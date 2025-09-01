Suomen Palloliitto

Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina

4.9.2025 13:25:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa torstaina ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa sunnuntaina.

Norja isännöi Suomea tänään Ullevaalilla kello 19.00 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Joukkue järjestää perjantaina vielä ennen lähtöään Puolaan Teams-infon. Tilaisuus alkaa kello 14.00 tai 14.30 Suomen aikaa – tarkka aika varmistuu perjantaina. Etäyhteyden välityksellä haastateltavissa oleva pelaaja vahvistuu illan Norja-ottelun jälkeen.

Ilmoittautuneita tiedotetaan perjantaina Teams-infon alkamisajasta ja haastateltavasta pelaajasta.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan perjantain Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>

Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman. Puolaan matkaavia median edustajia tiedotetaan erikseen paikan päällä järjestettävien mediatilaisuuksien osallistujista.

Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää molemmat ottelut suorina lähetyksinä.

Huuhkajien mediaohjelma 5.6.9.2025

Perjantai 5.9.
13.00 / 13.30 (Suomen aikaa 14.00 / 14.30) Teams-info
Yksi pelaaja
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Lauantai 6.9.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Stadion Slaski, Chorzow

12.30 Joukkueen harjoitus, Stadion Slaski, Chorzow
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Courtyard by Marriott Katowice

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

