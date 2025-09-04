Tukea terveellisiin elämäntapoihin maksuttomilta Kevennä- ja Lähde liikkeelle -digipoluilta
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut painonhallintaan ja liikkumiseen kannustavat elämäntapaohjauksen digipolut, joita asiakkaat voivat hyödyntää itsehoitonsa tukena.
– Uudet digipolut tarjoavat ohjatun, vaiheittain etenevän tuen elämäntapamuutoksiin ja liikunnan lisäämiseen, kertoo projektityöntekijä Mari Hyyppä Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. – Ne on suunniteltu tukemaan itsehoitoa ja vahvistamaan motivaatiota muutokseen.
Digipolut sisältävät luotettavaa tietoa, tehtäviä ja pohdintaa herättäviä sisältöjä, joita voi käydä läpi omaan tahtiin. Digipolkujen käyttö on maksutonta, eikä se vaadi hoitosuhdetta Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin.
Digipolut löytyvät kirjautuneille käyttäjille Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin portaalista osoitteesta hyvaks.suomisote.fi. Asiakkaan tulee tunnistautua digiasiointiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Omien tottumusten pohdintaa ja vinkkejä positiivisiin muutoksiin
Kevennä-digipolku kannustaa kestävään painonhallintaan. Polulla pohditaan omia ruokailutottumuksia sekä mietitään, miten niihin voi vaikuttaa. Polku kannustaa esimerkiksi pohtimaan sitä, tuleeko ruokaa syötyä nälkään vai mielitekoon, kannattaako ruokaa pitää esillä vai kaapissa ja mihin asioihin kiinnittää huomiota ruokaostoksilla käydessä.
Lähde liikkeelle -digipolku tarjoaa vaihtoehtoja itselle mielekkääseen liikkumiseen ja vinkkejä siihen, miten omaa kehittymistään voi seurata. Polku kannustaa kokeilemaan uusia liikkumisen muotoja, lisäämään liikkumista arjen pienillä valinnoilla ja pohtimaan, miten liikunnasta saa tehtyä säännöllistä.
Digipolkuja kehitetään osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa
Digipolkuja kehitetään osana EU-rahoitteista Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Digipolkujen tavoitteena on parantaa asiakkaiden hoitokokemusta, saada asiakkaat osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoprosessiinsa ja selkeyttää hoidon etenemistä niin asiakkaille kuin terveydenhuollon ammattilaisille.
Myös sote-ammattilaiset voivat käyttää digipolkuja konkreettisena työvälineenä elämäntapaohjauksen tukena. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kehitetään asiakkaiden itsehoitoa tukevien digipolkujen rinnalla valmennuksia, joissa sote-ammattilainen voi seurata ja tukea asiakkaan etenemistä digipolulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Hyyppä, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 050 4010340, mari.hyyppa(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanni Saarelainen, p. 040 539 4332, sanni.saarelainen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana4.9.2025 08:39:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 8.–21.9.2025 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan3.9.2025 11:00:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinnon” Sampoharjun hammashoitolalle. –Vaikuttavuusverkosto on toiminut vuodesta 2021 alkaen, ja sitä koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista. Suun terveydenhuolto liittyi vaikuttavuustyöhön vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen verkostoon on nimetty jokaisesta hammashoitolasta omat vaikuttavuusvastaavat. Vaikuttajaverkostomme toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
Aluehallitus esittää strategian päivittämistä aluevaltuustolle2.9.2025 21:40:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on päivittämässä strategiaansa. Strategialuonnoksessa näkyy entistä vahvemmin talouden ja toiminnan yhteensovittamisen näkökulma. Strategian arvioinnissa nykyistä, edellisen aluevaltuuston vuonna 2022 hyväksymää strategiaa on pidetty perusteiltaan toimivana. Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 2.9., että aluevaltuusto hyväksyisi strategian päivittämisen.
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa riskiryhmiin kuuluvien korona- ja influenssarokotusten antamisen lokakuun loppupuolella2.9.2025 09:22:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa ilmaisten korona- ja influenssarokotusten antamisen riskiryhmiin kuuluville lokakuun loppupuolella. Tarkemmat päivämäärät joukkorokotuspäivistä ilmoitetaan tarkemmin syyskuun aikana, kun päivämärät ovat selvillä kaikkien rokotuspisteiden osalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.9.2025 22:45:25 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Aimolantie, Jyväskylä Omakotitalon yhteydessä olevassa autotallissa syttyi tulipalo. Palo on sammutettu ja palon syttymissyytä selvitetään. Palo ei levinnyt asuintiloihin eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme