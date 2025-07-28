Wolfcom

Kutsu medialle: uusi Wine & Tapas Helsinki keskustan sydämeen

Tervetuloa tutustumaan Helsingin ydinkeskustan uutuusravintolaan, Wine & Tapas Helsinkiin, ja sen illalliskonseptiin. Ravintola tarjoaa mutkattoman, kohtuuhintaisen ja laadukkaan tavan nauttia tapaksista ja viinistä Narinkkatorin laidalla. Mediatilaisuus tiistaina 16. syyskuuta kello 15.00-16.30, Narinkkatori, Annanaukio 1.

Uusi Wine & Tapas Helsinki Kampin Narinkkatorilla, Annanaukio 1. Mediaesittely tiistaina 16.9. kello 15.00.
Mediaesittelyssä Wine & Tapas Helsinkiä operoivan Arden Restaurants Oy:n ravintolajohtaja Ryszard Janik kertoo, miten hänen kansainvälinen taustansa loistoristeilijöillä ja elämysravintoloissa on muokannut käsitystä ruokailusta elämyksenä, johon halutaan palata - ja kuinka tämä tunne rakennetaan Helsingissä.

Nautimme myös keittiömestari Jani Pajalan suunnitteleman tapas-listan antimet. Annoksissa yhdistyvät kauden raaka-aineet, Pajalan kansainvälinen keittiökokemus sekä helposti lähestyttävä nautittavuus juomaparituksineen. 

Ravintolan mediaesittely tiistaina 16. syyskuuta kello 15.00-16.30. Ystävällinen ilmoittautuminen perjantaihin 12.9. mennessä osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi

Tervetuloa tutustumaan uutuusravintolan makuihin ja tunnelmaan ensimmäisten joukossa! 

