Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 8.–21.9.2025 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Monet ikäihmiset tarvitsevat ulkoilukaverin tueksi ja seuraksi. Heikentynyt liikkumiskyky, kaatumisen pelko, hankalat portaat, raskaat ulko-ovet, yksinäisyys tai muistipulmat voivat estää itsenäistä ulkoilua. Usein jo pelkästään toisen ihmisen läsnäolo riittää luomaan turvallisuuden tunnetta ja rohkaisee ulkoilemaan.
Ulkoilu tukee iäkkäiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tuo mielekästä vaihtelua arkeen.
Hyvinvointialueen yksiköitä mukana kannustamassa ulkoiluun
– Hyvinvointialue kannustaa keskisuomalaisia mukaan kampanjaan ja ulkoilemaan lähipiirissään olevan ikäihmisen kanssa, elämäntapaohjauksen koordinaattori Jani Huotari sanoo.
Mukana Vie vanhus ulos -kampanjassa on hyvinvointialueen asumisyksiköitä ja kuntouttavan päivätoiminnan yksiköitä, jotka tahoillaan innostavat ja rohkaisevat omaisia, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa tukemaan iäkkäiden ulkoilua.
Ikääntyneiden asumisyksiköissä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa ulkoilu on osa normaalia arkea ja asiakkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Kampanjan aikana ulkoiluun kiinnitetään enemmän huomioita. Yksiköillä on kampanjaan osallistumisella jo pitkät perinteet ja vakiintuneita käytäntöjä. Esimerkiksi Hoivakoti Hannalassa järjestetään olympialaiset ja lisäksi on suunnitelmissa järjestää asukkaiden ulkoilua vapaaehtoisten avustuksella.
Päivätoiminnassa on tavoitteena ulkoilla asiakkaiden kanssa jokaisella käyntikerralla.
– Hyödynnämme ulkoillessa Luustoliiton OTAGO-ohjelman harjoitteita, jotka kehittävät tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa. Kannustamme asiakkaita myös omaehtoiseen ulkoiluun kotiympäristössä, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala selvittää.
– Esimerkiksi Keuruun päivätoiminnan asiakkaille toteutetun kartoituksen pohjalta olemme löytäneet uusia tapoja tukea yksilöllistä liikuntaa ja ulkoilua sekä päivätoiminnassa että asiakkaan kotona, Hakala selventää.
Kampanja tuo iloa ja yhteisöllisyyttä
Kampanja-aikana lasketaan ja kerätään ulkoilukertoja yhteiseen pottiin. Vuonna 2024 tehtiin ennätys, 50 288 kirjattua ulkoilua.
Kampanjaa voi seurata ja tukea myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #VieVanhusUlos ja #GåUtMedDenÄldre. Keski-Suomen hyvinvointialue jakaa kampanjan aikana sosiaalisen median kanavissaan tarinoita, kuvia ja ulkoilun iloa alueen yksiköistä.
Etsi tekemistä hyvinvointitarjottimelta tai osallistu Reitistöviikkoon
Keski-Suomen hyvinvointitarjottimelta löytyy vinkkejä ja tekemistä myös luontoon, liikkumiseen ja ulkoiluun liittyen. Voit myös osallistua Reitistöviikkoon ja kannustaa muitakin luonnossa liikkumiseen. Reitistöviikkoa vietetään 15.–21.9.2025.
Yhteyshenkilöt
Jani Huotari, elämäntapaohjauksen koordinaattori, p. 040 580 0229, jani.huotari(at)hyvaks.fi, hyvinvointi ja kumppanuudet, Keski-Suomen hyvinvointialue
Anne-Mari Hakala, palvelupäällikkö, p. 040 358 1565, anne-mari.hakala(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö, Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Tukea terveellisiin elämäntapoihin maksuttomilta Kevennä- ja Lähde liikkeelle -digipoluilta4.9.2025 09:25:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut painonhallintaan ja liikkumiseen kannustavat elämäntapaohjauksen digipolut, joita asiakkaat voivat hyödyntää itsehoitonsa tukena.
Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan3.9.2025 11:00:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinnon” Sampoharjun hammashoitolalle. –Vaikuttavuusverkosto on toiminut vuodesta 2021 alkaen, ja sitä koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista. Suun terveydenhuolto liittyi vaikuttavuustyöhön vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen verkostoon on nimetty jokaisesta hammashoitolasta omat vaikuttavuusvastaavat. Vaikuttajaverkostomme toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
Aluehallitus esittää strategian päivittämistä aluevaltuustolle2.9.2025 21:40:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on päivittämässä strategiaansa. Strategialuonnoksessa näkyy entistä vahvemmin talouden ja toiminnan yhteensovittamisen näkökulma. Strategian arvioinnissa nykyistä, edellisen aluevaltuuston vuonna 2022 hyväksymää strategiaa on pidetty perusteiltaan toimivana. Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 2.9., että aluevaltuusto hyväksyisi strategian päivittämisen.
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa riskiryhmiin kuuluvien korona- ja influenssarokotusten antamisen lokakuun loppupuolella2.9.2025 09:22:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa ilmaisten korona- ja influenssarokotusten antamisen riskiryhmiin kuuluville lokakuun loppupuolella. Tarkemmat päivämäärät joukkorokotuspäivistä ilmoitetaan tarkemmin syyskuun aikana, kun päivämärät ovat selvillä kaikkien rokotuspisteiden osalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.9.2025 22:45:25 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Aimolantie, Jyväskylä Omakotitalon yhteydessä olevassa autotallissa syttyi tulipalo. Palo on sammutettu ja palon syttymissyytä selvitetään. Palo ei levinnyt asuintiloihin eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme