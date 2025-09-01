Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa torstaina ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa sunnuntaina.
Norja isännöi Suomea tänään Ullevaalilla kello 19.00 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.
Joukkue järjestää perjantaina vielä ennen lähtöään Puolaan Teams-infon. Tilaisuus alkaa kello 14.00 tai 14.30 Suomen aikaa – tarkka aika varmistuu perjantaina. Etäyhteyden välityksellä haastateltavissa oleva pelaaja vahvistuu illan Norja-ottelun jälkeen.
Ilmoittautuneita tiedotetaan perjantaina Teams-infon alkamisajasta ja haastateltavasta pelaajasta.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan perjantain Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman. Puolaan matkaavia median edustajia tiedotetaan erikseen paikan päällä järjestettävien mediatilaisuuksien osallistujista.
Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää molemmat ottelut suorina lähetyksinä.
Huuhkajien mediaohjelma 5. –6.9.2025
Perjantai 5.9.
13.00 / 13.30 (Suomen aikaa 14.00 / 14.30) Teams-info
Yksi pelaaja
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Lauantai 6.9.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Stadion Slaski, Chorzow
12.30 Joukkueen harjoitus, Stadion Slaski, Chorzow
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Courtyard by Marriott Katowice
Muutokset mahdollisia
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
