Kotimainen nivelpuominosturi mullistaa nostotyöt rautateillä – Kreaten modernisoima kone on tiettävästi ainoa laatuaan

Kreaten konepajalla kehitys- ja rakennustyö on valmis, koenostot on tehty, katsastukset läpäisty ja ensimmäiset nostot ratatyömailla menestyksekkäästi hoidettu. Uusi nivelpuominosturi syntyi rata-ammattilaisten tarpeisiin saada monikäyttöinen kone vaativiin nostotöihin, joissa perinteiset mobiilinosturit eivät riitä.

– Tähän mennessä markkinoilla ei ole ollut tarjolla tarpeeksi vahvaa ja monipuolista ratakäyttöön soveltuvaa nosturia, ja eurooppalaiset vaihtoehdot ovat hinnaltaan monille urakoitsijoille liian kalliita. Tällaiselle erittäin suuren nostovoiman nivelpuominosturille on selkeä tilaus, eikä vastaavaa ratkaisua ole ollut alan toimijoilla tarjolla, toteaa korjaamopäällikkö Eero Heikkilä Kreatelta.

Kreaten taittopuominosturin perusta on neljäakselinen modernisoitu alusta, johon on rakennettu täysin uusi nosturi puomistoineen, pyörivä päällysrakenne sekä koko hydrauliikka ja sähköistys. Koneessa on Stage V -päästöluokan dieselmoottori. Lisäksi koneessa on sähkömoottori, jolla on mahdollista ajaa täysin päästöttömästi.

Taittuva puomi tuo edun ahtaissa kohteissa

Ainutlaatuinen nivelistä rakentuva taittuva puomi mahdollistaa myös ahtaiden kohteiden nostot. Erityisesti ajolankojen alla toimittaessa tämä on selkeä etu jäykkäpuomisiin tai teleskooppivartisiin mobiilinostureihin verrattuna.

– Laite toimii niin sanotulla pick & carry -periaatteella eli sillä voidaan nostaa kuorma ja ajaa sen kanssa suoraan kohteeseen, mikä nopeuttaa esimerkiksi suurten ratavaihdekokonaisuuksien vaihtoa. Raskaita elementtejä, kuten ratapihojen vaihteita tai ratasiltojen osia, voidaan kasata ja rakentaa ennen rataliikennekatkoa valmiiksi ja siirtää katkon aikana nosturilla, joten työ huomattavasti aiempaa nopeampaa ja tehokkaampaa.

Heikkilä kertoo, että koneen nostokyky tukijaloilla 4,6 metrin etäisyydelle on jopa 108 tonnia. Taakan kanssa koneella ajettaessa nostokykyä löytyy 16,2 metrin etäisyydellä 26 tonniin asti.

– Taannoin tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa veturi suistui ratapihalla, raivaustyö kesti yli kolme vuorokautta. Arvioimme, että uudella nosturillamme saman työn voisi suorittaa noin 12 tunnissa, Heikkilä laskee.

Anturit ja liikerajoitukset lisäävät nostotöiden turvallisuutta

Ratanosturin kehitys- ja rakennusprosessi eteni Kreaten konepajalla Hyvinkäällä. Rakentaminen sekä sähkö- ja hydrauliikkatyöt tehtiin Kreatella työskentelevien Eero Heikkilän ja asentaja Mikael Viskarin johdolla. Mekaanisesta suunnittelusta ja lujuuslaskennasta vastasi kotimainen Enmac Oy, nykyinen Prevas Oy.

Nostotöiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi koneeseen asennetut anturit ja ohjelmistossa olevat liikerajoitukset takaavat turvallisen operoinnin raideympäristössä ja estävät mahdolliset törmäykset esimerkiksi sähköjohtoihin ja viereisiin raiteisiin.

– Kuljettajalla on käytössään myös kattavat näytöt, joiden kautta saadaan laajasti informaatiota koneen toiminnasta ja kuormituksesta, selittää Heikkilä.

Rautarouva Eerika nosti Rantaradalla

Todelliset kykynsä ratanosturi on päässyt jo näyttämään Kreaten ratatyömailla. Rautarouva Eerikaksi nimetyllä koneella on nostettu esimerkiksi sillan siirtymälaattoja Riihimäen ja Lahden välisellä rataosalla Kärkölässä sekä Rantaradan siltatyömailla Piikkiössä ja Karjaalla.



– Kotimaan rautateillä vastaavanlaisia nivelpuominostureita ei ole käytettävissä ja onhan se ainutlaatuinen tapaus koko Euroopan ja jopa maailman mittakaavassa. Nosturi on tarkoitus tarjota laajasti käyttöön ulkopuolisillekin tilaajille, Heikkilä lupaa.

Strategiassaan Kreate on nostanut yhdeksi kasvusuunnaksi rata- ja raiderakentamisen. Ratanosturi vahvistaa jo ennestään määrätietoisesti vahvistettua ratarakentamista, jossa painottuvat vahva ammattitaito ja Kreaten eri yksiköiden osaamisen hyödyntäminen.

– Ratanosturimme tuo uudenlaista kilpailuetua tarjoten tehokkuutta, joustavuutta ja säästöä usein tiukkojen aikaikkunoiden ehdoilla tehtäviin rataurakoihin, joihin meillä on nyt entistä monipuolisempi erityiskalusto. Uskon, että Eerika herättää kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella, toteaa ratarakentamisen johtaja Timo Leppänen Kreatelta.

Kreaten ratanosturi Eerikan tärkeät luvut

Nostokyky tukijaloilla:

4,6 metrin etäisyydeltä 108 000 kg

22,3 metrin etäisyydeltä 19 200 kg

kiinteiden jatkopuomien kanssa päästään 28 metriin, jossa nostokyky 5 600 kg.



Nostokyky taakka kannatuksessa koneella ajettaessa:

16,2 metrin etäisyydellä voidaan kannatella 26 tonnin taakkaa

Puomi raiteen suuntaisesti, +- 1 asteen heitto sallitaan.



Massat:

Liikennöintimassa konetta siirrettäessä raiteilla: 60 tonnia

Työpaino eli koneeseen asennettu puomi, lisäakseli ja vastapainot: 90 tonnia



Muuta: