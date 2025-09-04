SDP:n Kumpula-Natri: Moniääninen ja avoin viestintä on demokratian ydintä
Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kritisoi Orpon hallituksen suunnitelmaa keskittää kaikkien ministeriöiden viestintätehtävät valtioneuvoston kansliaan. ”Edistääkö tämä vai vähentääkö demokratian vaatimaa avoimuutta?” Kumpula-Natri kysyy.
Hanke ministeriöiden viestintöjen kokoamiseksi pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan asetettiin torstaina 21.8.2025.
”Hallinnon moniäänisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys kärsivät huomattavasti, jos valtionhallinnon toimijoilta viedään niille kuuluva oikeus itsenäiseen viestintään”, Kumpula-Natri muistuttaa.
Kumpula-Natrin mukaan hanketta on leimannut outo kiire ja hiljaisuus alusta alkaen. ”Hallitus teki päätöksen viestinnän keskittämisestä jo kesäkuussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, mutta paradoksaalisesti asiasta ei ole viestitty. Kun kyseessä on juuri viestintää koskeva päätös, on tämä suorastaan merkillistä”, Kumpula-Natri kyseenalaistaa.
”Demokratian kannalta saattaa olla ongelmallista, että hallitus pyrkii viestinnän keskittämishankkeella rajaamaan ministeriöiden mahdollisuudet käydä vuoropuhelua politiikan sisällöistä ja toimintatavoista niin kansalaisyhteiskunnan, median kuin sidosryhmienkin kanssa.”
”Tämän kaltaisia hankkeita on nähty esimerkiksi Unkarissa, mutta Suomen demokraattiselle järjestelmälle ne ovat vieraita. Haluaako Orpon hallitus karsia toimijoiden puhevaltaa ja vaientaa hallituksen politiikalle kriittiset äänet myös hallinnon sisällä?” Kumpula-Natri kysyy.
Uudistukseen liittyvät määrärahasiirrot ja henkilöstön siirrot pitäisi valmistella jo vuoden 2026 talousarvioon. ”Aikataulu hankkeelle on käytännössä mahdoton, sillä mitään virkavalmistelua vaikutusarvioinneista puhumattakaan ei hankkeessa ole tehty”, Kumpula-Natri huomauttaa.
Toteutuessaan keskittämishanke on merkittävä poliittisen ja virkavallan siirto ministeriöiltä pääministerin kanslialle.
”Jatkossa yksittäisten ministerien tai ministeriöiden virkajohdon mahdollisuudet vaikuttaa ministeriöiden viestintään olisivat huomattavasti heikommat, kun kaikki viestinnät toimisivat pääministerin alaisuudessa. Ratkaisu saattaa toimia yksipuoluehallituksissa, mutta Suomen monipuoluejärjestelmään tämä on vierasta. ”
Kumpula-Natri vetoaa hallitukseen, jotta se pysäyttäisi hankkeen vielä, kun on mahdollista:
”Moniääninen ja avoin hallinto ovat demokratian ydintä. Toivottavasti hallitus ymmärtää kääntyä takaisin nämä keskeiset arvot vaarantavalta tieltään.”
Ingressiä täsmennetty klo 13.12 4.9.2025
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
