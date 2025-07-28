Kutsu medialle: uusi Wine & Tapas Helsinki keskustan sydämeen
Tervetuloa tutustumaan Helsingin ydinkeskustan uutuusravintolaan, Wine & Tapas Helsinkiin, ja sen illalliskonseptiin. Ravintola tarjoaa mutkattoman, kohtuuhintaisen ja laadukkaan tavan nauttia tapaksista ja viinistä Narinkkatorin laidalla. Mediatilaisuus tiistaina 16. syyskuuta kello 15.00-16.30, Narinkkatori, Annanaukio 1.
Mediaesittelyssä Wine & Tapas Helsinkiä operoivan Arden Restaurants Oy:n ravintolajohtaja Ryszard Janik kertoo, miten hänen kansainvälinen taustansa loistoristeilijöillä ja elämysravintoloissa on muokannut käsitystä ruokailusta elämyksenä, johon halutaan palata - ja kuinka tämä tunne rakennetaan Helsingissä.
Nautimme myös keittiömestari Jani Pajalan suunnitteleman tapas-listan antimet. Annoksissa yhdistyvät kauden raaka-aineet, Pajalan kansainvälinen keittiökokemus sekä helposti lähestyttävä nautittavuus juomaparituksineen.
Ravintolan mediaesittely tiistaina 16. syyskuuta kello 15.00-16.30. Ystävällinen ilmoittautuminen perjantaihin 12.9. mennessä osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi
Tervetuloa tutustumaan uutuusravintolan makuihin ja tunnelmaan ensimmäisten joukossa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuel SorainenPR Boutique Wolfcom OyPuh:+358400579653samuel.sorainen@wolfcom.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Wolfcom PR Boutique, Helsinki, Finland
Tehtaankatu 40 B 21, 00150 Helsinki
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wolfcom
Maista Baskimaan maut – pintxot valtaavat NH Collection Helsinki Grand Hansan28.7.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Espanjan pohjoisosassa sijaitsevan Baskimaan vivahteikas ja kiinnostava ruokakulttuuri on kuuluisa etenkin pintxoistaan. Pintxot, hammastikun nokkaan pistetyt pienet suupalat sekoitetaan toisinaan tapaksiin, mutta on sekä kulttuurillisesti että käytännössä eri asioita. Jos pintxot ja muut baskimaan herkut eivät ole vielä tuttuja, niitä pääsee nyt maistamaan NH Collection Helsinki Grand Hansa hotellin Hansa Café -ravintolassa Baskimaan ruokaviikoilla, jonka järjestää yhteistyössä hotellin kanssa Espanjan ja Bilbaon matkailutoimistot.
Viron kesä tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja tapahtumia jokaiseen makuun2.7.2025 10:38:30 EEST | Tiedote
Suomalaisten suosituimman matkakohteen Viron alkanut kesä on täynnä elämyksiä: taidetta, suloisia maatilan eläimiä, keskiajan tunnelmaa, merenkulun juhlia, urheilua, herkullisia ruokafestivaaleja sekä musiikkia laidasta laitaan – kansantanssista hevimetalliin ja elektroniseen musiikkiin.
Viron Michelin-oppaaseen kahdeksan uutta ravintolaa19.6.2025 11:49:09 EEST | Tiedote
Michelin Guide on julkaissut Viron vuoden 2025 ravintolasuositukset. Neljänteen Estonia-oppaaseen on valittu yhteensä 43 ravintolaa eri puolilta maata. Mukana on kaksi tähtiravintolaa, seitsemän Bib Gourmand -tunnustuksen saanutta sekä kolme kestävän gastronomian edistämisestä palkittua Green Star -ravintolaa.
Myös Viro juhlistaa saunan päivää 14.6.12.6.2025 11:01:28 EEST | Tiedote
Suomalaista saunaa on juhlistettu kesäkuun toisena lauantaina jo vuosikymmenten ajan. Perinteisen löylysaunan suosio on kasvussa myös kansainvälisesti, mutta Suomen rinnalla aito saunaperinne on säilynyt keskeisenä osana ihmisten arkea ja elämää myös Virossa. Saunan päivän odotetaan vakiintuvan myös etelänaapurissa osaksi joukkoa juhlapäivistä, joilla kunnioitetaan kansallista kulttuuriperintöä.
Suomen paras hampurilaisravintola on Grill Room Hankasalmi – jo toistamiseen!10.6.2025 10:00:44 EEST | Tiedote
Burger Lovers -yhteisön ja McCainin järjestämässä äänestyksessä valittiin vuoden 2025 Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi Hankasalmen Niemisjärvellä sijaitseva Grill Room. Grill Room sai yli kymmenen prosenttia kaikista avoimessa yleisöäänestyksessä annetuista 20 581 äänestä. Toiseksi sijoittui viime vuoden kolmonen Bursalad Hyvinkäältä ja kolmanneksi äänestettiin toissavuoden ykkönen The Van Kotkasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme