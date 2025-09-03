Sarkkinen: EU:n ja Israelin assosiaatiosopimus jäädytettävä

– Suomen pitäisi seistä kansainvälisen oikeuden ja jakamattomien ihmisoikeuksien puolella ja todella tehdä kaikkensa tappamisen ja tuhoamisen pysäyttämiseksi, Sarkkinen sanoo.

EU on Israelin suurin kauppakumppani ja assosiaatiosopimus tarjoaa Israelille monia hyötyjä. Sen jäädyttäminen olisi Sarkkisen mukaan yksi tapa painostaa Israelin hallitusta lopettamaan kansanmurha.

– On häpeällistä, että viimeksi kun EU heinäkuussa käsitteli assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, Suomi ilmoitti vastustavansa sopimuksen jäädyttämistä, Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mukaan on hyvä, että valtiojohto on tuominnut Israelin toiminnan, mutta valitettavasti emme ole nähneet juuri mitään konkreettisia toimia. Valtiojohdon puheet ja teot eivät ole Sarkkisen mukaan linjassa keskenään.

– Nyt tarvitaan tekoja. Suomen pitäisi edistää assosiaatiosopimuksen jäädyttämisen lisäksi henkilö- ja talouspakotteiden käyttöönottoa, tunnustaa Palestiinan valtio ja lopettaa asekauppa Israelin kanssa. Alueelle tulisi myös antaa hätäapua ja ottaa gazalaisia lapsipotilaita hoitoon, Sarkkinen sanoo.

-----

Hanna Sarkkisen jättämä kirjallinen kysymys:



Kirjallinen kysymys

EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Israel jatkaa Gazan tuhoamista ja väestön tarkoituksellista nälkään näännyttämistä. Jo yli 60 000 palestiinalaista on kuollut Gazassa Israelin sotatoimien seurauksena. Kuolleista suurin osa on siviilejä ja merkittävä osa lapsia. Israelin iskuissa on lisäksi kuollut satoja toimittajia ja avustustyöntekijöitä. Nälänhätä ja humanitaarinen kriisi alueella pahenee, kun Israel ei päästä tarpeeksi ruokaa ja muita elintärkeitä tarvikkeita alueelle. Israelin toimintaa voi hyvällä syyllä luonnehtia kansanmurhaksi.

Gazan tuhoamisen rinnalla Israel kiihdyttää kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia myös Länsirannalla. Israel on lisännyt sotilasoperaatioitaan miehitetyllä Länsirannalla ja myös näissä sotilasoperaatioissa on kuollut siviilejä. Israelin hallitus on myös päättänyt vauhdittaa laittomien siirtokuntien rakentamista, ja palestiinalaissiviileihin kohdistuva siirtokuntalaisväkivalta on lisääntynyt. Väkivaltaan ja palestiinalaisten omaisuuden tuhoamiseen osallistuvia siirtokuntalaisia ei aseteta oikeuden eteen — päinvastoin, he nauttivat Israelin viranomaisten tuesta. Lisäksi Israel hankaloittaa kasvavassa määriin Länsirannan asukkaiden liikkumista ja arkea tiesuluilla ja ratsioilla.

On selvää, että toimillaan Israel pyrkii estämään palestiinalaisvaltion synnyn ja kahden valtion mallin etenemisen. Tavoitteena on alueen etninen puhdistus. Israelin hallituksen piirissä näitä tavoitteita ei edes peitellä. Niin ikään on selvää, että Israelin toiminta on täysin suhteetonta ja kansainvälisen oikeuden vastaista. Hamasin täysin tuomittavat terrori-iskut eivät oikeuta palestiinalaissiviilien kollektiivista rankaisua, apartheid-politiikkaa ja kansanmurhaa.

Suomen ja Euroopan unionin tulisi tehdä kaikkensa kansanmurhan pysäyttämiseksi. Suomen tulee edistää Israeliin kohdistuvien henkilö- ja talouspakotteiden käyttöönottoa EU:ssa, tukea EU-Israel assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, tunnustaa Palestiinan valtio, lopettaa asekauppa Israelin kanssa ja painostaa Israelia diplomaattisesti. Lisäksi Suomen tulee antaa alueelle hätäapua ja ottaa gazalaisia lapsipotilaita hoitoon.

On hyvä, että valtiojohto on tuominnut Israelin toiminnan. Valitettavasti Suomelta ei ole kuitenkaan nähty juuri mitään konkreettisia toimia. Suomen valtiojohdon puheet ja teot eivät ole linjassa keskenään, ja nyt tarvitaan tekoja. Israelin äärioikeistolainen hallitus todennäköisesti jatkaa kansanmurhaa ja etnisen puhdistuksen edistämistä, mikäli ulkoinen tai sisäinen paine ei sitä estä. On äärimmäisen tärkeää, että Suomi seisoo kansainvälisen oikeuden ja jakamattomien ihmisoikeuksien puolella, ja todella tekee kaikkensa tappamisen ja tuhoamisen pysäyttämiseksi.

On häpeällistä, että viimeksi kun EU heinäkuussa käsitteli assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, Suomi ilmoitti vastustavansa sopimuksen jäädyttämistä. EU on Israelin suurin kauppakumppani ja assosiaatiosopimus tarjoaa Israelille monia hyötyjä, ja sen jäädyttäminen olisi yksi tapa painostaa Israelin hallitusta. Onneksi viime päivien aikana ulkoministeri Valtonen on mediassa ilmaissut, että Suomi on ”avoin” assosiaatiosopimuksen jäädyttämiselle.

Edelleen on epäselvää, mikä Suomen kanta assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseen lopulta on.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko Suomi edistää ja kannattaa EU-Israel assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä? Ja mitä muita konkreettisia toimia Suomen hallitus aikoo tehdä Israelin hallituksen painostamiseksi tulitaukoon, humanitaarisen avun perille päästämiseksi, etnisen puhdistuksen estämiseksi sekä muiden kansainvälisen oikeuden vastaisten toimien ja kansanmurhan lopettamiseksi?