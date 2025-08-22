Syyslomien matkapaketit lähes loppuunmyyty

8.9.2025 16:11:09 EEST | Apollomatkat | Tiedote

Apollomatkojen mukaan syysloma-matkojen kysyntä on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Lähes 90 % syysloma-ajan matkapaketeista on jo myyty

Syksyllä halutaan lomalle lämpimään
– Kun kotimassa alkavat syksyisemmät säät, kääntyvät ajatukset nopeasti etelän lämpöön. Myös alkukesän epävakaiset säät näkyivät selkeänä kasvuna niin verkkosivujen liikenteessä kuin matkavarauksissa, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Kreikka on selkeästi suosituin syyslomakohde – erityisesti saaret kuten Kreeta, Rodos ja Limnos kiinnostavat. Syyslomien kestosuosikkeihin kuuluvat myös Kanariansaaret,  tänä syksynä erityisesti Fuerteventura on ollut syyslomia suunnittelevien suosiossa.

– Kiinnostus loppukesän ja syksyn matkoihin on kasvanut selvästi viime vuosina, eikä syitä ole vaikea löytää. Välimeren ilmasto on silloin parhaimmillaan, merivesi miellyttävän lämmintä ja kohteissa rauhallisempaa, Kontulainen kertoo.

Treenilomalle? Kyllä, kiitos!

Lokakuun syyslomaviikoilla matkustavat pääasiassa koululaisperheet, mutta syyskuukaudet ovat vilkasta aikaa myös treenilomien osalta. Monet haluavat nauttia lämmöstä ja auringosta ennen talven tuloa, ja syyskuukausien miellyttävä sää sopii myös aktiivisille matkailijoille.

Apollon suosituimpien hotellien joukossa on useita treenihotelleja – kuten esimerkiksiPlayitas Resort Fuerteventuralla. Apollo Sports treenikalenteri on täynnä erilaisia treeniviikkoja myös tuleville kuukausille.

– Aktiivilomien ja treenimatkojen suosio kasvaa vuosi vuodelta kaikissa kohderyhmissä!  Tätä kehitystä on ollut ilo seurata, ja haluammekin vastata kysyntään kehittämällä treenilomakonseptia yhdessä kumppaneidemme kanssa, Kontulainen iloitsee.

Kaupunkilomat kiinnostavat
Myös kaupunkilomat ovat kysyttyjä. Tämän syksyn suosikkeja ovat kohteet, joissa kaupunkielämä yhdistyy rantalomaan – kuten Palma, Malaga ja Dubai. Klassikot kuten Rooma, Praha ja Lontoo pitävät pintansa vuodesta toiseen, ja Dubrovnik on kasvattanut suosiotaan. Sen sijaan Yhdysvallat on pudonnut suosikkilistalta.

– Aiemmin kaupungit kuten New York ja Los Angeles olivat itsestään selviä suosikkeja, mutta tilanne on muuttunut nopeasti. Tänä vuonna yksikään amerikkalainen kaupunki ei ole varatuimpien kaupunkilomien top 10 -listalla, Kontulainen toteaa.

Apollomatkojen top 5 kohteet

Lomapaketit tilauslennoin 

Lomapaketit reittilennoin

Kaupunkilomat

Kreeta 

Mallorca 

Rooma 

Fuerteventura 

Malaga 

Dubrovnik 

Kypros 

Turkki

Praha 

Rodos 

Dubai 

London 

Limnos 

Alicante 

Krakova

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.

Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

