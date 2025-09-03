Presidentti Stubb vierailulle Mikkeliin

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 59/2025

4.9.2025



Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Mikkelissä keskiviikkona 10. syyskuuta 2025.

Vierailu alkaa Maavoimien esikunnan tarkastuskäynnillä, jossa presidentti tutustuu maapuolustuksen uudistamiseen ja vierailee Maavoimien operaatiokeskuksessa.

Tarkastuskäynnin jälkeen ohjelma jatkuu Saimaanportin yhtenäiskoulussa, jossa presidentti keskustelee oppilaiden kanssa ja seuraa oppilaiden esityksiä. Saimaanportin yhtenäiskoulu otettiin käyttöön vuonna 2024.

Iltapäivällä presidentti tapaa mikkeliläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Kauppakeskus Stellassa klo 13.45.

Päivän päätteeksi presidentti vierailee Sodan ja rauhan keskus Muistissa. Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka edistää rauhaa ja havainnollistaa, miten sota vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kierroksella presidentti tutustuu käynnissä oleviin näyttelyihin.