Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare
Ung företagsamhet och ekonomi NYT
Finlands Näringsliv EK
EMBARGO: fre 5.9 kl. 00
Finlands Näringsliv (EK), som är huvudarrangör av Företagardagen den 5 september, vänder uppmärksamheten mot den nästa generationens företagare. Ungas attityder till företagande har utvecklats i en lovande riktning i Finland. Det är positivt med tanke på ägarbyten att unga är särskilt intresserade av att bli företagare i ett existerande företag. Intresset för att starta nya företag är störst bland unga från invandrarfamiljer.
Finländska ungas attityder till entreprenörskap framgår av NYT Ungas framtidsrapport. Nästan 4 900 unga i högklasserna och på andra stadiet svarade på enkäten för undersökningen. Ung företagsamhet och ekonomi NYT lät göra undersökningen i samarbete med LokalTapiola. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus.
- 68 procent av alla unga uppskattar att företagsverksamhet och entreprenörskap är viktiga för Finland; endast 6 procent är av annan åsikt.
- Entreprenörskap intresserar unga mer än någonsin: 51 procent uppgav att de skulle kunna jobba som företagare. Andelen har ökat under de senaste åren, och nu är 13 procentenheter fler intresserade än för tre år sedan (2022: 38 procent av de svarande).
- Var femte ung som är intresserad av entreprenörskap säger att de redan har en egen affärsidé. Unga lockas till entreprenörskap framför allt av möjligheten att utföra arbete som är meningsfullt för dem själva och överensstämmer med deras egna värderingar.
- Totalt 27 procent av de unga tror att de själva kommer att grunda ett eget företag. Hela 45 procent skulle kunna fortsätta verksamheten i ett existerande företag som någon annan grundat. Siffrorna kan betraktas som höga eftersom entreprenörskapsgraden i Finland i dag är lite över 10 procent av alla sysselsatta.
Nästan varannan skulle önska mer undervisning om företagande
- Totalt 21 procent av de unga upplever att de inte skulle kunna jobba som företagare. År 2022 svarade 34 procent så här. Som hinder för företagande uppgavs till exempel att det uppfattas som en alltför stor risk eller att man väntar sig att det tar för mycket tid.
- 39 procent uppskattar att deras egna styrkor och kunnande inte räcker för att verka som företagare. Hela 40 procent av de unga skulle önska mer undervisning om företagande.
Finlands Näringsliv EK, som står värd för huvudfesten på Företagardagen i år, vill lyfta fram enkätresultaten för diskussion. Resultaten bjuder på många glädjeämnen, säger verkställande direktör Jyri Häkämies.
"De ungas intresse för att fortsätta verksamheten i existerande företag skapar hopp om att det är möjligt att i framtiden få en betydande lättnad i sme-sektorns ödesfråga – ägarbyten. 14 000 arbetsgivarföretag inom sme-sektorn kommer att behöva en ny ägare under de närmaste åren. En ny företagare kan få en flygande start när affärsverksamheten och kunderna redan finns."
Entreprenörskap intresserar unga från invandrarfamiljer
- Entreprenörskap intresserar särskilt unga från invandrarfamiljer. Av dem är 59 procent intresserade av företagande. Bland unga vars föräldrar är födda i Finland är motsvarande andel 50 procent. Av unga med utländsk bakgrund överväger 44 procent att grunda ett eget företag (jämfört med 24 procent av unga vars föräldrar är födda i Finland).
- Skillnaderna mellan könen framträder tydligt i resultaten: 62 procent av pojkarna skulle kunna jobba som företagare medan motsvarande andel bland flickor är 42 procent. Bland pojkarna överväger mer än dubbelt så många (37 procent) att grunda ett eget företag än bland flickorna (18 procent).
Framtidsrapporten visar att det gäller att fästa särskild uppmärksamhet vid potentialen hos flickor och invandrarunga, säger Johanna Vesikallio, verkställande direktör för Ung företagsamhet och ekonomi NYT.
"Vi måste hitta nya sätt att tala till flickor: enligt forskningsresultaten tilltalar inte enbart "pengaprat" flickor, vars arbetslivsvärderingar betonar teman som anknyter till ansvar och hållbarhet. Det stora intresset för entreprenörskap bland unga från invandrarfamiljer är glädjande. Över hälften av dem önskar också mer undervisning i entreprenörskap i skolorna."
Sammanlagt 4 863 unga från högklasserna i grundskolan och i andra stadiet svarade på enkäten för NYT Ungas framtidsrapport våren 2025. Totalt 64 procent av de svarande var från högklasserna, 19 procent från gymnasiet och 17 procent från yrkesläroanstalter.
Ta del av Framtidsrapportens resultat i form av tabell
Ytterligare information:
Jari Huovinen, ledande sakkunnig
Finlands Näringsliv EK
jari.huovinen@ek.fi
040 861 4582
Mari Rakkolainen, sakkunnig, ungas företagskunnande
Ung företagsamhet och ekonomi NYT
mari.rakkolainen@nuortennyt.fi
040 7326 260
Liitteet
Föreningen Ung företagsamhet och ekonomi NYT
Föreningen Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder läromaterial och program som främjar arbetslivs-, företagsamhets- och ekonomikunskaper. Vår lärstig erbjuder lärandehelheter för alla undervisningsstadier.
Vårt mål är att varje barn och ungdom får möjligheten att lära sig viktiga framtidsfärdigheter. Tillsammans säkerställer vi att barn och ungdomar får färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och mod att bli entusiastiska inför framtiden!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Jättesuccé för Finland i ungas företagsamhetstävling i Aten – tre pallplaceringar till de finländska teamen4.7.2025 16:53:47 EEST | Pressmeddelande
Finland representerade framgångsrikt i den internationella Gen-E-tävlingen. BioAnglers NYT, ett företag grundat av två gymnasiestuderande, vann FedEx Access Award och placerade sig på tredje plats i sin innovationskategori. TarjousMatch NYT utsågs till näst bästa företaget på högskolenivå. Finland tog därmed hem fler pallplaceringar än något annat land i tävlingen. Under evenemanget delades också utmärkelsen ut till Europas bästa skolor inom entreprenörskapsutbildning – bland dessa fanns Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Suomelle jättimenestys nuorten yrittäjyyskilpailussa Ateenassa, edustajatiimit nappasivat kolme palkintosijaa4.7.2025 16:53:47 EEST | Tiedote
Suomi edusti voitokkaasti kansainvälisessä Gen-E-kilpailussa. Kahden lukiolaisnuoren BioAnglers NYT voitti Fedex Access Award -palkinnon ja oli omassa innovaatiosarjassaan kolmas. TarjousMatch NYT palkittiin puolestaan toiseksi parhaana korkeakoulutason yrityksenä. Suomi saavutti kilpailussa näin ollen enemmän palkintosijoja kuin yksikään toinen maa. Tapahtumassa jaettiin myös tunnustukset Euroopan parhaille yrittäjyyskasvatuksen kouluille, joiden joukossa oli Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Unga är mer optimistiska än tidigare när det gäller arbetslivet – betydelsen av lycka och fred betonas också i förväntningarna på framtiden21.5.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Får publiceras 21.5.2025 klo 01.00: Det har skett en positiv förändring i ungas tankar om arbetslivet. NYT Ungas framtidsrapport 2025 visar att ungas tro på deras egen förmåga och deras hopp om ett bättre arbetsliv har blivit starkare sedan i fjol. I fråga om framtidsförhoppningarna ser många unga fred, vänner och lycka som viktiga grundpelare i sina liv.
Nuoret suhtautuvat työelämään aiempaa toiveikkaammin – tulevaisuuden odotuksissa korostuvat myös onnellisuuden ja rauhan merkitys21.5.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Julkaisuvapaa 21.5.2025 klo 01:00: Nuorten ajatukset työelämästä ovat kokeneet myönteisen suunnanmuutoksen. NYT Nuorten tulevaisuusraportti 2025 osoittaa, että nuorten usko omiin kykyihin ja toive paremmasta työelämästä on vahvistunut viime vuodesta. Tulevaisuuden toiveissa moni kokee rauhan, ystävät ja onnellisuuden elämän tärkeiksi peruspilareiksi.
Kyselytutkimuksen julkaisu: Mitä nuoret odottavat työelämältä?5.5.2025 09:42:55 EEST | Kutsu
Millaisia asioita tulevaisuuden osaajat todella arvostavat? Mitkä alat ovat nuorista houkuttelevia? Mikä nuoria stressaa?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme