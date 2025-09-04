Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana

Monet ikäihmiset tarvitsevat ulkoilukaverin tueksi ja seuraksi. Heikentynyt liikkumiskyky, kaatumisen pelko, hankalat portaat, raskaat ulko-ovet, yksinäisyys tai muistipulmat voivat estää itsenäistä ulkoilua. Usein jo pelkästään toisen ihmisen läsnäolo riittää luomaan turvallisuuden tunnetta ja rohkaisee ulkoilemaan.

Ulkoilu tukee iäkkäiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tuo mielekästä vaihtelua arkeen.

Hyvinvointialueen yksiköitä mukana kannustamassa ulkoiluun

– Hyvinvointialue kannustaa keskisuomalaisia mukaan kampanjaan ja ulkoilemaan lähipiirissään olevan ikäihmisen kanssa, elämäntapaohjauksen koordinaattori Jani Huotari sanoo.

Mukana Vie vanhus ulos -kampanjassa on hyvinvointialueen asumisyksiköitä ja kuntouttavan päivätoiminnan yksiköitä, jotka tahoillaan innostavat ja rohkaisevat omaisia, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa tukemaan iäkkäiden ulkoilua.

Ikääntyneiden asumisyksiköissä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa ulkoilu on osa normaalia arkea ja asiakkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Kampanjan aikana ulkoiluun kiinnitetään enemmän huomioita. Yksiköillä on kampanjaan osallistumisella jo pitkät perinteet ja vakiintuneita käytäntöjä. Esimerkiksi Hoivakoti Hannalassa järjestetään olympialaiset ja lisäksi on suunnitelmissa järjestää asukkaiden ulkoilua vapaaehtoisten avustuksella.

Päivätoiminnassa on tavoitteena ulkoilla asiakkaiden kanssa jokaisella käyntikerralla.

– Hyödynnämme ulkoillessa Luustoliiton OTAGO-ohjelman harjoitteita, jotka kehittävät tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa. Kannustamme asiakkaita myös omaehtoiseen ulkoiluun kotiympäristössä, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala selvittää.

– Esimerkiksi Keuruun päivätoiminnan asiakkaille toteutetun kartoituksen pohjalta olemme löytäneet uusia tapoja tukea yksilöllistä liikuntaa ja ulkoilua sekä päivätoiminnassa että asiakkaan kotona, Hakala selventää.

Kampanja tuo iloa ja yhteisöllisyyttä

Kampanja-aikana lasketaan ja kerätään ulkoilukertoja yhteiseen pottiin. Vuonna 2024 tehtiin ennätys, 50 288 kirjattua ulkoilua.

Kampanjaa voi seurata ja tukea myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #VieVanhusUlos ja #GåUtMedDenÄldre. Keski-Suomen hyvinvointialue jakaa kampanjan aikana sosiaalisen median kanavissaan tarinoita, kuvia ja ulkoilun iloa alueen yksiköistä.

Etsi tekemistä hyvinvointitarjottimelta tai osallistu Reitistöviikkoon

Keski-Suomen hyvinvointitarjottimelta löytyy vinkkejä ja tekemistä myös luontoon, liikkumiseen ja ulkoiluun liittyen. Voit myös osallistua Reitistöviikkoon ja kannustaa muitakin luonnossa liikkumiseen. Reitistöviikkoa vietetään 15.–21.9.2025.