Tutkimus: Suomalaiset toivovat selkeitä ohjeita hybridityöhön

5.9.2025 08:15:00 EEST | JLL Finland | Tiedote

Jaa

Suomalaiset toimistotyöntekijät suhtautuvat ennakoitua myönteisemmin toimistolle paluuta koskeviin linjauksiin, käy ilmi kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimuksesta. Vastoin yleistä käsitystä suurin osa työntekijöistä ei kaipaa rajatonta vapautta tai 100-prosenttista etätyötä, vaan toivoo selkeitä linjauksia työnteon paikan ja ajan suhteen.

“Moni organisaatio välttelee hybridityöhön liittyvien päätösten tekemistä, koska pelätään työntekijöiden reaktioita. Huoli on usein turha,” sanoo JLL:n työympäristökehityksen palveluista vastaava johtaja Sofia Jakas.
“Moni organisaatio välttelee hybridityöhön liittyvien päätösten tekemistä, koska pelätään työntekijöiden reaktioita. Huoli on usein turha,” sanoo JLL:n työympäristökehityksen palveluista vastaava johtaja Sofia Jakas.

Kiinteistöasiantuntija JLL:n kyselytutkimuksen mukaan 72 prosenttia työntekijöistä on valmiita työskentelemään entistä enemmän toimistolla, jos uusi linjaus viestitään hyvin ja siihen sisältyy ajallista joustoa. Tämä tulos haastaa julkisuudessa näkyneet esimerkit, joissa tiukentuneet etätyölinjaukset ovat johtaneet protestiin. Selkeä ja suunnitelmallinen ohjeistus näyttää helpottavan muutoksen omaksumista.

“Moni organisaatio välttelee päätösten tekemistä, koska pelätään työntekijöiden reaktioita. Huoli on usein turha, sillä tutkimuksemme mukaan suurin osa työntekijöistä suhtautuu selkeisiin linjauksiin myönteisesti. Hyvä ohjeistus ei rajoita, vaan luo turvaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä,” sanoo JLL:n työympäristökehityksen palveluista vastaava johtaja Sofia Jakas.

Toimistokäytännöt jämähtivät menneeseen aikaan

Suomessa etätyötä tehdään melko paljon, suurissa organisaatioissa keskimäärin 2,1 etätyöpäivää viikossa. Tämä osuus näyttää JLL:n tutkimuksen mukaan vakiintuneen, ja on selvästi suurempi kuin globaali keskiarvo (1,6) ja huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa (1,5). 

Toimisto-olosuhteet eivät ole pysyneet työnteon muutoksessa mukana. Suomessa joka toisella toimistotyöntekijällä on edelleen nimetty työpiste, mutta hybridityö vaatisi joustavampia ratkaisuja.

“Maailmalla omien työpisteiden osuus on vielä suurempi, mutta kyllä tähän muutosta tarvitaan Suomessakin. Optimitilanteessa voimme valita sopivan työtilan joustavasti vaihtuvien työtehtävien ja omien työskentelytapojemme mukaisesti”, Sofia Jakas huomioi.

“Kaikkihan me arvostamme tiloja, joissa on hyvä fiilis. Sellaisessa toimistossa voidaan hyvin ja työnteko on mutkatonta.”

3 vinkkiä toimivaan hybridityöohjeistukseen

Sofia Jakasin mukaan onnistunut hybridityön ohjeistus rakentuu seuraavista tekijöistä:

  • Tee päätökset rohkeasti – selkeät linjaukset vähentävät epävarmuutta.
  • Muista aika sijainnin rinnalla – työntekijöille on yhä tärkeämpää voida vaikuttaa työaikoihin.
  • Panosta toimistokokemukseen – mitä viihtyisämpi ja monimuotoisempi ympäristö, sitä myönteisemmin paluu otetaan vastaan.

JLL:n Työntekijäbarometri 2025 perustuu yli 8 700 toimistotyöntekijän vastauksiin 33 markkinasta. Suomesta vastaajia oli 153, mikä mahdollistaa kansainvälisen vertailun ja tarjoaa suuntaa-antavan kuvan kotimaisista hybridityöasenteista. Suomalaiset vastaajat työskentelevät organisaatioissa, joissa on kansainvälisesti yli tuhat työntekijää.

Avainsanat

hybridityöetätyötoimisto

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta JLL Finland

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye