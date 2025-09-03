Kokoomuksen Sarkomaa: Budjettiriihen koulutuspäätöksillä vauhtia osaamistason ja talouden nousuun
Kokoomuksen Sari Sarkomaa iloitsee hallituksen budjettiriihessä tekemistä panostuksista suomalaisten nuorten osaamistason nostoon. Korkeakoulujen indeksit pidetään voimassa, aloituspaikkoihin ohjataan lisärahoitusta ja nuorille luodaan opintoseteli avoimiin korkeakouluopintoihin. Tämä on oikea suunta. Koulutustason nostamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä.
”Jatkamme kevään puoliväliriihessä päätettyjen suomalaisten osaamistason nostoon tähtäävien toimien, kuten korkeakoulujen uusien aloituspaikkojen ja uuden opintosetelin toimeenpanemista. Jotta yhä useampi nuori pääsisi korkeakouluopintoihin kiinni”, Sarkomaa sanoo.
Osana puoliväliriihen kasvutoimia päätettiin lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä toteuttaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille, toisen asteen koulutuksesta valmistuneille, maksuton 30 opintopisteen opintoseteli avoimeen yliopistoon tai avoimeen ammattikorkeakouluun.
”Suomi tarvitsee korkeasti koulutettuja osaajia – ja yhä useampi nuori tarvitsee mahdollisuuden päästä opintojen alkuun. Tämä ei toteudu, ellei mahdollisuuksia opintoihin kiinni pääsemiseksi lisätä”, Sarkomaa toteaa.
Sarkomaan mukaan näihin toimiin kohdennettavat yhteensä 100 milj. euron määrärahat valmistellaan sisällytettäväksi täydentävään talousarvioehdotukseen.
”Puoliväliriihessä jouduttiin tekemään vaikeita säästöpäätöksiä korkeakoulujen rahoitukseen. Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että korkeakoulujen indeksit pidetään edelleen voimassa, eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen tehdään ensi vuonna noin 82 miljoonan euron indeksikorotukset, ” Sarkomaa sanoo.
”Indeksikorotusten lisäksi korkeakoulujen tutkimustoimintaan osoitetaan 30 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 54 miljoonaa euroa vuodesta 2027 lähtien. Tämän lisäksi TKI-rahoituksesta osa ohjautuu korkeakouluille muun muassa tohtoripilotin, Suomen Akatemian myöntövaltuuksien ja Business Finlandin kautta” Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa toteaa, että T&K-toiminta ja koulutus ovat keskeisessä roolissa Suomen uudistumiselle ja pitkäjänteiselle kasvulle. Niihin investoiminen kannattaa.
”Lisäksi jatkamme yhteensä 200 miljoonan euron peruskoulupanostusten toteuttamista, jotta jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on riittävät perustiedot ja -taidot toisella asteella pärjätäkseen ja päästäkseen tavoittelemaan unelmiaan”, Sarkomaa toteaa. Se on Suomen tärkeimpiä tavoitteita.
