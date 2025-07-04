Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare

Finländska ungas attityder till entreprenörskap framgår av NYT Ungas framtidsrapport. Nästan 4 900 unga i högklasserna och på andra stadiet svarade på enkäten för undersökningen. Ung företagsamhet och ekonomi NYT lät göra undersökningen i samarbete med LokalTapiola. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus.

68 procent av alla unga uppskattar att företagsverksamhet och entreprenörskap är viktiga för Finland; endast 6 procent är av annan åsikt.

Entreprenörskap intresserar unga mer än någonsin: 51 procent uppgav att de skulle kunna jobba som företagare. Andelen har ökat under de senaste åren, och nu är 13 procentenheter fler intresserade än för tre år sedan (2022: 38 procent av de svarande).

Var femte ung som är intresserad av entreprenörskap säger att de redan har en egen affärsidé. Unga lockas till entreprenörskap framför allt av möjligheten att utföra arbete som är meningsfullt för dem själva och överensstämmer med deras egna värderingar.

Totalt 27 procent av de unga tror att de själva kommer att grunda ett eget företag. Hela 45 procent skulle kunna fortsätta verksamheten i ett existerande företag som någon annan grundat. Siffrorna kan betraktas som höga eftersom entreprenörskapsgraden i Finland i dag är lite över 10 procent av alla sysselsatta.





Nästan varannan skulle önska mer undervisning om företagande





Totalt 21 procent av de unga upplever att de inte skulle kunna jobba som företagare. År 2022 svarade 34 procent så här. Som hinder för företagande uppgavs till exempel att det uppfattas som en alltför stor risk eller att man väntar sig att det tar för mycket tid.

39 procent uppskattar att deras egna styrkor och kunnande inte räcker för att verka som företagare. Hela 40 procent av de unga skulle önska mer undervisning om företagande.



Finlands Näringsliv EK, som står värd för huvudfesten på Företagardagen i år, vill lyfta fram enkätresultaten för diskussion. Resultaten bjuder på många glädjeämnen, säger verkställande direktör Jyri Häkämies.

"De ungas intresse för att fortsätta verksamheten i existerande företag skapar hopp om att det är möjligt att i framtiden få en betydande lättnad i sme-sektorns ödesfråga – ägarbyten. 14 000 arbetsgivarföretag inom sme-sektorn kommer att behöva en ny ägare under de närmaste åren. En ny företagare kan få en flygande start när affärsverksamheten och kunderna redan finns."

Entreprenörskap intresserar unga från invandrarfamiljer

Entreprenörskap intresserar särskilt unga från invandrarfamiljer. Av dem är 59 procent intresserade av företagande. Bland unga vars föräldrar är födda i Finland är motsvarande andel 50 procent. Av unga med utländsk bakgrund överväger 44 procent att grunda ett eget företag (jämfört med 24 procent av unga vars föräldrar är födda i Finland).

Skillnaderna mellan könen framträder tydligt i resultaten: 62 procent av pojkarna skulle kunna jobba som företagare medan motsvarande andel bland flickor är 42 procent. Bland pojkarna överväger mer än dubbelt så många (37 procent) att grunda ett eget företag än bland flickorna (18 procent).

Framtidsrapporten visar att det gäller att fästa särskild uppmärksamhet vid potentialen hos flickor och invandrarunga, säger Johanna Vesikallio, verkställande direktör för Ung företagsamhet och ekonomi NYT.

"Vi måste hitta nya sätt att tala till flickor: enligt forskningsresultaten tilltalar inte enbart "pengaprat" flickor, vars arbetslivsvärderingar betonar teman som anknyter till ansvar och hållbarhet. Det stora intresset för entreprenörskap bland unga från invandrarfamiljer är glädjande. Över hälften av dem önskar också mer undervisning i entreprenörskap i skolorna."

Sammanlagt 4 863 unga från högklasserna i grundskolan och i andra stadiet svarade på enkäten för NYT Ungas framtidsrapport våren 2025. Totalt 64 procent av de svarande var från högklasserna, 19 procent från gymnasiet och 17 procent från yrkesläroanstalter.

Ta del av Framtidsrapportens resultat i form av tabell

Ytterligare information:





Jari Huovinen, ledande sakkunnig

Finlands Näringsliv EK

jari.huovinen@ek.fi

040 861 4582

Mari Rakkolainen, sakkunnig, ungas företagskunnande

Ung företagsamhet och ekonomi NYT

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260