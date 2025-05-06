Tutkimus: Suomalaiset toivovat selkeitä ohjeita hybridityöhön

Kiinteistöasiantuntija JLL:n kyselytutkimuksen mukaan 72 prosenttia työntekijöistä on valmiita työskentelemään entistä enemmän toimistolla, jos uusi linjaus viestitään hyvin ja siihen sisältyy ajallista joustoa. Tämä tulos haastaa julkisuudessa näkyneet esimerkit, joissa tiukentuneet etätyölinjaukset ovat johtaneet protestiin. Selkeä ja suunnitelmallinen ohjeistus näyttää helpottavan muutoksen omaksumista.

“Moni organisaatio välttelee päätösten tekemistä, koska pelätään työntekijöiden reaktioita. Huoli on usein turha, sillä tutkimuksemme mukaan suurin osa työntekijöistä suhtautuu selkeisiin linjauksiin myönteisesti. Hyvä ohjeistus ei rajoita, vaan luo turvaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä,” sanoo JLL:n työympäristökehityksen palveluista vastaava johtaja Sofia Jakas.

Toimistokäytännöt jämähtivät menneeseen aikaan

Suomessa etätyötä tehdään melko paljon, suurissa organisaatioissa keskimäärin 2,1 etätyöpäivää viikossa. Tämä osuus näyttää JLL:n tutkimuksen mukaan vakiintuneen, ja on selvästi suurempi kuin globaali keskiarvo (1,6) ja huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa (1,5).

Toimisto-olosuhteet eivät ole pysyneet työnteon muutoksessa mukana. Suomessa joka toisella toimistotyöntekijällä on edelleen nimetty työpiste, mutta hybridityö vaatisi joustavampia ratkaisuja.

“Maailmalla omien työpisteiden osuus on vielä suurempi, mutta kyllä tähän muutosta tarvitaan Suomessakin. Optimitilanteessa voimme valita sopivan työtilan joustavasti vaihtuvien työtehtävien ja omien työskentelytapojemme mukaisesti”, Sofia Jakas huomioi.

“Kaikkihan me arvostamme tiloja, joissa on hyvä fiilis. Sellaisessa toimistossa voidaan hyvin ja työnteko on mutkatonta.”

3 vinkkiä toimivaan hybridityöohjeistukseen

Sofia Jakasin mukaan onnistunut hybridityön ohjeistus rakentuu seuraavista tekijöistä:

Tee päätökset rohkeasti – selkeät linjaukset vähentävät epävarmuutta.

Muista aika sijainnin rinnalla – työntekijöille on yhä tärkeämpää voida vaikuttaa työaikoihin.

Panosta toimistokokemukseen – mitä viihtyisämpi ja monimuotoisempi ympäristö, sitä myönteisemmin paluu otetaan vastaan.

JLL:n Työntekijäbarometri 2025 perustuu yli 8 700 toimistotyöntekijän vastauksiin 33 markkinasta. Suomesta vastaajia oli 153, mikä mahdollistaa kansainvälisen vertailun ja tarjoaa suuntaa-antavan kuvan kotimaisista hybridityöasenteista. Suomalaiset vastaajat työskentelevät organisaatioissa, joissa on kansainvälisesti yli tuhat työntekijää.