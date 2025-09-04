Tervetuloa poliitikko Pertti Paasion urasta ja elämästä kertovaan seminaariin Turun yliopistolle
Pitkäaikainen kansanedustaja ja SDP:n entinen puheenjohtaja Pertti Paasio on Eduskuntatutkimuksen keskuksen järjestämän seminaarin keskiössä.
Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus järjestää Pertti Paasion uraan ja elämään keskittyvän seminaarin keskiviikkona 10.9.2025 klo 10–14 Turun yliopiston Publicum-rakennuksen Mauno Koivisto -salissa (Assistentinkatu 7, Turku). Tilaisuus on kaikille avoin.
Professori emeritus Timo Soikkasen mukaan Paasio-dynastia on ollut merkittävä turkulainen ja valtakunnallinen vaikuttaja. Sen keskimmäinen lenkki, ”Pepe” Paasio oli myös varteenotettava politiikan dokumentoija sekä huumorin ja sutkautusten mestari.
– Pepen tunteneet ja hänen kanssaan työskennelleet ovat toivoneet tämänkaltaista seminaaria, Soikkanen kertoo.
Pertti Paasio – raskaan sarjan poliitikko ja sanataituri -seminaarin ohjelma
10.00 Avaussanat
Markku Jokisipilä, johtaja, Eduskuntatutkimuksen keskus, professori
10.15 Paasio-dynastia
Vesa Vares, poliittisen historian professori, Turun yliopisto
10.40 Pertti Paasio sanataiturina ja sutkauttajana
Timo Soikkanen, professori emeritus
11.20 Pertti Paasio eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajana
Ulpu Iivari, ent. puoluesihteeri ja europarlamentaarikko, toimittaja
11.45 Tauko
12.05 Paasio työtoverina ja ystävänä
Erkki Liikanen, ent. Suomen Pankin pääjohtaja
12.30 Pertti Paasio kirjailijana
Lasse Lehtinen, tohtori, tietokirjailija
12.55 Paasion rooli Turun kunnallispolitiikassa
Juhani Leppä, ent. kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuutettu
13.30 Osallistujilta aikalaiskommentteja ja muistumia Pepestä
13.50 Yhteenvetoa
prof. Markku Jokisipilä ja prof. emer. Timo Soikkanen
14.00 Seminaari päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Soikkanenprofessori emeritusPuh:0503033535tsoikka@utu.fi
Lasse HallamurtoPuh:0505590565teppana.jenes@gmail.com
