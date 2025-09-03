Lounais-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Finnveran myöntämä rahoitus kasvoi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, mutta investointien osuus rahoituksesta jäi matalaksi
Finnveran myöntämä rahoitus sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille kasvoi tammi−kesäkuussa 2025, ja rahoitetuista toimialoista ykkösenä oli tuttuun tapaan teollisuus. Finnveran ja muiden rahoittajien yhdessä rahoittamissa hankkeissa investointien osuus laski Varsinais-Suomessa. Satakunnassa investointien osuus hieman nousi, mutta taso oli edelleen varsin alhainen. Rahoitettujen yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten määrässä maakuntien kehitys kulki alkuvuonna vastakkaisiin suuntiin. Varsinais-Suomessa rahoitetut omistajanvaihdokset kasvoivat selvästi, kun taas Satakunnassa omistajanvaihdosten määrä ja rahoitus putosivat ennätysmäisen alas.
Finnveran rahoitus Lounais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille kasvoi vuodentakaisesta ja oli yhteensä 111 miljoonaa euroa (105). Satakunnassa rahoitus kasvoi 60 miljoonaan euroon (57). Varsinais-Suomen pk- ja midcap-rahoitus jäi Satakunnan luvuista, ja Finnveran rahoitus maakuntaan oli 51 miljoonaa euroa (48).
− Molemmissa maakunnissa alkuvuoden 2025 rahoitusvauhti on erittäin hyvää verrattuna koko viime vuoteen, jolloin myönsimme Satakuntaan rahoitusta 103 miljoonaa euroa ja Varsinais-Suomeen 87 miljoonaa. Maakuntien järjestys rahoituksen määrässä kääntyi viime vuonna niin, että Satakuntaan myönnettiin rahoitusta enemmän kuin Varsinais-Suomeen. Tämä trendi jatkui alkuvuonna, sanoo Finnveran aluepäällikkö Seija Pelkonen.
Varsinais-Suomessa teollisuus ja etenkin metalliala erottui rahoitetuissa toimialoissa – investoinneissa teollisuus jäljessä muuta maata
Varsinais-Suomessa rahoituksen kasvua selittää ennen muuta teollisuuden ja liike-elämän palvelujen kasvanut rahoitus. Eniten nousua olikin juuri liike-elämän palvelujen rahoituksessa, kun toimialalla rahoitettiin omistajanvaihdoksia.
− Teollisuus ja erityisesti metalliala on perinteisesti ollut suurin yksittäinen toimiala maakunnassa, ja niin oli nytkin. Metallialan alueellisen merkityksen vuoksi onkin myönteistä, että sen rahoitusvolyymit kasvoivat eniten koko teollisuustoimialalla, sanoo Varsinais-Suomen aluepäällikkö Jyrki Isotalo.
Rahoituksen myöntäminen riippuu aina kysynnästä ja korreloi yritysten taloudellisen aktiviteetin kanssa.
− Yksittäiset, isot hankkeet saattavat heilauttaa tilastoja. Katsauskaudella sellaisia ei ollut, joten toteutuma kuvaa hyvin alueen toimintaa. Kehitys on ollut positiivista ja toivomme, että kasvu jatkuu loppuvuonna.
Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa osarahoittamat investoinnit kuitenkin laskivat Varsinais-Suomessa. Toimialoista etenkin teollisuus on jäänyt jälkeen muusta Suomesta.
− Investointien rahoituksessa Varsinais-Suomen kehitys valitettavasti kulki vastavirtaan valtakunnallisen trendin suhteen. On toki mahdollista ja toivottavaakin, että kaupalliset rahoittajat eli markkinaehtoisesti toimivat pankit ovat rahoittaneet investointeja maakunnassamme aktiivisesti. Teemme kovasti töitä, jotta Finnveran rahoitusmahdollisuudet tunnetaan paremmin – etteivät investoinnit jää toteuttamatta, Isotalo sanoo.
Satakunnassa teollisuus ja liike-elämän palvelut hallitsevat rahoitusta –vientitakuut laskussa
Satakunnassa myönnetyn rahoituksen kasvu jatkui alkuvuonna. Toimialajakauma on pysynyt hyvin samankaltaisena teollisuuden ja liike-elämän palvelujen vetämänä. Nyt toimialojen yhteenlaskettu osuus rahoituksesta oli jo 95 prosenttia.
− Myönsimme rahoitusta alkuvuonna enemmän ja useammalle yritykselle kuin vuosi sitten. Rahoitus painottui toimitusvakuuksiin, jonka osuus hankkeista oli lähes puolet. Tämä kertoo siitä, että yritykset tekevät aktiivisesti kauppaa ja vientiä. Yksittäisten midcap-kokoluokan yritysten saamat rahoitukset voivat tuoda suurtakin vuosittaista vaihtelua rahoituksen määriin. Näillä hankkeilla ja niiden ajoittumisella on kuitenkin suuri merkitys alueen taloudelle laajemminkin, Satakunnan aluepäällikkö Pia Kiuru sanoo.
