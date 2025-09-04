Turun yliopisto

Tervetuloa poliitikko Pertti Paasion urasta ja elämästä kertovaan seminaariin Turun yliopistolle

4.9.2025 13:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Pitkäaikainen kansanedustaja ja SDP:n entinen puheenjohtaja Pertti Paasio on Eduskuntatutkimuksen keskuksen järjestämän seminaarin keskiössä.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus järjestää Pertti Paasion uraan ja elämään keskittyvän seminaarin keskiviikkona 10.9.2025 klo 10–14 Turun yliopiston Publicum-rakennuksen Mauno Koivisto -salissa (Assistentinkatu 7, Turku). Tilaisuus on kaikille avoin.

Professori emeritus Timo Soikkasen mukaan Paasio-dynastia on ollut merkittävä turkulainen ja valtakunnallinen vaikuttaja. Sen keskimmäinen lenkki, ”Pepe” Paasio oli myös varteenotettava politiikan dokumentoija sekä huumorin ja sutkautusten mestari.

– Pepen tunteneet ja hänen kanssaan työskennelleet ovat toivoneet tämänkaltaista seminaaria, Soikkanen kertoo.

Pertti Paasio – raskaan sarjan poliitikko ja sanataituri -seminaarin ohjelma

10.00 Avaussanat

Markku Jokisipilä, johtaja, Eduskuntatutkimuksen keskus, professori

10.15 Paasio-dynastia

Vesa Vares, poliittisen historian professori, Turun yliopisto

10.40 Pertti Paasio sanataiturina ja sutkauttajana

Timo Soikkanen, professori emeritus

11.20 Pertti Paasio eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajana

Ulpu Iivari, ent. puoluesihteeri ja europarlamentaarikko, toimittaja

11.45 Tauko

12.05 Paasio työtoverina ja ystävänä

Erkki Liikanen, ent. Suomen Pankin pääjohtaja

12.30 Pertti Paasio kirjailijana

Lasse Lehtinen, tohtori, tietokirjailija

12.55 Paasion rooli Turun kunnallispolitiikassa

Juhani Leppä, ent. kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuutettu

13.30 Osallistujilta aikalaiskommentteja ja muistumia Pepestä

13.50 Yhteenvetoa

prof. Markku Jokisipilä ja prof. emer. Timo Soikkanen

14.00 Seminaari päättyy

Avainsanat

turun yliopistopertti paasioseminaaripolitiikka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Silakkatuotteiden kiinnostusta lisättiin tuoreessa tutkimuksessa ottamalla vaikutteita kansainvälisistä ruokakulttuureista3.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kalatuotteiden tutut piirteet lisäävät niiden lähestyttävyyttä ja miellyttävyyttä, mutta kiinnostavuutta voidaan lisätä ottamalla inspiraatiota kansainvälisistä ruokakulttuureista ja liittämällä ne ruokakulttuureiden tarinoihin ja kontekstiin, todettiin Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen tutkimuksessa, jossa testattiin silakkatuotteiden kiinnostavuuden lisäämistä.

Väitös: Hallitusohjelmien hankkeet terveellisten elämäntapojen edistämiseksi jäävät usein vaikutuksiltaan hajanaisiksi1.9.2025 09:23:45 EEST | Tiedote

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii enemmän kuin hankkeita ja hallituskausia. Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan lyhyet hankejaksot ja hallituskauteen sidottu terveyspolitiikka eivät riitä juurruttamaan muutoksia arjen rakenteisiin. Jotta kehittämistyö todella vaikuttaisi, tarvitaan pitkäjänteistä rahoitusta, suoraa tukea organisaatioille ja vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye