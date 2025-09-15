Ideoi OmaStadissa – Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa
OmaStadin ehdotusten ideoiminen tapahtuu 22.9.–5.10.2025 välisenä aikana OmaStadin verkkosivustolla. Osallistuvassa budjetoinnissa ideoidaan ehdotuksia 10 miljoonan euron käytöstä asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Ehdotusten ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivustolla. Ehdotuksia on mahdollista ideoida yhdessä muiden kanssa OmaStadi-tapahtumissa.
Erityisen tervetulleita ovat sellaiset ideoidut ehdotukset, joissa päästään kohentamaan ja kunnostamaan jo olemassa olevia asioita sekä vahvistetaan kaupungin toimintaa ja tapahtumallisuutta.
Ehdotuksia toivotaan kaikille toimialoille ja kaikkiin teemoihin. Ehdotetut ideat voivat olla kokeiluluontoisia tai pysyviä Helsingin asukasviihtyvyyttä lisääviä uudistuksia.
Tukea ehdotusten jättämiseen saa esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa. Kaupunki järjestää useita tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Ehdotuksia voivat sivustolle jättää 13 vuotta täyttäneet, mutta erilaisten ehdotusten ideointiin voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset.
– OmaStadi on väylä saada myös lasten ja nuorten ääni esiin, kun koulupäiviin yhdistetään demokratiataitojen opettelua. Toivon, että mahdollisimman monessa koulussa ideoidaan ehdotuksia OmaStadi-äänestykseen. On tärkeää, että myös lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä parantamiseen, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa johtava apulaispormestari Reetta Vanhanen.
OmaStadissa voi ehdottaa idean pienemmässä tai isommassa mittakaavassa
– Helsingin uudessa strategiassa korostuvat viihtyisät ja yhteisölliset naapurustot. Uskon, että tämä ajatus voi toteutua asukkaita kuuntelemalla ja osallistamalla, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Stadius.
OmaStadin avulla Helsinkiin on saatu useita uusia kehityshankkeita, joita helsinkiläiset ovat itse ehdottaneet ja äänestäneet. Tällainen on esimerkiksi ulkoilusaarista ja vesiyhteyksistä koostuva Itäinen saaristoreitti. Lisäksi OmaStadin rahoituksella on toteutettu tapahtumia, kuten Koffarin Kinofest, joka tuo maksuttomia elokuvia ja konsertteja Sinebrychoffin puistoon. OmaStadin kautta on toteutettu monia muitakin helsinkiläisten itse ehdottamia ja äänestämiä hankkeita, jotka parantavat kaupunkilaisten elämää ja kaupunkiympäristöä.
– Helsingissä on tahtotila huomioida yhdenvertaisesti eri taustaisten ja ikäisten asukkaiden näkemyksiä ja osaamista kaupungin ja sen palveluiden kehittämisessä, kertoo vuorovaikutusasiantuntija Jarkko Laaksonen.
Parhaat ideat syntyvät meistä!
Kaikille määräaikaan mennessä saapuneille ehdotuksille laaditaan arviot toteutuskelpoisuudesta ja kustannusarviot. Ehdotetuista ideoista äänestetään ensi keväänä. Sen jälkeen äänestyksessä menestyneet ehdotukset kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteutuskelpoisiksi. Ehdotusten toteuttaminen alkaa ensi syksynä.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.
Tutustu OmaStadin tarinaan.
Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi .
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi
Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi
Apulaispormestari Reetta Vanhasen erityisavustaja Julianna Kentala, p. 40 1828 243, julianna.kentala@hel.fi
