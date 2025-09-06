Marko Hietalan Suomen-kiertue alkaa tällä viikolla
Metallilegenda Marko Hietala palaa keikkalavoille eri puolilla Suomea ”Roses From The Deep – Tour Pt. 2” -kiertueensa myötä. Kriitikoiden ylistämä ”Roses From The Deep” -albumi on saanut kiitosta tunteikkaasta ilmaisustaan ja vahvasta musiikillisesta otteestaan, ja se jatkaa fanien hurmaamista ympäri maailman. Tulevalla kiertueella tullaan kuulemaan sekä uutta materiaalia että fanien kestosuosikkeja.
Grey Beard ylpeänä esittää:
MARKO HIETALA
Roses From The Deep Tour Pt. 2
06.09.2025 Lahti - Möysä
12.09.2025 Kouvola - House Of Rock
13.09.2025 Naantali - Kaivohuone
14.09.2025 Tampere - Tavara Asema
19.09.2025 Seinäjoki - Rytmikorjaamo
20.09.2025 Oulu - Kantakrouvi
25.09.2025 Jyväskylä - Lutakko
26.09.2025 Kuopio - Sawohouse UG
27.09.2025 Savonlinna - House Of Olaf
Yhteyshenkilöt
LISÄTIETOA:
Kiertueen järjestäjä: Grey Beard Concerts & Management
Promoottori: Jouni Markkanen (jouni@greybeard.fi)
Media-akkreditoinnit: Silke Yli-Sirniö (silke.yli-sirnio@nuclearblast.com)
