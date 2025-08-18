Roborock julkaisi IFA-messuilla uudet RockMow- ja RockNeo -robottiruohonleikkurinsa

Roborock osallistuu Berliinissä tällä viikolla järjestettäville IFA 2025 -messuille "Rocking Life, Inside and Out" -teemalla, jolla se esittelee ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti RockMow- ja RockNeo-sarjan premium-ruohonleikkurit eurooppalaisille kuluttajille. Roborock julkaisi IFA:ssa myös tuoreimmat myyntilukunsa: IDC:n raportin mukaan Roborock oli vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla myyntimäärissä ja -arvossa mitattuna markkinajohtaja robotti-imureissa niin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Etelä-Koreassa kuin Turkissakin. Yhdysvalloissa Roborock on myyntiarvolla mitattuna markkinajohtaja.

Roborockin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2025 puolivälissä, nousten 78,96 % edellisvuodesta lähes miljardiin euroon. Lisäksi Roborock on äskettäin ilmoittanut aikeistaan listautua Hongkongin pörssiin.

RockMow Z1, S1 ja RockNeo Q1 nostavat Roborockin mukaan ulkokäyttöisten premium-laitteiden kategoriaan

RockMow- ja RockNeo-sarjat ovat Roborockin ensimmäiset robottiruohonleikkurit, ja ne tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja kaikenkokoisille ja -tyyppisille nurmikoille.

Uutuuksiin lukeutuu kolme eri laitemallia: RockMow Z1, RockMow S1 ja RockNeo Q1. Niissä kaikissa Roborock on hyödyntänyt vuosien innovaatiota ja osaamistaan robotti-imureiden tekoälypohjaisessa navigoinnissa, tarkassa ohjauksessa ja älykkäässä automaatiossa. Roborockin panostus ulkokäyttöisten laitteiden kategoriaan tuo myös saataville merkittäviä innovaatioita. Esimerkiksi nelivetojärjestelmän (AWD) jokaisessa pyörässä on oma itsenäinen moottori, mikä takaa tehokkaan ajokyvyn, ja jopa 39 asteen nousukyvyn. Lisäksi laitteissa on tekoälypohjainen esteiden välttämisjärjestelmä, joka tasapainottaa esteiden väistelyä ja leikkuualueen kattavuutta.

Roborock F25 Ultra: Tehokas bakteereja vastaan, hellävarainen lattioille

Roborock jatkaa panostustaan kodin märkä-kuivaimureiden segmentissä ja lanseerasi IFA-messuilla F25-sarjaan kaikista uusimman ja tehokkaimman F25 Ultra -mallinsa. F25 Ultran merkittävin uudistus on sen innovatiivinen korkean lämpötilan puhdistusteknologia. F25 Ultran VaporFlow-toiminto vapauttaa kuudesta optimoidusta suuttimesta runsaasti 150-asteista höyryä, joka puhdistaa kuivuneet liat ja pinttyneet tahrat tehokkaasti ja ilman kemikaaleja. Tehokas höyry myös poistaa yli 99,99 % bakteereista ja vähentää allergeeneja. Lisäksi laite on hellävarainen lattioille, mikä on vahvistettu laajoissa TÜV SÜD -testeissä.

Uudet Roborock H60 & H60 Hub -varsi-imurit

Märkä-kuivaimureidensa lisäksi Roborock esitteli uudet H60- ja H60 Hub -varsi-imurisarjansa, jotka ovat merkittäviä lisäyksiä yhtiön tuotevalikoimaan premium-kategoriassa. Roborock H60 Hub -sarja esittelee uuden automaattisesti tyhjentävän telakan, joka tekee kodin siivouksesta entistä sujuvampaa, sillä pöly automaattisesti tyhjenee suljettuun pölypussiin vain 10 sekunnissa, kun imurin asettaa telakkaan. Samalla laite latautuu itsestään ja on valmiina seuraavaan siivoukseen minimaalisella vaivalla. Lisäksi kaikissa H60-sarjan malleissa on innovatiivinen taivutettava varsi, joka helpottaa vaikeapääsyisten paikkojen puhdistusta. Varsi taipuu jopa 90 astetta, joten se pystyy liukumaan helposti huonekalujen alle ja takaa laadukkaan sekä vaivattoman puhdistuksen jopa vain 5,6 cm kapeissa tiloissa.

Kurkistus tulevaisuuteen: Roborockin 4-in-1 Homewide Cleaning Combo

IFA 2025 -messuilla Roborock esitteli myös tulevaisuuteen kurkistavan 4-in-1 Homewide Cleaning Combo -konseptituotteensa. Kyseessä on taidonnäyte, joka yhdistää pesukoneen, kuivausrummun, robotti-imurin ja telakan toiminnot yhdeksi laitteeksi, joka pystyy hoitamaan sekä vaatteiden että lattioiden puhdistuksen. Tuotteessa on "One Drainage System for All" -lähestymistapa, eli siihen tarvitaan vain yksi putkisto. Lisäksi kaikkia toimintoja voi hallita keskitetysti paneelista, joka ohjaa sekä robotti-imuria että pesukone-kuivausrumpua. Laitetta voi myös ääniohjata muiden Roborock-imureiden tapaan tai hallita Roborock-sovelluksen kautta.

Roborock Saros Z70:n tekoälypohjainen mukautus- ja ohjelmointitila

Omnigrip-käsivarrellinen Roborock Saros Z70 saa myös tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, Roborock kertoi IFA-messuilla. Yksi päivityksistä on tekoälypohjainen, mukautettava tunnistus. Robotti-imuriin on jo valmiiksi ohjelmoitu 108 kohdetta, mutta nyt käyttäjät voivat lisätä jopa 50 omaa kohdetta ottamalla niistä kuvia ja nimeämällä ne sovelluksessa. Saros Z70 löytää käyttäjän määrittelemät kohteet ja merkitsee ne sovellukseen siivouksen aikana. Tällä hetkellä Omnigrip ei kuitenkaan reagoi käyttäjän lisäämiin kohteisiin.

Lisäksi uusi ohjelmointitila tarjoaa käyttäjille hauskan tavan luoda omia ohjelmia robotille Roborock-sovelluksen vedä ja pudota -valikon kautta. Omnigripin kaikkia viittä akselia voi säätää, robottia voi liikuttaa tietyn matkan, sitä voi kääntää, ottaa sivuharja käyttöön tai vaikkapa saada sen sanomaan jotain. Robotti suorittaa kaikki ohjelmoidut toiminnot, kun ohjelma käynnistetään. Ominaisuus on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien kokeiluihin eikä vaikuta suoraan siivoustulokseen.