.2025 järjestettävän päänäyttelyn lisäksi festivaalin ohjelmassa on luentoja, työpajoja ja elokuvia.
Näyttelyn ohjelma: https://www.aalto.fi/en/designs-for-a-cooler-planet
Helsinki Design Award
Helsinki Design Week ja Helsingin kaupunki palkitsevat vuosittain Helsinki Design Award -tunnustuksella suunnittelualojen ammattilaisia, jotka tekevät Helsingistä hyvän paikan elää, kouluttautua ja työskennellä.
Helsinki Design Award -voittaja on mukana Helsinki Design Weekillä onnellisuuden muotoilua käsittelevässä kansainvälisessä Symposiumissa torstaina 11.9. klo 14–18 Suomitalolla. Helsinki Design Weekin ohjelmisto: Helsinkidesignweek.com
Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv
Press release in English will be published on www.hel.fi/en
Lisätiedot:
Anni Korkman, Programme Director
Helsinki Design Week
anni.korkman@helsinkidesignweek.com
Enni Äijälä, Senior Specialist
Aalto Exhibitions Outreach
enni.aijala@aalto.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna SnellmanViestintäasiantuntijaPuh:09 310 23579johanna.snellman@hel.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Parhaat ideat syntyvät meistä – OmaStadin neljäs kierros alkaa syyskuussa ideoimalla!2.9.2025 10:09:22 EEST | Tiedote
OmaStadin neljäs kierros alkaa ideoimalla ehdotuksia aikavälillä 22.9.–5.10.2025. Ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivuilla. Ideointiin voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat helsinkiläiset.
Kaupunginhallitus otti kantaa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan1.9.2025 17:54:25 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 1. syyskuuta lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta 2024 ja raporttia 2023–2025.
Helsingissä on selviä asuinalue-eroja viikonloppuisin koetussa turvallisuudessa – turvallisuuden tunne pysynyt samalla tasolla pidemmän aikaa28.8.2025 13:31:50 EEST | Tiedote
Helsinkiläisten turvallisuuden tunne asuinalueellaan on yleisesti hyvä kaikissa kaupunginosissa, mutta viikonloppuiltaisin turvattomuuskokemukset ovat joillakin alueilla tavallisia. Tieto selviää Helsingin kaupungin toteuttamasta turvallisuustutkimuksesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden strategian 2025–2029: Helsinki josta voimme olla ylpeitä28.8.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 27. elokuuta. Helsinki josta voimme olla ylpeitä ohjaa kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua vuosina 2025–2029. Strategia muodostuu viidestä painopisteestä, viidestä kivijalasta ja tavastamme toimia.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille 2025–202927.8.2025 23:32:10 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 27. elokuuta Helsingille uuden kaupunkistrategian. Valtuusto merkitsi myös tiedoksi kaupungin ympäristöraportin 2024 ja hyväksyi kaavamuutokset Kamppiin, Pukinmäkeen sekä Vuosaareen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme