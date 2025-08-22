Syyslomien matkapaketit lähes loppuunmyyty

– Kun kotimassa alkavat syksyisemmät säät, kääntyvät ajatukset nopeasti etelän lämpöön. Myös alkukesän epävakaiset säät näkyivät selkeänä kasvuna niin verkkosivujen liikenteessä kuin matkavarauksissa, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Kreikka on selkeästi suosituin syyslomakohde – erityisesti saaret kuten Kreeta, Rodos ja Limnos kiinnostavat. Syyslomien kestosuosikkeihin kuuluvat myös Kanariansaaret, tänä syksynä erityisesti Fuerteventura on ollut syyslomia suunnittelevien suosiossa.

– Kiinnostus loppukesän ja syksyn matkoihin on kasvanut selvästi viime vuosina, eikä syitä ole vaikea löytää. Välimeren ilmasto on silloin parhaimmillaan, merivesi miellyttävän lämmintä ja kohteissa rauhallisempaa, Kontulainen kertoo.

Treenilomalle? Kyllä, kiitos!

Lokakuun syyslomaviikoilla matkustavat pääasiassa koululaisperheet, mutta syyskuukaudet ovat vilkasta aikaa myös treenilomien osalta. Monet haluavat nauttia lämmöstä ja auringosta ennen talven tuloa, ja syyskuukausien miellyttävä sää sopii myös aktiivisille matkailijoille.

Apollon suosituimpien hotellien joukossa on useita treenihotelleja – kuten esimerkiksiPlayitas Resort Fuerteventuralla. Apollo Sports treenikalenteri on täynnä erilaisia treeniviikkoja myös tuleville kuukausille.

– Aktiivilomien ja treenimatkojen suosio kasvaa vuosi vuodelta kaikissa kohderyhmissä! Tätä kehitystä on ollut ilo seurata, ja haluammekin vastata kysyntään kehittämällä treenilomakonseptia yhdessä kumppaneidemme kanssa, Kontulainen iloitsee.

Kaupunkilomat kiinnostavat

Myös kaupunkilomat ovat kysyttyjä. Tämän syksyn suosikkeja ovat kohteet, joissa kaupunkielämä yhdistyy rantalomaan – kuten Palma, Malaga ja Dubai. Klassikot kuten Rooma, Praha ja Lontoo pitävät pintansa vuodesta toiseen, ja Dubrovnik on kasvattanut suosiotaan. Sen sijaan Yhdysvallat on pudonnut suosikkilistalta.

– Aiemmin kaupungit kuten New York ja Los Angeles olivat itsestään selviä suosikkeja, mutta tilanne on muuttunut nopeasti. Tänä vuonna yksikään amerikkalainen kaupunki ei ole varatuimpien kaupunkilomien top 10 -listalla, Kontulainen toteaa.

Apollomatkojen top 5 kohteet