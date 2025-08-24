Suomi nuorten EM-lippupalloon suurella joukkueella – kisat käynnistyvät torstaina Innsbruckissa

Suomi lähtee arvokisoihin ennätyksellisen isolla joukkueella: mukana on 46 urheilijaa sekä 11 valmennus- ja taustaryhmän jäsentä, yhteensä 57 henkeä.

– Olemme todella innoissamme. Lippupallo on Suomessa vielä suhteellisen uusi laji, joten suurin osa nuorten maajoukkueemme pelaajista tulee muiden lajien parista. Joukkueestamme löytyy koripalloilijoita, käsipalloilijoita, amerikkalaisen jalkapallon pelaajia, jalkapalloilijoita sekä yleisurheilijoita. Tavoitteenamme on ollut rekrytoida mahdollisimman hyviä urheilijoita, opettaa heille lippupallon perusteet ja toteuttaa jokainen pelihetki tarkkuudella. Odotamme innolla, miten pärjäämme huippujoukkueita vastaan muista maista, kertoo nuorten maajoukkueiden päävalmentaja Tuomas Kivisaari.

Päävalmentaja arvioi, että U17-tytöt taistelevat viikonloppuna tosissaan kirkkaista mitaleista. Poikien U17-kokoonpano sekä U15-joukkue lähtevät turnaukseen ennakkoluulottomina haastajina. Kaikki turnauksen pelit tarjoillaan suorina striimeinä lajin maailmanjärjestö IFAF:n IFAF TV:ssä.

Nuorten EM-turnaus Innsbruckissa pelataan 4.–6.9.2024. Euroopan mestaruuksista taistelee yhteensä 31 joukkuetta 12 maasta.