Suomenlinnan Liikenne täyttää 75 vuotta – vuosittain yli 2 miljoonaa matkustajaa
Suomenlinnan Liikenne Oy on liikennöinnyt Helsingin ja Suomenlinnan väliä jo 75 vuotta. 1950-luvulla järjestettyjen olympialaisten myötä aloitettu lauttaliikenne kuljettaa nykyisellään Suomenlinnaan jopa yli 2 miljoonaa kävijää vuosittain. Juhlapäivän kunniaksi järjestetään kahvitus 8.9. Suomenlinnan lauttarannassa matkustajille.
Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Suomenlinnan Liikenne Oy täyttää 75 vuotta. Suomenlinnan lautta on liikennöinnyt Helsingistä Suomenlinnaan jo 1800-luvulta, mutta yhtiön hallinnassa lauttalikenne on ollut nyt 75 vuotta. Yhtiön rikasta historiaa ja syntymäpäivää juhlistetaan lauttamatkustajille järjestettävällä kahvituksella Suomenlinnan lauttarannassa 8.9. aamupäivästä. Myös lapset ovat tervetulleita paikalle.
Laivaliikenne olympialaisten myötä
Vuoteen 1948 asti Suomenlinna oli suljettu sotilasalue, jonka liikenteestä huolehti puolustusvoimien erillisyksikkö Varuskunnan Laivaliikenne höyrylaivoilla ja yhteysveneillä. Suomenlinnaan käveltiin talviaikaan jäätietä pitkin Kaivopuiston rannasta tai kuljettiin autolla Katajanokan kärjestä.
Olympiakesää 1952 varten Helsinki halusi kehittää Suomenlinnaa myös matkailukohteena. Höyrylaivojen tilalle tuli lautta, joka suunniteltiin ja rakennettiin Suomenlinnan omalla telakalla Valtion Metallitehtaan, eli Valmetin toimesta.
Lauttaliikenne tuli osaksi Helsingin kaupungin liikennelaitoksen lippujärjestelmää vuonna 1971.
Yli 2 miljoonaa vuosittaista matkustajaa
Ensimmäinen SLL:n lautta Suomenlinna – Sveaborg, eli Suokki palveli Suomenlinnan Liikenne Oy:tä vuoteen 2004, minkä jälkeen yhtiö myi sen Sun Lines Oy:lle. Lautta jatkaa edelleen Kauppatorin ja Suomenlinnan välistä liikennettä nimellä M/S Suokki. Tämän jälkeen lauttaliikenteeseen tuli mukaan vuonna 2004 valmistunut M/S Suomenlinna II.
Vuosittain Suomenlinnan Liikenne Oy kuljettaa yli 2 miljoonaa matkustajaa. Lauttavuoroja kertyi viime vuodelta yhteensä 39 012.
Syntymäpäiväkahvitus 8.9.
Suomenlinnan Liikenne Oy:n 75v. syntymäpäiväkahvitus Suomenlinnan lauttasatamassa maanantaina 8.9. kello 8:30-12 välillä. Kahvitus järjestetään Cafe Vanillen toimesta. Tervetuloa!
Petri ÖhrmarkSuomenlinnan Liikenne Oy, toimitusjohtajaPuh:040 5049065petri.ohrmark@hel.fi
