Pysy ajan tasalla sosiaaliturvan muutoksista – tilaa uutiskirje!

Uutiskirjeistämme saat luotettavaa tietoa tukien ja palvelujen muutoksista suoraan Kelasta.​ Tilaa tärkeimmät tiedot ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Kela julkaisee säännöllisesti 13 eri uutiskirjettä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Kaikki uutiskirjeet kertovat Kelan palveluista ja etuuksista, mutta näkökulma ja painotus vaihtelee. Osa uutiskirjeistä painottaa toimeentuloon liittyviä tukia, toiset taas terveysperusteisia etuuksia. Uutiskirjeissä on sisältöä suomeksi ja ruotsiksi.

Kumppaniuutiskirjeiden valikoimassa tämän syksyn uutuus on Ikääntyneet ja Kela -uutiskirje, joka on suunnattu nimenoman ikäihmisten kanssa työskentelevien tueksi. Voit tilata uuden uutiskirjeen jo nyt. Ensimmäisen kerran se ilmestyy sähköposteihin lokakuun alussa.

Tutustu ja tilaa itsellesi sopivin uutiskirje osoitteesta https://www.kela.fi/uutiskirjeet.

Uusi uutiskirje henkilöasiakkaille

Syyskuun alussa Kela julkaisi ensimmäistä kertaa myös henkilöasiakkaille suunnatun uutiskirjeen, joka alkaa ilmestyä kuukausittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hienoa, jos voit välittää tietoa uudesta uutiskirjeestä omille asiakkaillesi.

Henkilöasiakkaiden uutiskirjeen voi tilata osoitteesta:
https://www.kela.fi/asiakkaan-uutiskirje
https://www.kela.fi/nyhetsbrev-for-kunder
https://www.kela.fi/customer-newsletter

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

