Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina

Norja isännöi Suomea tänään Ullevaalilla kello 19.00 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Joukkue järjestää perjantaina vielä ennen lähtöään Puolaan Teams-infon. Tilaisuus alkaa kello 14.00 tai 14.30 Suomen aikaa – tarkka aika varmistuu perjantaina. Etäyhteyden välityksellä haastateltavissa oleva pelaaja vahvistuu illan Norja-ottelun jälkeen.

Ilmoittautuneita tiedotetaan perjantaina Teams-infon alkamisajasta ja haastateltavasta pelaajasta.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan perjantain Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>

Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman. Puolaan matkaavia median edustajia tiedotetaan erikseen paikan päällä järjestettävien mediatilaisuuksien osallistujista.

Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää molemmat ottelut suorina lähetyksinä.

Huuhkajien mediaohjelma 5. –6.9.2025

Perjantai 5.9.

13.00 / 13.30 (Suomen aikaa 14.00 / 14.30) Teams-info

Yksi pelaaja

Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Lauantai 6.9.

11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Stadion Slaski, Chorzow

12.30 Joukkueen harjoitus, Stadion Slaski, Chorzow

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Courtyard by Marriott Katowice

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi