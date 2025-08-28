Uusia verohyvityksellä tuettavia puhtaan siirtymän investointeja suunnitteilla teollisuudessa yli odotusten
Petteri Orpon hallituksen elinkeinopolitiikan yhtenä painopisteenä on ilmastoneutraaliutta tavoittelevat ratkaisut teollisuudessa ja energiantuotannossa. Suuria teollisuuden investointeja tuetaan mittavalla ohjelmalla, jossa on kaksi osaa: avustukset ja verohyvitykset. Investointiavustuksista Business Finland teki päätökset heinäkuussa 2025. Nyt verohyvitysten hakemukset ovat koossa ja päätökset niistä tehdään vuoden 2025 loppuun mennessä.
- Strateginen markkinatalous, jossa valtiot ohjaavat puhtaita investointeja ja suojaavat murrosteknologioita, on nopeasti noussut tärkeäksi globaalin kilpailun keinoksi. Suomessa puhtaiden teollisten investointien tukemisen työkaluiksi on valittu investointituet ja verohyvitykset. Olemme uudistuvassa Business Finlandissa valmistautuneet toteuttamaan tehokkaasti maan hallituksen linjauksia ja vahvistamaan Suomen asemaa yhä kiihtyvässä kilpailussa investoinneista ja avainteknologioista, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
Verohyvitys käytännössä
Verohyvitykseen on oikeutettu yhtiö, joka toteuttaa Suomessa suuren ilmastoneutraaliin talouteen tähtäävän investoinnin, jonka tukikelpoiset investointikustannukset ovat vähintään 50 miljoonaa euroa. Oikeus investointihyvitykseen myönnetään hakemuksesta yhtiölle, joka toteuttaa Suomessa suurten ilmastoneutraaliin talouteen tähtäävien investointien verohyvityksestä laissa määritellyt edellytykset täyttävän investoinnin: energian tuotantoon uusiutuvista lähteistä ja energian varastointiin; teollisuuden tuotantoprosessien vähähiilistämiseen ja energiatehokkuustoimenpiteisiin; tai ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen kannalta strategisille aloille.
Verohyvitysten haku päättyi 29.8.2025.
Esitettyjen investointihankkeiden volyymi yhteensä yli 20 miljardia euroa
- Saimme yrityksiltä huimat 54 hakemusta. Hakemuksissa esitettyjen investointihankkeiden volyymi on yhteensä yli 20 miljardia euroa. Haettu verohyvityksen määrä on hieman alle kolme miljardia euroa. Business Finland käsittelee syksyn aikana hakemukset varmistaakseen, että suunniteltu investointi istuu tukiohjelmaa koskevassa lainsäädännössä määriteltyihin kriteereihin, kertoo hankejohtaja Sini Uuttu Business Finlandista.
Suurin osa hakemuksista kohdistui energian tuotantoon uusiutuvista lähteistä ja energian varastointiin.
- Kyse on investoinneista, jotka eivät toteutuisi ilman tätä valtion kädenojennusta. Tämän kuulimme monelta hakijalta. Näillä investoinneilla luodaan kipeästi kaivattua kasvua, sanoo Uuttu.
Investoinnit ensin, hyvitys jälkikäteen
Yritys pääsee hyödyntämään verohyvitystä sen jälkeen, kun investointi on tehty, laitos toiminnassa ja siitä syntyvä voitollinen liiketoiminta tuottaa verotettavaa tuloa. Yritys saa vähentää hyvityksen maksettavasta yhteisöverosta aikaisintaan vuodesta 2028 alkaen.
Investointihyvityksen määrä on 20 prosenttia investointihyvityksen perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista. Investointihyvityksen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa yhtiötä kohti.
