Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan ikoninen ysärisoundtrack soi orkesterikonsertissa Tampere-talossa
Tampere-talossa tarjoillaan keväällä apetta nostalgiannälkään. Helsingissä suursuosion saanut Muumimusiikkia-konsertti soi Isossa salissa lauantaina 21. maaliskuuta 2026. Konsertissa esitetään 1990-luvun Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan rakastettua musiikkia, jonka on säveltänyt japanilainen Sumio Shiratori. Tuittu Koskisen ja Taimi Tornikosken uusia sovituksia tulkitsee nuorista ammattimuusikoista koostuva 24-henkinen orkesteri. Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 8. syyskuuta klo 9.
Japanilaisen Sumio Shiratorin (s. 1950) Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjaan säveltämä taustamusiikki on juurtunut 1990-luvulla kasvaneiden suomalaisten mieliin. Tiedämme, miltä kuulostaa, kun Mörkö lipuu esiin pimeydestä, Niiskun ilma-alus nousee taivaalle tai kun Nuuskamuikkunen lähtee etelään ja Muumilaakso peittyy hiljalleen lumeen.
Viime keväänä julkistetut Muumimusiikkia-konsertit Helsingin Musiikkitalossa menivät kuin kuumille kiville; kaikki kolme esitystä myivät loppuun vain minuuteissa. Menekki yllätti myös konsertin järjestäjät, ja moni muumifani jäikin tyystin ilman lippua.
”Sähköpostilaatikko täyttyi pyynnöistä järjestää lisää konsertteja ja esiintyä muuallakin Suomessa”, kertoo konserttien taiteellinen johtaja Heikki Ranta.
Odotettu Muumimusiikkia-konsertti soi Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 21. maaliskuuta 2026 klo 19. Tampereen lisäksi kevään kiertue pysähtyy Turussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Konserteissa kuullaan Shiratorin musiikkia noin kahden tunnin verran. Liput tulevat myyntiin maanantaina 8. syyskuuta klo 9.
Lavalla esiintyy suomalaisista nuorista ammattilaisista koottu 24-henkinen orkesteri, jonka jäsenille muumeilla ja muumimusiikilla on erityinen paikka sydämessä. Kapellimestarina toimii Sibelius-Akatemiassa musiikin johtamista opiskeleva Sini Korhonen. Shiratorin legendaarisista kappaleista kuullaan uudet, alkuperäistä kunnioittavat ja soinniltaan runsaat sovitukset, joista vastaavat Taimi Tornikoski ja Tuittu Koskinen.
”On hienoa, että voimme nyt viedä nämä konsertit ympäri Suomen ja tarjota muumifaneille mahdollisuuden kokea tämä musiikillinen elämys yhdessä. Taimi Tornikosken ja Tuittu Koskisen uudet sovitukset nostavat Shiratorin sävellysten kaikki sävyt esille tavalla, jolla jokaisen pitäisi ne saada kuulla”, sanoo konserttien tuottaja ja dramaturgi Seppo Kivimäki.
Konserteissa musiikkielämystä kuvittaa valkokankaalle heijastettava, sarjan alkuperäinen kuvamateriaali. Lavalle astelee myös animaatiosarjan alkuperäisiä ääninäyttelijöitä. Tampereen ja Lahden konserteissa juontajana toimii Nuuskamuikkusta näytellyt Timo Torikka. Turun, Jyväskylän ja Lappeenrannan konsertit juontaa Eero Ahre, joka näytteli sarjassa muun muassa Nipsun roolin.
“Lapsuudesta tutut äänet vahvistavat auditiivista nostalgiamatkaa entisestään”, hehkuttaa Heikki Ranta, joka tunnetaan musiikkiaiheisista Tehdään biisi niin kuin -videoistaan, joita hän on julkaissut YouTubessa Pipo Productions -kanavalleen.
Muumilaakson tarinoita on vuosina 1990–1992 tehty japanilais-suomalais-hollantilainen televisiosarja, joka kertoo Tove Janssonin luomien muumien ja heidän ystäviensä seikkailuista Muumilaaksossa. Sarja on edelleen kansainvälisesti suosituin muumiadaptaatio. Sumio Shiratori sävelsi sarjaa varten omien sanojensa mukaan yli 200 kappaletta. Niistä pieni osa julkaistiin kesällä ensimmäistä kertaa suoratoistopalveluissa.
La 21.3.2025 klo 19
MUUMIMUSIIKKIA TV-sarjasta Muumilaakson tarinoita
Iso sali, Tampere-talo
Liput 54,90/49,90/39,90 €, lapset (16-v. asti), opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelushenkilöt 51,40/46,40/36,40 €
Kapellimestari: Sini Korhonen
Juontaja: Timo Torikka
Vastaava tuottaja, taiteellinen johtaja: Heikki Ranta
Tuottaja, dramaturgi: Seppo Kivimäki
Sovitus: Tuittu Koskinen, Taimi Tornikoski
Järjestäjä: Luikaus Oy
Yhteistyössä: Moomin Characters
Konsertin kesto on n. 2 tuntia sisältäen väliajan.
Muutokset mahdollisia.
Ikäsuositus: 7 vuotta
Tampere-talon konsertin tuottavat Tampere-talo Oy ja Luikaus Oy.
Lisätiedot Muumimusiikkia-konserteista:
Seppo Kivimäki
Tuottaja, dramaturgi
Luikaus Oy
Puh. +358 50 4411938
seppo@luikaus.com
Heikki Ranta
Taiteellinen johtaja, vastaava tuottaja
Luikaus Oy
Puh. +358 50 0607897
productionspipo@gmail.com
Median liput Tampere-talon konserttiin:
Elsa Vähänen
Viestintäasiantuntija
Tampere-talo Oy
Puh. +358 40 5512 739
elsa.vahanen@tampere-talo.fi
