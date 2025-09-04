Satu Ala-Kokolle ja Jorma Haapaselle esitetään jatkoa toimialajohtajina
Aluehallitus käsittelee 8. syyskuuta kahden toimialajohtajan virkajärjestelyjen jatkamista kevääseen 2029. Satu Ala-Kokon esitetään jatkavan strategia- ja integraatiotoimialan toimialajohtajana ajalle 31.5.2029 saakka.
Ala-Kokko on toiminut tehtävässä syyskuusta 2023 lähtien määräaikaisella siirrolla ikäihmisten palveluiden toimialajohtajan virastaan. Määräaikainen tehtävä on päättymässä tämän vuoden lopussa. Strategia- ja integraatiotoimialan ydintehtävinä on hyvinvointialueen strategian toimeenpano ja palveluiden integroiminen.
Samalla aluehallitukselle esitetään, että Jorma Haapanen jatkaisi Ala-Kokon sijaisena ikäihmisten palveluiden toimialajohtajana vastaavana aikana. Haapanen on hoitanut tehtävää vuoden 2024 alusta.
Molempien viranhaltijoiden osaamista ja suoriutumista on arvioitu hyvinvointialueen toimintamallien mukaisissa onnistumiskeskusteluissa, eikä järjestelyjen jatkamiselle ole nähty esteitä. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus säilyisivät molemmilla toimialajohtajilla ennallaan.
Viranhoito määräaikaisena noudattaa viranhaltijalain määräyksiä. Määräaikaisia virkamääräyksiä käytetään organisaatiossa osana palvelussuhdekokonaisuutta, myös muissa tilanteissa, kun määräaikaisuuden perusteet ovat lain mukaisia.
Johanna Bjerregård MadsenhenkilöstöjohtajaPuh:050 306 1264johanna.bjerregardmadsen@omahame.fi