Satakunnassa investointien osuus Finnveran ja muiden rahoittajien kokonaishankkeista oli edelleen hyvin alhainen. Omistajanvaihdosten vähäisyys näkyy osaltaan maakunnan investointirahoituksessa, johon yritysten osakekaupat luokitellaan.
Omistajanvaihdosrahoituksessa maakuntien välillä iso ero, vientitakuita ei hyödynnetä kummassakaan maakunnassa
Varsinais-Suomessa omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi alkuvuonna kymmenyksellä ja rahoitettujen kauppojen määrä jopa kolmanneksella vuodentakaisesta. Tämä kertoo, että maakunnassa toimii hyviä yrityksiä, joille omistajanvaihdos on ajankohtainen, Jyrki Isotalo sanoo.
− Omistajanvaihdosten kääntyminen kasvuun etenkin yritysten määrän osalta on myönteinen ja toivottu ilmiö. Yritysten kilpailukyvyn paraneminen liittyy usein kasvuun, ja yrityskoon kasvua olisi toivottavaa saavuttaa orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysjärjestelyjen avulla. Nämä yleensä tuovat synergiaetuja ja sitä kautta parantavat yritysten toimintaedellytyksiä. Myös kansainvälistymiseen yritysosto voi olla hyvä mahdollisuus, ja pystymme näitä rahoittamaan.
Positiivisen viime vuoden jälkeen Satakunnassa puolestaan nähtiin merkittävä pudotus sekä rahoitettujen omistajanvaihdosten määrässä (-41 %) että euromääräisesti (-58 %).
− Hyvin jatkuneen yrityskauppamäärien kasvun katkeaminen on todella harmillista. Luvassa ei myöskään ole nopeaa käännettä parempaan, sillä yrityskauppaneuvottelut kestävät usein pitkään eikä isoja kauppoja ole tällä hetkellä näköpiirissä, Pia Kiuru sanoo.
Vaikka molempien maakuntien yritykset ovat aktiivisia viennissä ja käyttävät hyvin rahoitusta viennin toimitusvakuuksiin, vientikauppoja ei turvata esimerkiksi siltä varalta, että ostaja ei maksaisikaan laskua. Vientitakuut ovat vientikaupan vakuutuksia. Satakunnassa niiden myöntäminen putosi 70 prosenttia vuodentakaisesta. Varsinais-Suomessa vientitakuita ei myönnetty alkuvuonna lainkaan.
− Usein vientitakuiden määrää heiluttavat yksittäiset isommat kaupat, joita ei nyt ole ollut. Ilmiö on kuitenkin laajempi. Hiljattain julkaistu vientikaupan rahoitustutkimuksemme osoitti, että monet pk-yritykset ottavat edelleen viennissä suuria riskejä eivätkä tunne luottovakuutusten hyötyjä. Tämä on valitettavasti totta Lounais-Suomessa. Esimerkiksi Pirkanmaalla tilanne on täysin toinen, vientitakuiden käyttö on kasvanut useita vuosia, Kiuru ja Isotalo vertaavat.
Investointeihin kannustetaan – InvestEU-lainat alihyödynnetty alueen maakunnissa
Pitkään odotettu suhdanteen elpyminen etenee hitaasti, mutta korkotason lasku ja kuluttajien koheneva ostovoima tukevat talouskasvua, joka toivon mukaan alkaa näkyä myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan pk- ja midcap-yritysten investoinneissa. Maakuntiin kaavaillut suuret investoinnit, viimeisimpänä Valmet Automotive, ja esimerkiksi Turun telakan Icon 4-laivatilauksen ja rahoitusjärjestelyn varmistuminen ovat hyviä uutisia alueen taloudelle.
− Näillä hankkeilla on laajat heijastusvaikutukset maakuntien työllisyyteen, alihankkijoihin ja palvelusektoriin. Kannustamme yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja ja esimerkiksi yrityskauppoja ja tarttumaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin hankkeisiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puolustussektorin ja vihreän siirtymän hankkeet, Kiuru ja Isotalo sanovat.
Finnvera voi rahoittaa vihreän siirtymän ja digitalisaation investointeja InvestEU:n takaamilla vakuudettomilla ilmasto- ja digitalisaatiolainoilla. Syystä tai toisesta Lounais-Suomen yritykset eivät hyödyntäneet lainoja alkuvuonna juuri lainkaan.
− Jos Satakunnan yritykset eivät vielä tunne lainoja, pyrimme kertomaan näistä enemmän. Tarjolla on vakuudetonta ja hinnaltaan tuettua rahoitusta. Osa yrityksistä ehkä empii vielä investointipäätöksiä, mutta rahoituksesta sen ei pitäisi jäädä kiinni, Kiuru sanoo.
− InvestEU-lainojen käyttämättä jättäminen on kilpailuhaitta alueen yrityksille, sillä nämä luotot ovat ehdoiltaan varsin yritysystävällisiä ja mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen. Esimerkiksi Lapin, Pirkanmaan ja Uudenmaan yritykset käyttävät näitä lainoja enemmän, mikä tuo niille kilpailuetua, Isotalo sanoo.
Finnveran organisaatio uudistuu – vahvistamme yhteistyötä sidosryhmien kanssa
Finnvera uudisti organisaatiorakennettaan 1.9.2025 alkaen vahvistaakseen kykyään tukea suomalaisten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja viennin edistämistä.
Aluejohtajien tehtävä poistuu, ja jatkossa maakunnissa toimivat aluepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä rahoittajien, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Varsinais-Suomen aluepäällikköinä toimivat Seija Pelkonen ja Jyrki Isotalo ja Satakunnassa Pia Kiuru.
Lisätiedot:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki Isotalo, aluepäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2611
Pia Kiuru, aluepäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2314
Seija Pelkonen, aluepäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2620
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj
Aluekatsaus Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle 1–6/2025: Investointien varovaisuus leimasi alkuvuotta3.9.2025 09:01:17 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 tammi–kesäkuussa Finnvera myönsi rahoitusta yhteensä 52 miljoonaa euroa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yrityksille. Rahoitusvolyymi laski selvästi edellisvuoden 73 miljoonasta, ja alueen pk-yrityskentässä näkyi selkeä varovaisuus investointipäätöksissä. Yrityskauppojen määrä jäi huolestuttavan alhaiseksi.
Sisä-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Finnveran rahoitus Pirkanmaalle ja Päijät-Hämeeseen laski mutta Kanta-Hämeeseen nousi – investointien osuus rahoituksesta nousi lupaavasti2.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2025 rahoitusta Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 87 miljoonaa euroa (100). Vaikka määrä kokonaisuutena aleni vuodentakaisesta, rahoituksen käyttö kertoo maakuntien yritysten aktiivisuudesta koti- ja ulkomaanmarkkinoilla. Pirkanmaalla myönnettiin selvästi aiempaa enemmän vientitakuita, Päijät-Hämeessä kasvoi investointien rahoitus ja Kanta-Hämeessä sekä myönnetyn rahoituksen määrä että investointien rahoitus. Positiivista oli myös yrityskauppojen lisääntyminen maakunnissa.
Kutsu: Teams-mediainfo Finnveran aluekatsaus Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan talouteen ja rahoitukseen keskiviikkona 3.9.2025 klo 9.001.9.2025 11:22:20 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekatsauksen julkistusta keskiviikkona 3.9. 2025 kello 9.00 Teamsin välityksellä. Aluepäälliköt Päivi Kinnunen ja Kari Hytönen kertovat Finnveran alkuvuoden 2025 kotimaan rahoituksen jakautumisesta, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten rahoitusnäkymistä kolmessa maakunnassa. Tilaisuus kestää noin 30 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Finnveran viestintään Johanna Norrenalle, johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 837 2511 ennen tilaisuuden alkua. Lähetämme osallistujille Teams-kutsun. Lämpimästi tervetuloa!
”Paras hetki investoida oli eilen” – Finnveran Heinilä kannustaa yrityksiä investointeihin nyt, kun kysyntä on kasvussa ja työvoiman saatavuus korkealla28.8.2025 12:07:44 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa jo, ja lähimarkkinat kasvavat voimakkaasti. Yritysten kannattaa hyödyntää tilaisuus ja tehdä kasvuinvestoinnit nyt, kun työvoimaa on hyvin saatavilla ja investointikustannukset saattavat olla alempana kuin kovimmassa noususuhdanteessa. Ukrainan jälleenrakennus tulee kiihdyttämään kilpailua markkinoista, raaka-aineista ja työvoimasta koko Euroopassa. ”Yritysten kannattaa tarttua tilaisuuteen viimeistään nyt, sillä talouskasvu on kääntynyt ja me tiedämme, että kysynnän kasvu on tosiasia. Kaikkein paras hetki investoida oli eilen, mutta tänäänkin on erittäin hyvä päivä”, Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä painotti Team Finland -päivän paneelikeskustelussa.
Pohjois-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Investointihankkeita 106 miljoonalla eurolla – Finnvera mukana vauhdittamassa Lapin matkailubuumia, Kainuussa rahoitus supistui27.8.2025 09:49:14 EEST | Tiedote
Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille Pohjois-Suomessa kasvoi tammi–kesäkuussa 2025 lähes viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Rahoituksen kokonaismäärä nousi 83 miljoonaan euroon, ja osarahoitettujen investointien arvo kipusi 106 miljoonaan euroon. Kasvu painottui erityisesti Lappiin, jossa matkailuinvestoinnit vetivät rahoitusta ylöspäin, kun taas Kainuussa rahoitus supistui selvästi. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus pysyi vakaana, ja viennin rahoitus kasvoi metallialan vetämänä. Omistajanvaihdoksissa odotetaan vilkastumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme