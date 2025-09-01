Tutkimus: Turvallisuushuolet ovat vahvistaneet kuntapäättäjien näkemyksiä mobiili-infran tärkeydestä
Kuntapäättäjät suhtautuvat suopeasti mobiili-infrastruktuurin eli esimerkiksi telemastojen rakentamiseen kuntien alueelle. Päättäjien tietotaso verkkoinfrasta kuitenkin vaihtelee. Näkemykset käyvät ilmi Telia Towers Finlandin kuntapäättäjille teettämästä kyselytutkimuksesta.
Kuntien viranhaltijoista ja poliittisista päättäjistä peräti 92 % piti tukiasemamaston rakentamista kunnan alueelle myönteisenä asiana. Tärkeimpinä hyötyinä nähtiin turvallisuuden parantaminen esim. hätäpuhelut turvaamalla (97 % pitää tärkeänä), paremmat verkkoyhteydet alueen yrityksille (94 %) ja alueen asukkaille (93 %) sekä muun kriittisen infrastruktuurin toiminnan varmistaminen (92 %).
”Aikaisempaan keskusteluun verrattuna tuloksissa näkyy se, että huoltovarmuutta ja kriittisen infran toimivuutta arvostetaan nykytilanteessa aivan eri tavalla. Kunnissa ymmärretään hyvin, että viestintäverkkojen lisäksi kaikki muutkin arjen kriittiset palvelut tarvitsevat yhteyksiä”, sanoo Telia Towers Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Kokkila.
Vastaajaryhmistä kuntien tekniset johtajat olivat asenteeltaan erittäin myönteisiä ja he arvioivat tietotasonsa verkkoinfrastruktuurista melko hyväksi. Myös kunnanvaltuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallitusten jäsenten suhtautuminen oli erittäin myönteistä. Rakennusvalvonnan virkahenkilöiden sekä teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan arviot omasta tietotasostaan puolestaan erottuivat erittäin hyvänä.
Vaikka kuntapäättäjät ymmärtävät hyvin, miten mobiiliverkkojen infrastruktuuri paikallisesti rakentuu, monet eivät tunnista omaa rooliaan päätöksenteossa tai viestintäinfrastruktuurin kehittämisessä: vain 53 % vastaajista pitää omaa rooliaan edes jokseenkin tärkeänä.
Kuntapäättäjät toivat kyselyssä esille myös omia huoliaan sekä seikkoja, joista he arvelevat kuntalaisten kantavan huolta. Telemastojen vaikutus maisemaan sekä kuntalaisten huolet mahdollisista terveysvaikutuksista näkyivät joidenkin päättäjien vastauksissa.
”Kyselyn tuloksissa ilahduttaa suuri yksimielisyys verkkoinfran tärkeydestä. Turvallisuutta ja kuntalaisten ja yritysten yhteyksiä pidetään arvossa. Toimivan infran merkitystä alueen elinvoiman ja vetovoiman kannalta ei yllättäen nostettu yhtä vahvasti esiin, vaikka sen merkitys digitalisaation edetessä on kiistatta yhä suurempi”, arvioi Tuomo Kokkila.
Kyselyn kiinteistöalalle suunnatun osion perusteella suhtautuminen kaupunkikiinteistöihin sijoitettaviin tukiasemiin on pääosin samansuuntaista. Isännöitsijät ja kiinteistöjen omistajat näkivät hyötynä paremman turvallisuuden ohella myös kuuluvuuden parantumisen kiinteistössä. Asuinkiinteistöjen isännöitsijöillä korostui muita vastaajaryhmiä enemmän kokemus omasta tietämättömyydestä asiassa.
Aula Research Oy toteutti Telia Towers Finland Oy:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen kriittisestä viestintäinfrastruktuurista kunta- ja kiinteistöalan vaikuttajien parissa. Kyselyyn vastasi 230 kuntapoliitikkoa ja viranhaltijaa 20 suurimmasta kaupungista ja niitä ympäröivistä seutukunnista. Kysely kohdennettiin kuntien poliittiselle johdolle ja viranhaltijajohdolle, ja sen vastausprosentti oli 29. Aineisto on kerätty keväällä 2025.
