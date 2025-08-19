Skanskalle datakeskusurakka Suomeen
Työt alkavat syksyllä 2025 ja hanke valmistuu syksyllä 2026.
Sopimuksen arvo on Skanskalle 95 miljoonaa euroa. Rakentaminen käsittää datakeskuksen runko- ja kuorirakentamisen (core and shell).
Yhteyshenkilöt
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.
