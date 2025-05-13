Asumisoikeusasuminen tarjoaa Helsingissä kohtuuhintaisen ja turvallisen vaihtoehdon – kysyntä on vahvaa
Asumisoikeusasuminen on jatkossakin tärkeä osa Helsingin monipuolista asumistarjontaa. Helsingin Asumisoikeus Oy – Haso pääkaupunkiseudun suurimpana aso-toimijana tarjoaa koteja eri elämäntilanteisiin.
Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua valtion linjauksista asumisoikeusasumiseen liittyen. Nykyisen hallituksen linjauksen mukaisesti uudisrakentamisen korkotukirahoitus on päättymässä, mutta muutoin asumisoikeustoiminta jatkuu entiseen tapaan. Asumisoikeuslaki ei ole muuttunut. Tämä tarkoittaa, että asumisoikeusasunnon valinneiden ei tarvitse kantaa huolta kotinsa tulevaisuudesta.
Helsinkiin muuttaa vuosittain yli 10 000 uutta asukasta, ja tämän vuoksi myös asumisoikeusasuntojen kysyntä on edelleen vahvaa. Helsingin kaupungin asumisen ja maankäytön ohjelma linjaa asumisoikeusasumisen keskeiseksi osaksi erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia asumisratkaisuja. Haso on Helsingin suurin asumisoikeustoimija, ja jatkamme tehtäväämme tarjota kohtuuhintaisia koteja kaupunkilaisille.
Haso-kotien kysyntä ja tyytyväisyys on hyvällä tasolla
Asukkaamme arvostavat kotejaan erityisesti hyvän sijainnin, kodin kunnon sekä rauhallisen ja turvallisen asuinympäristön ansiosta. Käyttöasteemme on yli 98 %, mikä on erinomainen taso ja kertoo sekin asukkaiden tyytyväisyydestä ja jatkuvasta asuntojen tarpeesta. Myös uusiin kohteisiimme on vahva kysyntä: niihin solmitaan kuukausittain 30–50 uutta asumisoikeussopimusta.
”Helsingissä asumisoikeusasuntojen kysyntä on edelleen vahvaa.”
Hason perustehtävä on tarjota kohtuuhintaista asumista Helsingissä. Vastikkeemme ovat olleet pitkään vuokramarkkinoita ja muita asumisoikeustoimijoita edullisemmat, ja ne säilyvät kilpailukykyisinä myös jatkossa.
Toimimme omakustannusperiaatteella: asukkaamme maksavat vain rakentamis- ja ylläpitokuluista, emmekä tavoittele voittoa. Asumisoikeusmaksut palautetaan aina lain mukaisesti indeksikorjattuina sopimuksen päättyessä. Näin asumisoikeusasuminen tarjoaa Helsingissä kohtuuhintaisen ja vakaan vaihtoehdon ilman omistusasumisen taloudellisia riskejä.
Helsingin suurin ja turvallinen asumisoikeustoimija
Haso omistaa tällä hetkellä 123 kohdetta ja yli 7 000 asuntoa eri puolilla Helsinkiä. Kodeissamme asuu noin 12 000 asukasta. Tänä syksynä valmistuu kolme uutta kohdetta, ja lisäksi käynnissä on kymmenkunta uutta hanketta nykyisellä valtion korkotukirahoituksella, nämä kohteet valmistuvat vuosien 2026–2027 aikana. Vuoteen 2027 mennessä Haso tarjoaa jo noin 7 800 kotia yli 13 000 asukkaalle.
Olemme kokonaan Helsingin kaupungin omistama ja osa kaupunkikonsernia. Vuoteen 2027 mennessä liikevaihtomme ylittää 100 miljoonaa euroa ja kiinteistöjemme arvo on noin 1,4 miljardia euroa. Kasvumme ja vakaan taloutemme ansiosta olemme Helsingin suurin asumisoikeustoimija sekä luotettava osa kaupungin asuntomarkkinoita jatkossakin. Vastaamme kohtuuhintaisten kotien kysyntään strategiamme mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Harri PalviainenToimitusjohtajaHelsingin Asumisoikeus OyPuh:+358500967744harri.palviainen@haso.fi
Haso tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja helsinkiläisille. Helsingin kaupungin omistaman yhtiön yli 7 000 asuntoa sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja tarjoavat kodin jo noin lähes 12 000 asukkaalle.
Asumisoikeusasuminen on huoleton, vuokra-asumisen ja omistusasumisen hyvät puolet yhdistävä asumismuoto. Lue lisää asumisoikeuskodeistamme ja niiden hakemisesta osoitteesta haso.fi.
