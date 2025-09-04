Kempower toimitti Tanskan ensimmäisen megawattiluokan latausaseman ja on tyytyväinen maan hallituksen tuesta sähkökuorma-autoille

Kempower on yhteistyössä GodEnergin kanssa toimittanut Tanskan ensimmäisen megawattiluokan kuorma-autojen latausaseman

Tanskan hallitus on käynnistänyt 352,5 miljoonan kruunun tukiohjelman sähkökuorma-autoteollisuuden edistämiseksi

Logistiikkayrityksiä kannustetaan määräajan puitteissa hyödyntämään tukea, jolla rahoitetaan siirtymistä päästöttömään liikenteeseen.



Tuki rahoitetaan kohdentamalla Tanskan hallituksen biokaasuinvestointeja uudelleen sähköiseen liikenteeseen, mikä on merkittävä askel matkalla kohti raskaiden ajoneuvojen päästötöntä liikennettä. Ohjelman tarkoituksena on nopeuttaa sähköisten kuorma-autojen ja tarvittavan latausinfrastruktuurin käyttöönottoa sekä tukea maan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Tanskan taloudellinen sitoutuminen logistiikkamuutokseen liittyy merkittävään latausinfrastruktuurin teknologiseen kehitykseen, mikä tukee tulevia suuritehoisia sähkökuorma-autoja. Kempower on toimittanut Tanskan ensimmäisen megawattilatausaseman Odenseen, jossa voidaan ladata jopa 1,2 MW:n teholla yhteensopivia raskaita sähkökuorma-autoja vain 45 minuutissa.

Yhteistyössä GodEnergin kanssa Kempower toimitti erittäin tehokkaan infrastruktuurin logistiikkayritys Danske Fragtmændin Odensen-varastolle. Projekti oli suuri edistysaskel kuorma-autojen lataustekniikassa niin Tanskassa kuin maailmanlaajuisesti. Megawattien lataustekniikka on vielä alkuvaiheessa, mutta sen potentiaali kuorma-autoilussa on suuri. Ennennäkemätön latausnopeus vähentää huomattavasti seisonta-aikaa ja tekee päästöttömästä siirtymisestä yrityksille realistisen vaihtoehdon jopa pitkän matkan kuljetuksissa.

Odense on yksi yli 40:stä Kempowerin latureilla varustetusta kuorma-autovarikosta Tanskassa, joka on yhtiölle tärkeä markkina-alue.

”Tanska toimii vahvana esimerkkinä Euroopalle ja maailmalle. Investoimalla kuorma-autojen latausinfrastruktuuriin maa ei pelkästään vähennä päästöjä, vaan myös tasoittaa tietä skaalautuvalle, tulevaisuuden vaatimukset täyttävälle logistiikalle. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana tässä muutoksessa”, sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

”Olemme valmiita tarjoamaan täyden tukemme yrityksille, jotka aikovat hakea Tanskan hallituksen rahoitustukea ja kannustamme hakijoita ottamaan yhteyttä. Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme tarjota asiantuntija-apua, projektitukea ja teknisiä ratkaisuja, joita tarvitaan menestyksekkäiden hakemusten ja vaikuttavien asennusten toteuttamiseen.”

Raskaan liikenteen vihreän siirtymän rahoitusohjelma päättyy 30. syyskuuta 2025, ja tukirahat jaetaan saapumisjärjestyksessä. Yrityskohtainen tuki on enintään 4 miljoonaa Tanskan kruunua.



Kuvia voi ladata täältä

Yhteystiedot



Paula Savonen, Viestintäjohtaja Kempower

paula.savonen@kempower.com

+358 29 002 1900



Mikaela von Martens, Markkinointiviestinnän johtaja, Eurooppa ja APAC, Kempowermikaela.vonmartens@kempower.com

+358 40 7578743

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com