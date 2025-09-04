Lidl Suomi

Takaisinveto: Dafgårdsin pakasteaterioissa pakkausmerkintävirhe

4.9.2025 13:15:58 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Lidl vetää myynnistä erät ruotsalaisen Dafgårdsin valmistamia Wallenbergin pihvejä sekä janssoninkiusausta. Kyseessä on pakasteena myytävät valmisateriat. Takaisinveto tehdään, koska näiden kahden tuotteen tuotepakkauksiin on tarroitettu suomenkieliset ainesosaluettelot virheellisesti ristiin. Näin ollen suomenkieliset tiedot ainesosista ja allergeeneista eivät pidä paikkansa ja tuotteet voivat olla haitaksi allergikoille. Muille tuotteet ovat turvallisia käyttää.

Tuotteiden oikeat ainesosaluettelot ovat seuraavat:

Dafgårds Wallenbergin pihvi 460 g:

Peruna, vasikanliha (14 %), vesi, KERMA, herneet, MAITO, sipuli, rypsiöljy, KANANMUNA, VOI, kananliemi (vesi, kana, suola), korppujauho (VEHNÄJAUHO, vesi, suola, hiiva), paistettu sipuli (paistettu rypsiöljyssä), modifioitu VEHNÄTÄRKKELYS, suola, VEHNÄJAUHO, tomaattipyree, mustaherukkapyree, SOIJAKASTIKE (vesi, SOIJAPAVUT, VEHNÄ, suola), mausteet (mm. persilja, muskottipähkinä), sokeri, fariinisokeri, valkoviinietikka. 

Dafgårds janssoninkiusaus 600 g:

Peruna, KERMA, sipuli (paistettu rypsiöljyssä), maustettu sillifilee [SILLI 4,8 % (Clupea harengus), vesi, sokeri, suola, etikka, mausteet], anjovis [KILOHAILI 1,3 % (Sprattus sprattus), sokeri, suola, etikka, mausteet], perunatärkkelys, mausteet, säilöntäaine E223 (SULFIITTI).

Takaisinveto koskee eriä, joita on myyty Lidlin Ruotsi-teemaviikolla 1.9.2025 alkaen. Tuote ei kuulu Lidlin vakiovalikoimaan.

Tuotteet voi palauttaa mihin tahansa Lidl-myymälään, jossa niiden hinta hyvitetään. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa vaivaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/  
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye