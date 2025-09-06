Grey Beard

Marko Hietalan Suomen-kiertue alkaa tällä viikolla

4.9.2025 14:02:00 EEST | Grey Beard | Tiedote

Metallilegenda Marko Hietala palaa keikkalavoille eri puolilla Suomea ”Roses From The Deep – Tour Pt. 2” -kiertueensa myötä. Kriitikoiden ylistämä ”Roses From The Deep” -albumi on saanut kiitosta tunteikkaasta ilmaisustaan ja vahvasta musiikillisesta otteestaan, ja se jatkaa fanien hurmaamista ympäri maailman. Tulevalla kiertueella tullaan kuulemaan sekä uutta materiaalia että fanien kestosuosikkeja.

Grey Beard ylpeänä esittää:

MARKO HIETALA 
Roses From The Deep Tour Pt. 2

06.09.2025     Lahti - Möysä 
12.09.2025     Kouvola - House Of Rock 
13.09.2025    Naantali - Kaivohuone 
14.09.2025    Tampere - Tavara Asema 
19.09.2025    Seinäjoki - Rytmikorjaamo 
20.09.2025    Oulu - Kantakrouvi 
25.09.2025    Jyväskylä - Lutakko 
26.09.2025    Kuopio - Sawohouse UG 
27.09.2025    Savonlinna - House Of Olaf

Yhteyshenkilöt

LISÄTIETOA:

Kiertueen järjestäjä: Grey Beard Concerts & Management
Promoottori: Jouni Markkanen (jouni@greybeard.fi)
Media-akkreditoinnit: Silke Yli-Sirniö (silke.yli-sirnio@nuclearblast.com)

