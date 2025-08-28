Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan ikoninen ysärisoundtrack soi orkesterikonsertissa Tampere-talossa

Japanilaisen Sumio Shiratorin (s. 1950) Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjaan säveltämä taustamusiikki on juurtunut 1990-luvulla kasvaneiden suomalaisten mieliin. Tiedämme, miltä kuulostaa, kun Mörkö lipuu esiin pimeydestä, Niiskun ilma-alus nousee taivaalle tai kun Nuuskamuikkunen lähtee etelään ja Muumilaakso peittyy hiljalleen lumeen.

Viime keväänä julkistetut Muumimusiikkia-konsertit Helsingin Musiikkitalossa menivät kuin kuumille kiville; kaikki kolme esitystä myivät loppuun vain minuuteissa. Menekki yllätti myös konsertin järjestäjät, ja moni muumifani jäikin tyystin ilman lippua.

”Sähköpostilaatikko täyttyi pyynnöistä järjestää lisää konsertteja ja esiintyä muuallakin Suomessa”, kertoo konserttien taiteellinen johtaja Heikki Ranta.

Odotettu Muumimusiikkia-konsertti soi Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 21. maaliskuuta 2026 klo 19. Tampereen lisäksi kevään kiertue pysähtyy Turussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Konserteissa kuullaan Shiratorin musiikkia noin kahden tunnin verran. Liput tulevat myyntiin maanantaina 8. syyskuuta klo 9.

Lavalla esiintyy suomalaisista nuorista ammattilaisista koottu 24-henkinen orkesteri, jonka jäsenille muumeilla ja muumimusiikilla on erityinen paikka sydämessä. Kapellimestarina toimii Sibelius-Akatemiassa musiikin johtamista opiskeleva Sini Korhonen. Shiratorin legendaarisista kappaleista kuullaan uudet, alkuperäistä kunnioittavat ja soinniltaan runsaat sovitukset, joista vastaavat Taimi Tornikoski ja Tuittu Koskinen.

”On hienoa, että voimme nyt viedä nämä konsertit ympäri Suomen ja tarjota muumifaneille mahdollisuuden kokea tämä musiikillinen elämys yhdessä. Taimi Tornikosken ja Tuittu Koskisen uudet sovitukset nostavat Shiratorin sävellysten kaikki sävyt esille tavalla, jolla jokaisen pitäisi ne saada kuulla”, sanoo konserttien tuottaja ja dramaturgi Seppo Kivimäki.

Konserteissa musiikkielämystä kuvittaa valkokankaalle heijastettava, sarjan alkuperäinen kuvamateriaali. Lavalle astelee myös animaatiosarjan alkuperäisiä ääninäyttelijöitä. Tampereen ja Lahden konserteissa juontajana toimii Nuuskamuikkusta näytellyt Timo Torikka. Turun, Jyväskylän ja Lappeenrannan konsertit juontaa Eero Ahre, joka näytteli sarjassa muun muassa Nipsun roolin.

“Lapsuudesta tutut äänet vahvistavat auditiivista nostalgiamatkaa entisestään”, hehkuttaa Heikki Ranta, joka tunnetaan musiikkiaiheisista Tehdään biisi niin kuin -videoistaan, joita hän on julkaissut YouTubessa Pipo Productions -kanavalleen.

Muumilaakson tarinoita on vuosina 1990–1992 tehty japanilais-suomalais-hollantilainen televisiosarja, joka kertoo Tove Janssonin luomien muumien ja heidän ystäviensä seikkailuista Muumilaaksossa. Sarja on edelleen kansainvälisesti suosituin muumiadaptaatio. Sumio Shiratori sävelsi sarjaa varten omien sanojensa mukaan yli 200 kappaletta. Niistä pieni osa julkaistiin kesällä ensimmäistä kertaa suoratoistopalveluissa.

La 21.3.2025 klo 19

MUUMIMUSIIKKIA TV-sarjasta Muumilaakson tarinoita

Iso sali, Tampere-talo

Liput 54,90/49,90/39,90 €, lapset (16-v. asti), opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelushenkilöt 51,40/46,40/36,40 €

Kapellimestari: Sini Korhonen

Juontaja: Timo Torikka

Vastaava tuottaja, taiteellinen johtaja: Heikki Ranta

Tuottaja, dramaturgi: Seppo Kivimäki

Sovitus: Tuittu Koskinen, Taimi Tornikoski

Järjestäjä: Luikaus Oy

Yhteistyössä: Moomin Characters

Konsertin kesto on n. 2 tuntia sisältäen väliajan.

Muutokset mahdollisia.

Ikäsuositus: 7 vuotta

Tampere-talon konsertin tuottavat Tampere-talo Oy ja Luikaus Oy.

