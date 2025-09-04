Takaisinveto: Dafgårdsin pakasteaterioissa pakkausmerkintävirhe

Tuotteiden oikeat ainesosaluettelot ovat seuraavat:

Dafgårds Wallenbergin pihvi 460 g:

Peruna, vasikanliha (14 %), vesi, KERMA, herneet, MAITO, sipuli, rypsiöljy, KANANMUNA, VOI, kananliemi (vesi, kana, suola), korppujauho (VEHNÄJAUHO, vesi, suola, hiiva), paistettu sipuli (paistettu rypsiöljyssä), modifioitu VEHNÄTÄRKKELYS, suola, VEHNÄJAUHO, tomaattipyree, mustaherukkapyree, SOIJAKASTIKE (vesi, SOIJAPAVUT, VEHNÄ, suola), mausteet (mm. persilja, muskottipähkinä), sokeri, fariinisokeri, valkoviinietikka.

Dafgårds janssoninkiusaus 600 g:

Peruna, KERMA, sipuli (paistettu rypsiöljyssä), maustettu sillifilee [SILLI 4,8 % (Clupea harengus), vesi, sokeri, suola, etikka, mausteet], anjovis [KILOHAILI 1,3 % (Sprattus sprattus), sokeri, suola, etikka, mausteet], perunatärkkelys, mausteet, säilöntäaine E223 (SULFIITTI).

Takaisinveto koskee eriä, joita on myyty Lidlin Ruotsi-teemaviikolla 1.9.2025 alkaen. Tuote ei kuulu Lidlin vakiovalikoimaan.

Tuotteet voi palauttaa mihin tahansa Lidl-myymälään, jossa niiden hinta hyvitetään. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa vaivaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.